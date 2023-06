Habló la mamá de L-Gante: “Le allanaron la casa como si fuera del peor narco de toda la Argentina”

Claudia Valenzuela habló de la detención de su hijo, el cantante L-Gante

Claudia, la mamá de Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, habló esta mañana en las inmediaciones de la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 de General Rodríguez, poco antes de que su hijo sea indagado por el fiscal Horacio Villalba por la grave acusación que pesa en su contra: amenazar a punta de pistola a dos empleados municipales que lo frenaron en un control y luego retenerlos por más de 20 minutos al salir de un boliche el 27 de mayo pasado. La mujer, algo exaltada por la situación que atraviesa el cantante, cuestionó el allanamiento que hizo la Policía el martes pasado antes del arresto y dijo que todo el proceso se dio “porque su hijo es famoso”.

“Yo no estaba en el domicilio al momento del allanamiento. Me rompieron todas las puertas. Se pasaron un montón de horas, un montón de efectivos policiales, con armas y escudos y no encontraron nada. Le allanaron la casa como si fuera del peor narco de toda la República Argentina”, se quejó Claudia ante los medios. Asimismo, habló de su presencia hoy antes de la indagatoria, pese a que Valenzuela está incomunicado y no puede tener contacto con nadie.

“No pedimos estar en la Fiscalía, pedimos estar frente al edificio y no nos dejaron. No lo pudimos ver”, agregó la mujer, en medio del importante cerco de seguridad policial que se montó en las inmediaciones de la sede judicial para la indagatoria al artista. Claudia también recordó que su hijo está incomunicado y que el motivo para acercarse a la UFI Nº9 es para “mostrarle todo el apoyo” que el joven necesita.

“Emocionalmente nos muestra estar bien pero sabemos que toda persona esa situación no puede estar bien”, dijo la mamá, quien prefirió no referirse extensamente a la causa en la que está involucrado su hijo. “¿Sabés lo que encontraron (en el allanamiento)? No son réplicas. Secuestraron dos armas de juguete que son de Jamaica. Una es un revólver dorado. Son con las que juega la nena”, añadió.

Si bien decidió no hablar de la causa, la mujer sí se refirió al denunciante. “Es una vergüenza que la persona que más de una vez le diste de comer con una mano, con la otra mano te esté clavando un puñal. El denunciante es el papá de amigos de Elián. Amigos de antes, de la vida”, expresó. Al respecto, la mujer aseguró que L-Gante es inocente y vinculó la causa en su contra con “un tema de dinero y de política”.

”El señor es delegado municipal y la otra denunciante es su empleada. Distorsionó todas las palabras de la señora. Si mi hijo no fuese tan famoso, no estaría preso. Qué rápido hicieron un allanamiento, en menos de 15 días”, comentó.

Finalmente, Claudia cerró con un mensaje directo para L-Gante: “Le diría que lo amo y lo quiero mucho. Que fuerzas y va a salir todo para adelante. Estamos toda su familia, amigos y fans esperándolo afuera. Obviamente creo en su inocencia”.

L-Gante fue trasladado pasadas las 5 de esta madrugada desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes donde pasó dos noches detenido, hasta la UFI Nº9, donde es indagado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

El cantante y su mamá

El interrogatorio es conducido por el fiscal Villalba, pese a que la causa fue investigada por Alejandra Rodríguez. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Rodríguez tenía una previsto tomarse un período de licencia para esta semana y por eso el fiscal general Lucas Oyhanarte designó a Villalba como su reemplazo.

Un amplio operativo de seguridad que incluye decenas de policías y un vallado rodeaba esta mañana la sede fiscal.

<i>El caso</i>

L-Gante fue arrestado el martes en su casa del country Banco Provincia por la DDI de Moreno-General Rodríguez de la Policía Bonaerense. La propiedad también fue allanada en busca de armas. La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

Según testimonios en la causa, varios de los integrantes del grupo que acompaña a L-Gante, La Mafilia, tuvieron un altercado con un grupo, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio del músico, a la salida de la discoteca.

“En ese contexto, después del incidente, la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante”, detallaron las fuentes del caso y añadieron que, cuando el cantante se entera de lo sucedido con sus amigos, decidió ir por el empleado municipal vecino.

“El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron las fuentes lo que sucedió esa noche. Luego, hizo unas pocas cuadras y, dentro del barrio Bicentenario, halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”.

Así, asegura un investigador, “los retuvo por 20 minutos, diciéndoles: ‘Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes’”.

Tras la denuncia y las declaraciones de las víctimas y los testigos del caso, el equipo de la UFI N°9 obtuvo las filmaciones de las cámaras de seguridad del COM de General Rodríguez, de locaciones privadas y de las cabinas de peajes de la zona. Luego, tras ver las imágenes que muestran el hecho, analizaron con los GPS de los equipos de telefonía celular de las víctimas y la geolocalización de antenas.

Con estas pruebas, el Juzgado de Garantías N°2 de Moreno - General Rodríguez convalidó el pedido de detención de la fiscal del caso el pasado 2 de junio por los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y privación ilegal de la libertad.

