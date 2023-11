“Le pegaban patadas en el piso y en la cabeza”, dijo el taxista que rescató al amigo del nene atacado en Córdoba

Lázaro sigue internado en grave estado

Mientras Lázaro (13) continúa internado en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, con un diagnóstico de daño cerebral irreversible, se conoció este jueves el testimonio del taxista que rescató a uno de los amigos del chico. El chofer se llama Mario y fue quien salvó a Agustín, el otro adolescente que estaba con Lázaro cuando la horda comenzó a golpearlos. “Le pegaban patadas en el piso y en la cabeza”, contó el hombre.

Hay que recordar que el ataque ocurrió en cercanías a la Plaza Jerónimo del Barco, ubicada en el barrio Alto Alberdi, alrededor de las 22 del domingo pasado, cuando Lázaro se encontraba en compañía de Agustín y de otro amigo más, pero el chico que está en coma habría sido el blanco principal de la emboscada: recibió un fuerte golpe con un trozo de cordón de la calle y, posteriormente, fue atacado con una patada en la cabeza.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el grupo inicial de agresores estaba conformado por 16 personas. Sin embargo, se sospecha que, tras dividirse en dos, los atacantes involucrados en el enfrentamiento con los tres jóvenes serían entre 6 y 7 adolescentes, presuntamente todos menores de edad. Hasta ahora, solo se logró identificar a dos de ellos: ambos menores.

“Estábamos en la estación de servicio cargando gas con otro muchacho, hablando del partido de Belgrano y Unión de Santa Fe. Sentía que gritaban: ‘¡Socorro, auxilio!’. Me doy vuelta y venía el chiquito que lleve yo, y venían como seis o siete pibitos más”, recordó el taxista el diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Según la fiscal, el agresor usó "un pedazo de cordón del pavimento hasta dejarlo en coma”

Mario relató que Agustín se paró a su lado y que lo quisieron empujar: “Cuando me doy vuelta le digo: ´Subite al auto, subite al auto´. Cuando se va a subir el auto, uno lo pecha para atrás y ahí se cae al suelo”. Y continuó: “Le estaban dando patadas. A uno lo peché. Venía a otro a sacarle la zapatilla. Le pegaban patadas en el piso y en la cabeza. Lo empujé al otro que le sacaba las zapatillas y se fueron”.

Mario también dije que uno de los agresores “venía con un cinto en la mano”. Y destacó: “Tenían entre 13 y 15 años, más de eso no. Eran todos chiquitos”. También remarcó que los que corrían a Agustín “eran siete”.

El taxista se llevó a Agustín hasta el cruce de las calles Zípoli y avenida Colón, en donde había policías. Y narró que en el camino el adolescente le repetía que a su “amiguito” lo estaban “corriendo por otro lado”.

En diálogo con El Doce, Agustín contó que estaban esperando al padre de un amigo que se quedaba a dormir y le traía la mochila con las cosas del colegio, cuando comenzó el ataque. “Lo perdí de vista a Lázaro, que salió para un lado, y mi otro amigo que logró escapar”, dijo.

“Apareció un taxista que agarró a tres de los chicos, yo agarré a otros tres, pero no pude y me dieron una patada en la cabeza y en la cara. Pero el taxista agarró y me trajo hasta la posta policial en avenida Colón y Domingo Zipolli, dije lo que había pasado y gracias al taxista estoy acá”, cerró Agustín.

Se multiplican los pedidos de cadena de oración por Lázaro

Tentativa de homicidio

Según la agencia de noticias NA, el adolescente de 14 años detenido como principal agresor de Lázaro fue enviado por la jueza del fuero penal juvenil, Nora Giraudo, al instituto de menores Complejo Esperanza luego de haber sido imputado por tentativa de homicidio. Sin embargo, al ser menor de 16 años es inimputable.

Junto con la captura del adolescente, la fiscal Norma Scaglia dio detalles escalofriantes de cómo ocurrió la brutal agresión: “Utilizó un pedazo de cerámico de concreto adosado, un pedazo de cordón del pavimento hasta dejarlo en coma”.

La fiscal Scaglia confirmó que el menor capturado ya había tenido un ingreso al mismo instituto de menores donde fue alojado. Aunque aclaró que dicha entrada queda registrada en un sistema de la Secretaría de Niñez y Familia, no son antecedentes computables.

De los 16 chicos que atacaron a Lázaro y a sus amigos, la Justicia pudo identificar a otros dos jóvenes de 14 años, a los que se los acusa de lesiones.