Comenzaron las pericias de voz a los audios del caso del comerciante descuartizado

Fernando Pérez Algaba, la víctima

Varios audios se viralizaron en los últimos días alrededor del caso del comerciante de autos de lujo Fernando Pérez Algaba, asesinado de dos tiros por la espalda y luego descuartizado, con su cadáver hallado en el arroyo Rey de la zona de Ingeniero Budge.

Esos audios, que revelan supuestas amenazas realizadas por la víctima y por Gustavo Iglesias, un barrabrava de Boca vinculado a Mauro Martín, fueron incorporados tras su difusión en sitios como Infobae al expediente para esclarecer el crimen, a cargo de la UFI N°5 de Lomas de Zamora del fiscal Marcelo Domínguez.

Ahora, según confirmaron fuentes oficiales a este medio, la sección Acústica Forense de la Policía Federal Argentina analiza los audios con un software especial para determinar a quiénes corresponden las voces.

Así, por ejemplo, el fiscal Domínguez podría definir o descartar sospechas. Los análisis, que ya comenzaron, se realizan bajo estricto secreto. Las fuentes que confirmaron los procedimientos no aclararon si se analizan los audios atribuidos a Pérez Algaba, a Iglesias o ambos.

Los audios de Pérez Algaba y un barrabrava: “Te voy a cortar las manos y no vas a poder contar nunca más plata”

Gustavo Iglesias declaró en el expediente tras presentarse de manera espontánea. Admitió ante el fiscal del caso admitió haber intercambiado conversaciones con la víctima, pero se desligó del crimen.

“Te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos, para que no cuentes nunca más en tu vida plata”, se lo escucha supuestamente decir al barra Incluso, en algunos tramos da su nombre, apellido y hasta el DNI al sospechar que Pérez Algaba lo grababa. La respuesta de la víctima muchas veces es sobradora.

“Te voy a cortar las manos con una sierra”, dice un audio en otro tramo.

En un audio atribuido a “Lechuga”, el comerciante asesinado se dirige a un tal “Junior”, en un tono netamente fanfarrón, algo resentido. Y dice: “Ay, Dios mío. ¡Miami, Berlín, Tomorrowland, Tailandia un mes, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, ¿qué le pasa al boludo este? Rolex, ¿cuántos Rolex querés? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿De dónde salió? ¿Por qué cerramos la agencia? ¿Por qué era una verga la esquina? ¿Por qué nos cansamos de Ramos? ¿Por qué no es tu zona? ¿Por qué no era la mía? Dale, Ibiza, andá a dormir, boludo. Viralizá este audio, viralizá este audio, Junior. Lechuga lo manda. Ibiza, no existís”.

“Junior” es, precisamente, el alias de Julio Michael Katzman, procesado con prisión preventiva por narco en noviembre del año pasado por el Juzgado Federal N°2 de Morón.

Con Katzman, Pérez Algaba tuvo un negocio en común, la agencia de Ramos Mejía que menciona en el audio y que el procesado reconoció en su indagatoria.

El arroyo de Budge donde arrojaron el cadáver descuartizado

Mientras tanto, la investigación avanza con resultados de pericias y la toma de testimonios de personas cercanas a la víctima, quienes dijeron que se había ido del país por las deudas que había contraído.

La autopsia determinó que Pérez Algaba falleció a consecuencia de las lesiones provocadas por dos disparos de arma de fuego que ingresaron en la zona de la espalda.

También, en las últimas horas se definió el rol de Nicole, la mujer trans detenida. Fue indagada por el fiscal y se negó a declarar. Según fuentes oficiales, se le imputa la participación secundaria en el homicidio. La valija de color rojo en el que fueron halladas las extremidades de Pérez Algaba había sido sustraída por la sospechosa del domicilio de sus hermanos, quienes, precisamente, son los titulares de los documentos que fueron encontrados junto a los restos de la víctima.

El celular de “Lechuga” sigue sin ser hallado. En el departamento que alquilaba en Ituzaingó se encontraron dos notebooks que serán peritadas. Mientras que tampoco aparece Kupper, el bulldog francés color beige claro de la víctima con quien viajaba por recomendación de su psiquiatra.

