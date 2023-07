“Es un monstruo”: el crudo relato de la ex pareja del presunto violador que secuestró a una mujer durante tres semanas

Luciano Sebastian Calvo esta en prision preventiva por el hecho ocurrido en Villa Devoto. El crudo relato de su ex pareja

“Es una persona violenta”, dice Laura sobre su ex pareja. Se trata de Luciano Sebastián Calvo, el hombre que fue detenido en las últimas horas por la Policía de la Ciudad tras haber sido denunciado por mantener cautiva a una mujer durante tres semanas para abusar sexualmente de ella en el barrio porteño de Villa Devoto. Por el hecho, quedó detenido con prisión preventiva.

El caso, que terminó en el arresto del hombre de 38 años, se dio a conocer en las últimas horas, pero sucedió el pasado martes cuando la fuerza porteña, bajo las órdenes de la Unidad de Flagrancia Oeste del MPF de la Ciudad, allanó un domicilio en la calle Pareja. Allí arribó un grupo de agentes luego de ser alertados por una sospecha de violencia de género en la vivienda, de donde se escuchaban gritos que pedían auxilio.

Tras varios intentos, finalmente una policía pudo ingresar al hogar. La escena que encontró fue la del sospechoso con el torso desnudo, con una mujer que tenía varias lesiones visibles en los brazos y que gritaba “¡dejame salir!”, mientras su agresor corría para cerrar una persiana. Fue arrestado en el acto y la víctima —de quien no trascendió su identidad—, liberada.

En consecuencia, el juez del juzgado Criminal y Correccional 25 porteño, Alejandro Villanueva, decidió este sábado dictar la prisión preventiva de Calvo por “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas, desobediencia y resistencia a la autoridad”. Lo hizo tras el pedido realizado por la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Sebastián Corral Galvano.

No obstante, según consignó Télam, tras la solicitud, el magistrado se declaró incompetente en el caso y remitió el expediente a la Justicia nacional.

En este marco fue que Laura, que se presentó como la ex pareja del presunto violador, dialogó con el canal Telefe y contó en primera persona el calvario que sufrió mientras mantuvo una relación con el hombre, a quien calificó como un “monstruo”.

“La última vez que lo vi me tuvo un día y medio encerrada, me quitó el celular y por suerte logré volver a mi casa. Habíamos tenido situaciones de violencia, uno de los vidrios que está roto en la pieza de él lo rompí yo pataleando, tratando de irme, pidiendo auxilio, pero nadie me escuchó”, recordó quién dijo haberlo conocido en el trabajo y haber estado de novia por varios años.

El allanamiento en el domicilio del sospechoso

En esa ocasión, ocurrida en diciembre de 2022, la mujer dijo que pudo escapar con la excusa de que “tenía que ir a trabajar” y que, tras ello, decidió “no verlo nunca más”.

”En 2019 le hice una denuncia porque me había quitado el celular, volví a la casa de él con policías, él me sorprendió, salí corriendo de la casa y por suerte la policía lo detuvo y por pedido de él no ratifiqué la denuncia”, agregó Laura.

Según la víctima, la relación “pasó a ser muy sofocante”. “Me hacía videollamadas todo el tiempo, pero pensaba que sus celos eran por amor. Pasé muchas situaciones violentas: no me llegó a dar una paliza, pero sí trató de ahorcarme o darme una trompada”, sostuvo.

Los peritos realizan un análisis en el lugar.

Más allá de su antecedente, se mostró visiblemente sorprendida por lo sucedido y admitió que, aunque “es una persona violenta”, no creyó que fuera “capaz de llegar a secuestrar a alguien tanto tiempo, abusar y golpear”.

Finalmente, concluyó: “La verdad que no sé que lo llevó a ser tan monstruo, últimamente era un monstruo y me pone triste lo que le pasó a esa chica porque sé cómo es él enojado, es un monstruo”.

