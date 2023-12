Los nuevos testimonios en el jury a la jueza del caso Lucio Dupuy

Las acusadas al comienzo del proceso

Esta mañana comenzó en en la Cámara de Diputados de La Pampa la tercera audiencia en el juicio político contra la jueza de familia, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora Elisa Alejandra Catán, por el presunto mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado el 26 de noviembre de 2021. Por el homicidio fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Pérez Ballester y Catán, que están suspendidas preventivamente en sus funciones, estaban a cargo del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 y de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de General Pico, respectivamente, cuando se gestionaron ambos legajos.

En el proceso han declarado más de 20 testigos, principalmente familiares de Lucio como su padre y sui tía.

Hoy jueves, por ejemplo, declaró Oriana Resch, la oficial de policía que le tomó la denuncia a Espósito Valenti porque el tío le impedía el contacto con Lucio.

Los magistrados que integran el tribunal del jury

Resch dijo que la madre nunca dijo nada del padre y que solamente vio al abuelo paterno una vez en la Unidad, aunque no para efectuar una exposición o denuncia, sino simplemente como acompañante de su hijo Maximiliano Dupuy, quien tenía la custodia del chico.

También el tribunal recibió el testimonio de Alejandra Noemí Campos, jueza a cargo del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de General Pico.

“La escucha del niño no es una regla general, sino que se analiza en cada caso concreto”, dijo la colega de Ballester, en referencia a la acusación contra la jueza, a quien se la señala por no oír a Lucio.

“Cuando nos llega un convenio de homologación, revisamos si se dan los requisitos formales y si no hay ninguna cuestión de orden público que haya que atender. Luego se le corre vista a la asesoría y si la asesoría no tiene objeciones, vuelve a despacho para resolver. En la sentencia homologatoria se transcribe el convenio de manera textual a cómo fue acordado. Ese es el procedimiento general”. Además, expresó que, en esos casos, no es necesario oír al niño.

El reclamo de justicia en el juicio a las acusadas en febrero de este año (Gastón Taylor)

“¿Al momento celebrarse un convenio donde un niño está a cargo de una tía y la tiene judicialmente la tutela, esa tutora judicial tiene la capacidad legal para firmar el cuidado personal?”, preguntó uno de los acusadores. “Si”, aseguró la magistrada.

Luego, le consultaron “¿A quién debería reclamarle el cuidado personal, al otro progenitor con el que no está el niño o a la tutora?. “A quien ejerce el cuidado, porque el tutor o la tutora está reemplazando a ese progenitor”, respondió: “¿Por qué tendría que desconfiar de un convenio celebrado en mediación de mutuo acuerdo?”.

Por último, habló del rol del padre del niño en el proceso. “Si el padre no intervino en el proceso, hay que ver… se lo citaría. No hay una regla de procedimiento para la tutela, pero se lo podría citar. Siempre hay que analizar cada caso concreto”, sostuvo.

El proceso se rige por la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento y el tribunal está compuesto por su presidente, Fabricio Luis Losi, a su vez presidente del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.

El jury, que podrá terminar con la destitución de ambas funcionarias, será breve. A lo largo de esta semana está previsto que declaren 40 testigos. La semana próxima, el martes 19, se escucharán los alegatos de cierre. El viernes 22 se dictará la sentencia y se sabrá si ambas permanecen o no en su cargo, confirmaron fuentes cercanas al proceso a Infobae.