Mendoza: imputaron al único detenido por el crimen de un hombre por una deuda de 2 mil pesos

Imputaron en Mendoza al único detenido por el crimen a puñaladas de un hombre por una deuda de 2 mil pesos

En un incidente que ha dejado a la comunidad mendocina de Godoy Cruz conmocionada, Ariel Gastón Rey Tello Espinoza, de 36 años de edad, fue formalmente imputado por el homicidio de Hugo Robledo, de 44 años.

Robledo perdió la vida trágicamente cuando Tello Espinoza, supuestamente, lo apuñaló en el abdomen después de una acalorada discusión en el barrio La Gloria.

El motivo aparente del conflicto fue una deuda pendiente de 2,000 pesos que el agresor le había prestado a la víctima previamente. Los informes indican que la pelea escaló rápidamente, culminando en el fatal ataque que resultó en la muerte de Robledo.

El incidente ocurrió en la medianoche del pasado lunes en la manzana D del barrio La Gloria, cuando Tello Espinoza confrontó a Robledo, su vecino, exigiendo el reembolso del préstamo en medio de gritos y una pelea física.

Testigos presenciales informan que la disputa se intensificó hasta que Tello Espinoza sacó un arma blanca y apuñaló a Robledo, quien lamentablemente falleció en el lugar, a pesar de los esfuerzos de los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado que llegaron rápidamente.

Según informó Télam, la rápida respuesta de las autoridades condujo a la captura de Tello Espinoza, facilitada por la información proporcionada por su hermano, Víctor, quien alertó a la policía sobre el comportamiento agresivo de su hermano y su búsqueda por parte de las autoridades.

Este trágico evento se suma a una serie de incidentes violentos que sucedieron recientemente. Apenas un poco más de una semana atrás, en San Carlos de Bariloche, otro hombre, Alex Alfredo Alvarado Peralta, de 27 años, encontró un final igualmente fatal.

Alvarado Peralta fue apuñalado varias veces durante una pelea que comenzó en un local bailable llamado “Los Años Dorados” y continuó en las calles Onelli y Neuquén.

Las autoridades, encabezadas por los fiscales Betiana Cendón, María Fernanda Orticelli, Alejandra Bartolomé y Marcos Sosa Lukman, detuvieron a tres sospechosos en relación con este caso y continúan investigando las circunstancias precisas del incidente.

El informe de la autopsia reveló que Alvarado Peralta murió debido a un shock hipovolémico después de recibir cinco puñaladas: cuatro en el tórax y una en el abdomen. Además de las heridas mortales, el informe también mencionó la presencia de “heridas defensivas”, indicando la lucha desesperada de la víctima por protegerse durante el ataque.

Mientras atraviesan el duelo por la muerte de Alvarado Peralta, familiares y amigos expresaron su dolor por la muerte de “Chini” a través de las redes sociales. Entre los varios mensajes se encontraba el de su hermana, Ayelén, quien realizó un pedido solidario por la aparición del teléfono celular de su hermano fallecido. “Tenía muchas cosas personales y fotos de mi sobrino y familia, por favor a quien lo encontró que se ponga una mano en el corazón y lo devuelva, es de un valor muy importante”, remarcó. Horas más tarde, comunicó que el dispositivo había sido encontrado con todo el material de su hermano.

Matías, primo de la víctima, eligió la red social Facebook para expresar su dolor y dedicarle unas sentidas palabras a Alex. “Y te me fuiste wacho de mierda! No era ahora no era, nos quedaba una vida por delante, por compartir hermano mío! Cuantos asados, cuantos cumple cuanto de todo nos faltó, anoche te vi contento bailando alegre como siempre queriendo salir a disfrutar un rato y hoy me tengo que levantar con que no estás!! Te llevas una parte de mi vida, desde chiquito siempre estuvimos juntos! Te voy a extrañar toda la vida loco! Descansa en paz mi chini querido te me fuiste sin dejarte despedir hermanito, te amo mi loco te amo con todo mi corazon wacho”, reza el conmovedor mensaje, el cual fue acompañado por dos fotos del joven asesinado.

Con información de Télam