Balearon y detuvieron a un ladrón por robarle 1.500 dólares a una joven en Villa Celina

El motochorro quedó detenido, mientras que su cómplice sigue prófugo

Un ladrón de 18 años resultó baleado y detenido producto de un enfrentamiento armado que sostuvo con la Policía luego de que le robara 1.500 dólares a una joven en Villa Celina. Como resultado de la detención, los agentes secuestraron un arma de fuego que tenía la numeración suprimida.

El hecho sucedió el viernes cerca de las 14:30 horas sobre la calle Olavarría al 2700, ubicada en la ciudad perteneciente al partido de La Matanza. La víctima se trataba de una mujer de 24 años que salía de una casa de compra de cambio con una mochila, en la que había guardado los 1.500 dólares que había adquirido.

En el momento que la joven intentó subir al vehículo que la esperaba afuera del local, el motochorro apareció junto a su cómplice y se dispuso a bajarse del vehículo para poder robarle sus pertenencias. Después de que sostuvieran un breve forcejeo, los delincuentes escaparon.

De acuerdo a la información obtenida por Télam, en la escena se encontraba un agente policial que fue testigo de lo ocurrido, por lo que procedió a dar la voz de alto. Sin embargo, la respuesta del ladrón fue comenzar un tiroteo que terminó con el agresor herido a raíz de que una de las balas ejecutadas por el oficial lo neutralizó.

La zona en la que ocurrió el robo y el tiroteo (Captura de Google)

A pesar de que la herida no fue de gravedad, las fuentes policiales confirmaron que el detenido sufrió un impacto a la altura del muslo derecho y otro en el sector costal izquierdo. Además, informaron que se trataba de un joven de 18 años que residía en el barrio porteño de Bajo Flores.

Por su parte, el policía a cargo de la captura resultó ileso, por lo que secuestró la pistola calibre 9 milímetros Tanfoglio que tenía el delincuente en su poder. Además, destacaron que la numeración del arma de fuego se encontraba limada con la finalidad de que no pudiera ser identificado su origen.

En cuanto al cómplice del arrestado, éste se dio a la fuga en el momento exacto que su compañero fue baleado. Por el momento, el conductor de la moto no logró ser identificado y las autoridades continúan en la tarea de determinar su paradero.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 del Departamento Judicial de La Matanza, cuyo titular ordenó relevar las cámaras de seguridad de la zona para intentar trazar la vía de escape del ladrón prófugo y, a su vez, identificar a posibles testigos que pudieran aportar datos e información relevante para la pesquisa.

Robo a cascotazos en Villa Celina

La semana pasada se registró un hecho criminal que se volvió viral, debido a que varios vecinos de Villa Celina fueron testigos de un robo ejecutado a piedrazos. Los agresores eran tres hombres que llevaban las caras tapadas con sus remeras, cuando se interpusieron en el camino de una camioneta, con el objetivo de asaltar al conductor y abrir la parte trasera para llevarse la carga que transportaba.

El robo tuvo lugar en la calle Boulogne Sur Mer, ubicada en el asentamiento Las Achiras, pero no se obtuvieron detalles sobre la fecha en la que habría ocurrido. Incluso, se presupone que la víctima no habría radicado una denuncia por el hecho, debido a que fuentes judiciales de La Matanza aseguraron a Infobae que no existía un reporte con estas características.

El video que comenzó a tomar relevancia a partir de que los vecinos lo difundieran en la red social Facebook ilustró a un hombre que es acorralado por la banda. “Dame la plata”, gritó uno de los delincuentes, mientras que otro de los ladrones se encargaba de tomar la carga que transportaba y de la cual no se pudo obtener detalles al respecto.

Por otro lado, la mujer que estuvo a cargo de la filmación podría haberse tratado de una cómplice de la banda, debido a que en un momento se la escuchó decir: “Abríle”. Además, se vio otra femenina en la grabación, por lo que se sospecharía que también formaría parte del delito.