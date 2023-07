Matías Morla apuntó contra la inseguridad en el Conurbano: “Se perdió el respeto total hacia la autoridad”

Matías Morla.

Matías Morla, abogado y amigo íntimo de Diego Maradona, manifestó su preocupación ante la situación de inseguridad que se vive en el país, especialmente en el conurbano bonaerense. Además, se refirió a la baja en la edad de imputabilidad y cuestionó el accionar de algunos jueces y abogados. “Hoy estamos viviendo una situación como nunca se vio, se perdió el respeto total hacia la autoridad”, dijo.

“Los delincuentes les roban las armas a los policías, se hizo un negocio de eso y nadie lo para, porque detrás de esos robos, está el alimento de las bandas de delincuentes que se amparan en los menores, un tema a discutir en serio”, expresó el abogado en una reciente entrevista en el programa “La Cruel Verdad” de A24, conducido por Esteban Trebucq.

Cuando se le consultó sobre la baja de la imputabilidad en casos delictivos, Morla fue contundente al afirmar que “no tiene dudas” sobre la necesidad de reducir la edad hasta los 15 años. “Hoy con 15 años salen a matar y después van a institutos donde los cuida un preceptor que no los puede contener y se escapan, hay que decirle la verdad a la gente y no engañarla”, respondió el abogado, tras reiterar que los menores “son usados para delinquir porque saben que no tendrán consecuencias”.

En este sentido, el apoderado y amigo de Maradona también opinó sobre el panorama en el Gran Buenos Aires, el cual describió como un escenario de “total descontrol”.

“Veo a los políticos discutir cosas que no discute la gente. Hoy en los barrios solo se habla de cómo hacer para salir y que no te maten. Se rompió el tejido social y va a costar mucho reconstruirlo, porque la Justicia, en muchos casos, está desbordada”, aseguró.

Respecto al sistema judicial, Morla compartió su experiencia en causas mediáticas: “Hay jueces que cuando tienen la opinión pública de su lado son más severos, pero eso no pasa en Comodoro Py donde los jueces no se dejan llevar por nadie”.

“El caso de Fernando Báez Sosa es un ejemplo de lo que digo. No tengo dudas que Casación va a rever la condena en primera instancia, porque es cierto que fue un asesinato, pero de ahí a analizar que tuvieron un plan para matarlo es otra cosa”, agregó, luego de afirmar que los imputados del crimen “ya estaban condenados por la opinión pública y los medios”.

“Cuando eso pasa, para algunos jueces es más fácil dictaminar una perpetua”, señaló.

Por otra parte, el abogado expresó que muchos de sus colegas “van a la televisión en busca de clientes” y criticó a aquellos que cambian constantemente sus posturas y “pierden credibilidad” al hacerlo. “El 70% de los abogados que vienen a los medios son payasos y los jueces los toman como payasos, porque hoy dicen A, mañana B y pasado C”, explicó.

Para Morla, “la verdadera Kusticia se encuentra en los tribunales y no en la televisión”. Además, señaló que algunos abogados “generan conflictos” para beneficiarse personalmente en lugar de priorizar los intereses de sus clientes, algo que él considera contrario a los principios de la profesión.

Morla se refirió a la inseguridad en el conurbano bonaerense. (Foto: Franco Fafasuli)

El legado de Maradona

Durante la entrevista, Morla recordó los años que compartió junto a Maradona y la lucha legal por la marca y el legado del ícono del fútbol. “Más allá de las peleas y de las distintas causas que se iniciaron hoy la marca está en poder de las hermanas”, explicó.

“A mi me llenaron de patadas, dijeron barbaridades, pero la Justicia es la que le dio la razón a Maradona y es quien está cumpliendo su voluntad. Hoy las hermanas de Diego tienen el usufructo de la marca y viven de eso”, dijo el abogado.

Aunque reconoció las disputas y las acusaciones recibidas, resaltó: “El mismo amor que me unía a Diego es el que hoy me une con sus hermanas”.

“Yo nunca viví de Maradona, viví para Maradona. Le hice ganar mucha plata y firmamos muchos contratos, y algunos hoy siguen dando sus frutos”, continuó.

En cuanto al juicio por la muerte del Diez -la causa fue elevada a un tribunal en abril de este año- Morla espera que se descubra “quién o quiénes” fueron los responsables de lo sucedido. “De mi dijeron un montón de barbaridades pero fue la Justicia la que nos dio la razón. Hoy estoy en otra etapa, dedicado a mi estudio jurídico y recordando a mi amigo, porque las peleas entre nosotros no ayudan, dañan el legado de Diego”, agregó.

“En FIFA nos ven como conflictivos y es eso lo que debemos cambiar, porque Diego se lo merece”, siguió.

Finalmente, el letrado habló sobre el título mundial que la Selección argentina obtuvo en Qatar 2022 y reflexionó sobre cómo Maradona habría vivido ese momento: “Diego era el más argentino de todos y se hubiese puesto primero en los festejos, pero sin dudas que el título del Mundo era algo que hubiera tenido que madurar”.

“Diego pensaba que era mejor que Messi, yo pienso lo mismo, con todo el respeto que me merece porque es un crack. Pero como decía Diego: ‘Estrellas hay millones, pero sol hay uno, Diego era el sol’”, concluyó Morla.

