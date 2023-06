El juicio por el crimen Lucas González: pidieron la absolución de los comisarios acusados de encubrimiento

El subcomisario Roberto Inca, de chomba bordó, y a su izquierda, Juan Romero, ambos jefes de la Brigada, acusados de encubrimiento (NA: MARIANO SANCHEZ)

Los abogados defensores de dos jefes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, dependencia donde operaban los tres principales acusados por el asesinato de Lucas González, pidieron la absolución de sus defendidos por los delitos de encubrimiento, privación ilegal de la libertad y omisión de torturas, en los alegatos que tuvieron lugar este jueves en los tribunales porteños.

En una de las últimas audiencias del juicio antes del veredicto, previsto para el 11 o el 13 de julio; Alfredo Oliván y Diego Abarca, defensores del subcomisario Roberto Inca (47) y del comisario Juan “Perro” o “Diario mojado” Romero (51), reclamaron la inocencia de los jerarcas de la Policía porteña para quienes el fiscal del juicio pidió 11 años de prisión y el abogado de las víctimas, 20. En tanto que Diego Orlando Lima y Daniel González Stier, solicitaron la absolución del comisario inspector Daniel Alberto Santana (50), a cargo del Departamento Comunal Vecinal 4.

Los defensores de Inca y Romero, que al inicio del caso llegaron a defender a los tres principales implicados en el crimen, se tomaron cuatro horas y media para exponer los argumentos, por los que consideran que ambos policías no tuvieron nada que ver en el plan para hacer pasar el crimen como un enfrentamiento armado, que incluyó la instalación de un arma de juguete en el Volkswagen Suran donde viajaban Lucas junto a sus tres amigos, Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca.

“Inca era el cuarto en jerarquía en una dependencia con 50 personas. Fue al lugar del hecho porque estaba de turno, no tenía relación con los integrantes de la Brigada ni relación particular con Romero. ¿Qué interés podía tener en beneficiar a tres personas con las cuales el único vínculo que tenía era laboral?”, alegaron los defensores en relación al subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de Comisaria Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad, un hombre que llegó a la fuerza después de un paso por la Armada Naval.

Lucas González fue asesinado el 17 de noviembre de 2021: tenía 17 años

“Inca tenía enfrente a tres personas (en referencia a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva) que habían modulado un enfrentamiento, y una le decía que estaba herida porque lo habían pisado con un auto. Ninguno de mis defendidos podía saber lo que había pasado. Sólo podía tener información oficial por canales oficiales”, remarcó Abarca en un tramo de la larga exposición, que estuvo plagada de cuestiones técnicas y que incluyó un pedido de nulidad para el alegato de Gregorio Dalbón, querellante por parte de las víctimas.

En la hipótesis de los abogados, no hay pruebas para condenar a Inca y a Romero como autores de estos delitos. Según ellos, no tuvieron contacto con las víctimas y siempre creyeron que había sido un “enfrentamiento armado”. Descartaron un “plan común” para encubrir lo que en realidad había sido un asesinato a sangre fría contra tres futbolistas juveniles que salían de entrenar de un predio alquilado por el club Barracas Central en la villa 21-24.

“Se me hace difícil pensar que mis defendidos hicieron un acuerdo para cometer estos delitos y beneficiar a tres personas acusadas de un homicidio”, remarcó sobre el final de su extenuante alegato Oliván. También dijo que Romero e Inca “creyeron que esos otros policías actuaban conforme a derecho, ignoraban que estaban privando de la libertad a personas que eran inocentes” cuando cerca de 150 policías cercaron la zona donde Salas detuvo la Suran -con Lucas agonizando en el asiento del acompañante- con el objetivo pedir ayudar a dos policías que estaban apostadas a metros de la esquina de Alvarado y Pedriel, en el barrio porteño de Barracas.

El auto que manejaban los policías de la Ciudad que balearon a Lucas González en Barracas

Oliván criticó la declaración del inspector Héctor Cuevas, también detenido por encubrimiento, quien semanas atrás reveló ante el Tribunal Oral Criminal 25, que lleva adelante el juicio, cómo fue el operativo para plantar el arma e involucró en esa secuencia a Isassi y al oficial Facundo Torres (detenido recientemente). En su testimonio, Cuevas aseguró que vio y escuchó cómo Inca le daba la orden a Isassi de tirar el arma adentro del Suran.

“Dice que Inca fue llamativamente explícito. Que le dijo a Isassi ‘andá a poner eso’ dos veces. Es hasta teatral la frase. No responde a la lógica ser tan explícito. Cuevas no trata de aclarar, sino de eludir la responsabilidad. Es una táctica superficial e ingenua”, consideró Oliván quien, según tres fuentes consultadas por este medio, en el inicio del caso asesoró al propio Cuevas en su defensa.

Ante la pregunta de Infobae, el abogado lo negó: “101 por ciento seguro que no, sí representé a Isassi, Nievas y López”.

No obstante, Oliván remarcó que nadie llevó un testigo del encuentro entre Inca e Isassi: “Nadie vio lo que ahora nos dice Cuevas que sucedió. Si alguien introdujo un arma, esa persona no pudo ser otra que Cuevas”.

Una cámara de seguridad captó el paso de Facundo Torres y Gabriel Isassi ese 17 de noviembre a las 10.29: según el testimonio de Héctor Cuevas, llevaban el arma de juguete para plantar en el auto de las víctimas

Cuatro horas y media después del inicio del alegato de Oliván, los abogados Diego Orlando Lima y Daniel González Stier expusieron su defensa del comisario Santana. También pidieron la absolución. Lo mismo ocurrió con el último alegato, a cargo de Julián Curi, defensor del comisario de la Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51).

“Daniel Santana no tiene vinculación con los hechos. ¿Por qué está detenido? No encontramos pruebas en el juicio, pero sí una motivación. A partir del alegato de Dalbón detectamos que la intención es llegar al jefe de la Policía de la Ciudad. Para eso necesitan que una responsabilidad administrativa sea convertida en delito”, remarcó González Stier.

“Santana no participó de los hechos. Se enteró por la modulación, fue a la calle Vélez Sársfield donde se entrevistó con Isassi y luego, a las 11.14, llegó a Alvarado. Los chicos ya no estaban esposados y estaban con sus padres, Lucas estaba peleando por su vida y el arma ya había sido puesta”, explicó González Stier y aclaró, según su versión de los hechos, que “Santana no tuvo injerencia para colocar el arma ni tuvo contacto con Lucas”.

El abogado sí aclaró que fue Santana quien informó que había un “arma” en la Suran. Sin embargo, remarcó que “no formó parte del entramado” y que el comisario informó “enfrentamiento” pero no “enfrentamiento armado”.

Parecidos fueron los argumentos de Curi, defensor de Du Santos. “Se encuentra absolutamente probado que al momento del hecho Du Santos estaba en el Museo de la Historieta en un acto institucional. Está probado que a las 9.40 se anotició de un enfrentamiento armado”, describió su abogado antes de pedir la absolución y aclaró: “Du Santos no interrogó a los jóvenes detenidos, no vio las cámaras, no interrogó a los peritos. Sabía que había un prófugo. No lo vio a Lucas, no habló con Isassi, ni con Nievas ni con López”.

Además intentó convencer a los jueces de que no formó parte del entramado para desviar la investigación al remarcar que “no registró ni resguardó el vehículo, no hizo el parte, no tuvo conocimiento de la comisión de un delito ni de una maniobra orientada a encubrir a los integrantes de la Brigada. Escuchó una modulación y nada le hizo pensar que había una mentira”. Por eso pidió que, en caso de ser condenado, se le otorgue la pena más baja posible dentro del delito que se le acusa.

El juicio continuará el próximo martes 4 de julio con el alegato de Fernando Soto y Martín Sarubbi, abogados defensores de Isassi, Nievas y López. Soto fue quien defendió al policía Luis Chocobar, aquel agente bonaerense que terminó condenado por matar por la espalda a un ladrón que había apuñalado a un turista en La Boca. Tras ese alegato quedará uno más, el de la defensa de Sebastián Jorge Baidón, acusado, además de por el encubrimiento, por las torturas a Salas y Zuñiga mientras estos permanecían detenidos y esposados en la esquina de Pedriel y Alvarado. Luego, se estima que para el 11 o el 13 de julio, se escuchará el veredicto, posiblemente en Comodoro Py.

Lucas fue asesinado el 17 de noviembre de 2021 por la mañana, después de que saliera con sus amigos de entrenarse en Barracas Central. Fue perseguido e interceptado por un auto sin identificación en el que iban los tres agentes de la Brigada. Issasi, López y Nievas dispararon contra el Suran de los chicos y una bala entró en la cabeza de González, quien murió horas más tarde en el hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Los tres policías de la Brigada están acusados por el asesinato de Lucas y el intento de homicidio de los tres amigos. Por eso, tanto el fiscal del juicio, como el abogado de las víctimas, pidieron prisión perpetua. Además, hay otros 11 policías acusados y detenidos por los presuntos encubrimiento, privación ilegal de la libertad y torturas (o la omisión de denunciarlas). Para ellos, el fiscal pidió penas de entre 17 y 4 años.

Además, semanas atrás fue detenido Facundo Torres, otro policía, involucrado en la trama del arma plantada. Y en la anteúltima audiencia, tanto dos abogados defensores de acusados como la parte acusadora, pidieron que se investigue la responsabilidad del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

