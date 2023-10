La Policía identificó al joven que golpeó de una patada en la cabeza a un adolescente a la salida de un boliche en Zárate

Uno de ellos recibió una fuerte patada en la cabeza

La Policía de la Provincia de Buenos Aires identificó al agresor responsable de atacar brutalmente a un adolescente de 16 años a la salida de un boliche en la ciudad de Zárate.

Según informaron fuentes policiales, el individuo fue identificado como Lucas Nehuén Orsini, de 22 años de edad, aunque aún no ha sido detenido en relación con el ataque a Lautaro Esquivel de 16.

El incidente, según informó Télam, tuvo lugar el pasado sábado, cuando el adolescente fue atacado por motivos desconocidos por Orsini fuera de un local bailable en la peatonal Justo Lima de Zárate.

Dos videos que se han viralizado muestran el intercambio de golpes entre ambos hasta que el mayor, con el torso desnudo y vistiendo jeans, hizo caer al piso al adolescente. Esquivel quedó tendido boca abajo sobre el cemento, y, antes de que pudiera reaccionar y levantarse, recibió varias patadas en la cabeza de parte de Orsini.

La víctima luego fue trasladada al hospital local, donde se confirmaron hematomas en su frente, pómulo, mejilla y oído izquierdo, aunque se encuentra fuera de peligro.

La Policía llevó a cabo investigaciones exhaustivas, incluyendo la búsqueda de testigos y el análisis de las cámaras de la zona, lo que permitió identificar al agresor. Actualmente, Orsini está siendo intensamente buscado por las autoridades.

Sergio Esquivel, el padre de la víctima, habló desde el hospital donde se encuentra internado el menor de edad y señaló que “está vivo de milagro”. “No puede ver el video de la agresión porque se descompensa. Le duele mucho la cabeza y se marea, todo a raíz del golpe”, agregó en diálogo con Todo Noticias.

En ese sentido, contó: “Venía caminando por Justa Lima mientras gente mayor de edad que caminaba cerca de él venía haciendo desmanes por la calle. Buscaban a quién lastimar. Encontraron a mi hijo y le quisieron robar la gorra. Luego lo rodearon, le propinaron varios golpes y uno le pegó una piña que lo desvaneció. No contento con esto, le terminó propinando una patada a la cabeza”.

La ciudad de Zárate viene de ser protagonista de uno de los hechos lamentables más mediáticos de los últimos años, tras el crimen de Fernando Báez Sosa, que ocurrió en Villa Gesell, pero fue producto de una brutal golpiza que le dieron un grupo de rugbiers de esta localidad. Esquivel remarcó este hecho y remarcó: “A diferencia de Báez Sosa, mi hijo la pudo contar. Me lo lastimaron mal. Pero yo, gracias a Dios, tengo a mi hijo vivo hoy. Esta gente no sale a divertirse, sale a matar”.

El joven identificado está prófugo y es intensamente buscado por la Policía

Además, en el mismo fin de semana, se produjo otro caso similar en Mar del Plata, que evoca trágicamente el recuerdo del crimen de Fernando Baéz Sosa en la ciudad de Villa Gesell.

En esa ciudad balnearia cerca de una discoteca en la zona de Batán, un joven fue víctima de un brutal ataque a golpes y patadas en la cabeza que estuvo a punto de costarle la vida.

En un video que fue difundido ampliamente entre los vecinos, se pudo observar a la víctima siendo perseguida por al menos dos hombres de aproximadamente la misma edad.

De acuerdo con lo que se observa en un video que se viralizó entre los vecinos, la víctima -sin remera- es perseguida por sus agresores y recibe algunos golpes de puño en plena calle. En un momento, en su intento por alejarse un poco, el joven trastabilló y cayó frente a un auto que circulaba y que obviamente tuvo que detener su marcha para no atropellarlo.

Fue en ese momento que llegó la peor parte. Uno de los agresores, que lucía remera gris oscura, le dio una patada en la cabeza y lo desmayó. Sin conformarse con eso, comenzó a propinarle una serie de golpes de puños mientras al menos una decena de personas observaba el ataque. Al ver que la víctima ya no oponía resistencia, algunos de los testigos decidieron intervenir para evitar que el desenlace fuera peor.

No sirvió de mucho. El atacante, completamente fuera de sí, le pegó otra patada en la cabeza al joven de 20 años cuando ya estaba completamente inconsciente. “A mi hermano no le pega, a mi hermano no le pega”, fue lo que gritó el agresor al finalizar la disputa. En un momento del video llega a escucharse a un testigo que da cuenta de la violencia de la escena. “No, lo mató, lo mató”, dijo el espectador.

