Iba con dos niños y quiso asaltar a un taxista en Córdoba: la actitud del chofer que permitió el arresto

El hecho sucedió el fin de semana y hay menores involucrados

“Cuando me di cuenta, la adrenalina me empezó a subir”, aseguró el taxista que el pasado fin de semana evitó convertirse en una nueva víctima de inseguridad en Córdoba. Se trata de Gustavo, de 55 años, quien en la madrugada del domingo frenó en un control policial al sospechar que sus pasajeros -algunos de ellos menores de edad- querían asaltarlo. No falló: tenían dos armas.

El episodio comenzó en la esquina de Mariano Fragueiro y Luis de Góngora, de Alta Córdoba. Una zona cercana a donde funciona una de las terminales de Rapitaxi de la ciudad. Fue allí donde cuatro chicos le hicieron señas al chofer para subirse a su vehículo.

Eran dos niños y dos jóvenes, quienes le pidieron que los trasladara hacia el barrio San Vicente. No obstante, aunque parecía un viaje como cualquier otro, apenas unas cuadras más adelante el conductor comenzó a notar movimientos extraños que lo hicieron sospechar.

“En avenida Patria observo por el espejo que el de atrás me estudiaba demasiado”, recordó el taxista que contó lo sucedido en diálogo con el programa Arriba Córdoba, de El DoceTV. En ese instante, Gustavo presintió que algo no iba a salir bien. “Me empezó a subir la adrenalina”, admitió quien procuró mantener la calma y seguir conduciendo.

Sabía que más adelante, en el puente Yapeyú, había un control policial que se monta todos los fines de semana en el mismo lugar. Confiado en que los agentes podían ayudarlo, manejó en esa dirección con el fin de que lo frenaran.

Las armas incautadas en el operativo

El operativo se realizaba en la calle Remedios de Escalada al 413, donde el taxista visualizó a un policía y le hizo señas para que este entendiera la urgencia de su situación. En consecuencia, detuvieron al vehículo y se dio inicio a una intervención que quedó registrada por las cámaras ubicadas en el lugar.

Los agentes hicieron descender a los cuatro pasajeros y procedieron a revisarlos. En las imágenes se ve que dos de ellos eran niños, por lo que los sentaron en el cordón de la vereda, mientras que los otros fueron ubicados sobre la parte trasera del auto para ser revisados.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, al momento de verificar sus pertenencias descubrieron que los mayores estaban armados: llevaban consigo un revólver calibre .38 y otro calibre .22. En consecuencia, personal policial detuvo a uno de los jóvenes, mientras que los otros lograron huir.

El momento de la detención del vehículo

Si bien en primera instancia trascendió que el arrestado tendría 14 años, desde la investigación -a cargo de la fiscal Lourdes Quagliatti- confirmaron a este medio que el detenido es mayor de edad y cuenta con antecedentes penales.

“La fiscalía logró ubicar al taxista, quien no había formulado la denuncia en su momento. Además, se están analizando cámaras de seguridad y otros elementos”, indicaron al respecto de la causa.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, al igual que las armas incautadas.

