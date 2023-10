Los insólitos videos en TikTok de la subcomisaria que liberaba zonas a los narcos en Moreno

K.P. no dejaba nada la imaginación en su cuenta de TikTok, con casi 1100 seguidores. En sus videos, celebraba con una copa en la mano; bailaba con alegría en algún boliche del conurbano y se filmaba a sí misma en la cinta de un gimnasio. También, mostraba con orgullo las nuevas luces en su pileta, besaba en la cabeza a un hombre calvo y brindaba. Se mostraba, graciosa, con un cartel que simulaba su detención en una cárcel de Medellín, la meca narco de los ‘90. Exhibía sus cadenas, anillos y pulseras de oro y posaba junto a vehículos de alta gama.

No lo parece, al menos en las fotos y videos que publica en su cuenta de TikTok, pero la mujer de 52 años que protagonizaba esas postales tenía el rango de subcomisaria de la División Drogas Ilícitas de San Isidro de la Bonaerense.

La policía detenida por liberar zonas a narcos en Moreno

Justamente, fue detenida en las últimas horas junto a su hermano, también policía de la provincia de Buenos Aires, por liberar zonas a narcos del partido de Moreno y vender registros de conducir truchos en ese mismo municipio, indicaron fuentes del caso a Infobae.

K.P. vivía en Villa Trujui, tenía una gestoría automotor y regresó a la Bonaerense -fue reincorporada el 31 de diciembre de 2021- tras un paso por la Policía de la Ciudad. Estaba en juicio por la jerarquía de Comisario Mayor por los años de servicios, apuntó un investigador.

Los audios de la subcomisaria de Moreno que liberaba zonas a narcos

Una solo foto, o dos, la muestran con uniforme en la extensa lista de videos y fotos de la red social. Su nombre apareció en una causa a cargo de los fiscales Jonatan Lay, de la ayudantía Fiscal General Rodríguez, y Emiliano Buscaglia, de la UFI N°5, que buscaba dar con una organización que comercializaba licencias de conducir apócrifas.

Tras una denuncia de la Municipalidad de Moreno, que detectó que aumentaba el secuestro de la documentación falsificada, los fiscales citaron a declarar como imputados a los conductores que fueron demorados. Algunos hablaron y señalaron a dos mujeres, una de ellas, la subcomisaria.

Identificada, el Departamento de Delitos Fiscales de Policía Federal intervino sus comunicaciones, a las que accedió Infobae. El que sigue es un diálogo de tantos.

K: Hola

NN: Hola K., ¿Cómo andás?

K: ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla?

NN: Eh… C. C. vos me hiciste el registro una vez

K: Ah

NN: El año pasado

K: Ah, bueno, hablame por WhatsApp

En otra charla, registrada por los federales, la mujer policía intentó despegarse, pero terminó por ponerse en evidencia:

K: Hola.

NN: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señora, ¿cómo le va?

K: ¿Quién habla?

NN: ¿Me escucha? Ah, sí, me pasaron su número, un muchacho amigo de acá de Villa Nueva

K: ¿Quién?

NN: Eh… son unos muchachos amigos, Paragua, Beto, eh… El otro se llama P.A.

K: Ah, no, no, no me di cuenta, ¿pero qué necesitaba?

NN: No, eh… Tema de un registro que quería hacer, yo ya tenía…

K: Ah, no, pero yo no, no hago eso eh

NN: ¿Ah no?

K: Yo solamente trámites del automotor, registro del automotor

NN: Claro

K: No sé quién te recomendó la verdad, ni idea

NN: Sí, puede ser, me mandaron, me pasaron porque yo le había dicho a ellos por eso mismo, por eso mismo que me pasaban ellos, el número, vio

K: Ah

NN: Sí, sí

K: Bueno, cualquier cosa decile que me llame el que te dijo eso

NN: Ah, bueno, bueno, bueno, dale, dale, dale, dale, dale sí, entiendo, entiendo yo del tema.

K: No, lo que pasa que por eso yo hago otro trámite del automotor, cualquier cosa hablame por WhatsApp o que me llamen por WhatsApp para ver cuál es la duda

NN: Ah dale

“Nos dimos cuenta de que, cada vez que la llamaban por un registro, pedía que la llamaran por WhatsApp para continuar la charla, una maniobra que buscaba evitar pruebas en su contra, en caso de ser investigada”, detallaron los investigadores.

En medio de esa investigación, un hombre se presentó en la fiscalía y denunció que K. y su hermano -integrante del Comando de Patrullas de Moreno- le habían pedido 200 mil pesos para permitirle vender droga al menudeo. Es decir, liberar la zona. Según informó, solo les dio 10 mil pesos.

El hermano policía de K. también enfrenta una causa por hurto, por haberle robado una tarjeta de débito a una persona que demoró en un control, según la denuncia, con la que compró materiales para la construcción.

K.P. fue detenida por la Policía Federal y alojada en una alcaldía

Ambos fueron detenidos, junto a otras dos mujeres, durante ocho allanamientos simultáneos del Departamento de Delitos Fiscales de Policía Federal. En la investigación participó la Superintendencia de Asuntos Internos e Inspectoría General de la PFA y la División Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires. Además, intervino el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno General Rodríguez.

En el procedimiento se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos, documentación falsa y armas de fuego, entre ellas, las reglamentarias.

La policía de la Delegación de Narcotráfico fue imputada por asociación ilícita en concurso con falsificación de documento público. En tanto, comparte la figura de concusión (NdeR: previsto en el artículo 268 del Código Penal y se define por usar en beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo) con el segundo agente, que también fue imputado por hurto calamitoso en concurso con defraudación, por el robo de la tarjeta.

Este martes, K. se negó a declarar en su indagatoria. Continúa alojado en una alcaldía de la PFA en la Ciudad de Buenos Aires, lejos de su pileta con luces nocturnas y las noches de baile.