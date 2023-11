“Roba Tuca”, el único sospechoso por matar a golpes en la cabeza a un vecino en Ingeniero Budge

Así fue la pelea en la que mataron a un vecino en Ingeniero Budge

“Mi hermano no era un santo, porque estuvo detenido tres veces, cumplió sus condenas; pero tampoco era una rata: lo mataron a palazos como a una rata”.

Evangelina enfrentó a la prensa este martes y no tuvo reparo en decir su verdad sin quebrarse pese al dolor por el crimen de su hermano Sebastián Fernando Belozo (36). Las imágenes de la cámara de seguridad de Montiel al 2.500 de Ingeniero Bugde que captaron el ataque del vecino son brutales. En ellas se ve cómo escapa el asesino junto al hombre que le dio el hierro que se convertiría en el arma homicida.

Sin embargo, según confiaron fuentes del caso a Infobae, la Justicia por estas horas sólo busca al sospechoso que golpeó seis veces con un fierro en 12 segundos a Fernando y, tras dejarlo tendido inerte sobre el asfalto, escapó. No así a quién le dio la varilla de hierro de casi un metro de largo al asesino: lo apodan ‘Peluchín’.

“La víctima tenía un cuchillo, no es un dato menor. Y, en principio, no se puede acusar de nada a quien entrega el arma homicida porque lo ayuda a defenderse de la agresión de Belozo. Distinto será si se prueba que hubo un plan previo o una complicidad para el ataque”, le explicaron a este medio las razones por las que, por el momento, a ‘Peluchín’ no se lo considera cómplice del homicidio.

Sebastián Fernando Belozo, de 36 años, fue asesinado a golpes en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge

Según Evangelina, ‘Peluchín’ se “separó de la mujer” muchas veces y fue su hermano quien “le abrió las puertas de su casa y estuvo varios días viviendo ahí”. Y agregó: “Por eso, cuando le pasa el fierro (al asesino) no lo quiere lastimar”.

En ese contexto, la causa que instruye el fiscal Pablo Rossi, de la UFI N°18 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, tiene un sólo objetivo por estas horas: se llama Ariel Urquiza, tiene 20 años y antecedentes penales del fuero juvenil. Le dicen ‘Roba Tuca’.

La Justicia no tiene información de una pelea de vieja data entre ambos, al menos por ahora, entre Fernando y ‘Roba Tuca’. “Es un barrio picante y ellos se conocían, está claro que hubo un conflicto ese día”, dijeron los investigadores. Pero Evangelina dijo otra cosa este martes a la prensa.

“Tenían problemas previos, pero mi hermano quería pelear y lo mataron a traición. Ellos venían discutiendo desde la esquina”, dijo la mujer y reveló que hace menos de un año que Fernando había salido de prisión. También contó que tienen cámaras de seguridad en la casa y que ahí se ve que la víctima salió con la bicicleta a las 9 de ese sábado fatal y el ataque fue una hora después: “No sé qué estuvo haciendo”, se sinceró.

La palabra de la hermana de la víctima del crimen de Ingeniero Budge

El crimen de Fernando ocurrió a plena luz del día en la intersección de las calles Montiel y Figueredo, de uno de los barrios más calientes de Lomas de Zamora el sábado pasado y el fiscal del caso aún aguarda el informe de la autopsia.

Mientras tanto, el Comando de Patrullas de Lomas de Zamora, la Policía Científica y la Policía local secuestraron en la escena del crimen una varilla metálica, un cuchillo y la bicicleta que usaba Fernando cuando se encontró con ‘Roba Tuca’ y comenzaron la discusión fatal.