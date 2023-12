Horror en el geriátrico de San Vicente: no hay indicios de que el asesino sea paciente psiquiátrico y el motivo es un misterio

Gonzalo Suljic, el asesino de la jubilada

El motivo detrás del salvaje crimen de Leonarda “Delia” Cardozo, la jubilada de 82 años que fue asesinada de dos cuchillazos en el cuello en el geriátrico donde vivía en la localidad bonaerense de San Vicente, todavía no está claro. Ante la mecánica del ataque, la hipótesis más obvia es que Gonzalo Suljic (26), el asesino y encargado del turno nocturno de la residencia de adultos mayores, sufrió un brote psicótico o un episodio de salud mental. Sin embargo, las primeras evaluaciones al imputado revelaron que estaba consciente de sus actos y no es un paciente psiquiátrico confirmado, al menos sin tratamiento o diagnóstico previo.

Es decir, el móvil podría ser otro. Hasta el momento no se sabe cuál es, de acuerdo con lo que revelaron fuentes de la investigación a Infobae. Pese a eso, no descartan que antes de asesinar a Cardozo Suljic, que además es el hijo de la propietaria del lugar, podría haber consumido algún tipo de sustancia. Un dato que todavía no está acreditado.

El hecho ocurrió el martes pasado por la noche en el geriátrico En Compañía, ubicado en la calle O’ Higgins al 500. Delia, como la conocían a la víctima, había festejado sus 82 años junto a los otros cinco jubilados con quienes compartía la residencia. Al momento del crimen, estaban además dos empleadas y el joven de 26 años, cuyo trabajo era quedarse a cuidar de los abuelos durante las noches. Desde que el lugar abrió, hace relativamente poco, la víctima durmió siempre a pocos metros de su asesino.

Antes del crimen, el encargado había atacado a cuchillazos a la cocinera y a la enfermera, quien está grave y debió ser operada. Luego se dirigió a Delia y la asesinó de dos puñaladas en el cuello. Una de las heridas ya fue dada de alta y declaró. Relató básicamente cómo fue la secuencia.

La fiscal del caso, Karina Guyot, titular de la UFI de San Vicente del departamento judicial de La Plata, espera que le den el alta a la otra mujer herida para tener más datos de qué fue lo que pasó. Tal como informó Infobae ayer, el agresor se entregó en una comisaría de la zona sur del Conurbano bonaerense, donde confesó lo que había hecho. “Entró a la dependencia policial y les dijo: ‘Maté a tres’”, afirmó una fuente del caso.

Leonarda, la jubilada asesinada a cuchillazos

Suljic fue imputado de homicidio agravado por alevosía, tentativa de homicidio agravada, en un caso por alevosía y en otro por ensañamiento, de la cocinera y la enfermera, ambas mujeres de 48 años. El acusado se negó a declarar y el juez de Garantías ya avaló la prisión preventiva, que luego puede ser prorrogable por otros 30 días si la fiscal lo requiere.

Fuentes del caso contaron que, luego de los festejos en la residencia, algunos de los ancianos ya se estaban acostando, mientras la cocinera acomodaba lo que faltaba en la cocina ya que se había cenado temprano. “La mujer estaba de espaldas en su lugar de trabajo, al que nadie puede entrar, cuando sintió golpes en la nuca. Se dio vuelta y era el hijo de la dueña que la había apuñalado”, describieron las fuentes.

La cocinera, cuando vio que estaba herida, le dijo al hijo de la dueña: “¿Qué hacés?” Suljic se fue para el otro ambiente, el comedor, donde estaba la enfermera y también la apuñaló en repetidas oportunidades. Las dos empleadas, heridas y ayudándose mutuamente, lograron pedir auxilio a los vecinos. En el medio, el agresor quedó solo en el interior de la residencia con los seis abuelos.

No sabe todavía por qué lo hizo, por lo que no se descarta que le hagan pericias psiquiátricas complementarias. “Es probable que diga, en defensa, que es paciente psiquiátrico, pero los análisis que le hicieron muestran que no es así. No sería psiquiátrico”, indicó.

Así, lo que rodea al ataque es una incógnita. En los registros que consultó la Justicia, Suljic no tiene denuncias por violencia ni por maltrato alguno, y menos contra los abuelos con los que pasaba todas las noches de su vida. De acuerdo con información previsional, el acusado no tiene registrada ninguna actividad laboral concreta.

Infobae se comunicó con Sol, familiar de la víctima, quien apenas indicó que hoy le dieron el último adiós a Delia en un velatorio familiar. Fue ella quien a través de Facebook posteó con una foto de la anciana fallecida y pidió Justicia: “Siempre te voy a recordar así, con esa sonrisa. Hice todo lo posible para que tengas una vida, un poquito más feliz, y este hijo de puta, Gonzalo Suljic, te arrebató la vida en un instante. No voy a parar hasta verlos pudrirse en la cárcel”.