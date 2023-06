Este viernes se conocerá el veredicto en la causa por violencia de género contra Sebastián Villa

El fiscal pidió para Sebastián Villa una pena de 2 años y 3 meses de prisión (Télam)

A tres años de los hechos investigados, Sebastián Villa conocerá este viernes su destino judicial. El veredicto del juicio al que fue sometido al futbolista de Boca Juniors por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés, en un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning en 2020, se dará a conocer desde las 13 en los tribunales de Lomas de Zamora.

El futbolista colombiano llegó a esta instancia imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas. La fiscalía pidió que sea condenado a la pena de ejecución condicional de 2 años y 3 meses de prisión, mientras que la defensa solicitó la absolución.

La decisión final la leerá este mediodía la jueza Susana Dávalos, del Juzgado Correccional N°2 del departamento judicial de Lomas de Zamora. El comienzo de la audiencia se programó para las 13 en una sala del tercer piso del palacio judicial ubicado en Presidente Perón al 2.400.

“Soy una excelente persona, nunca le haría daño a Daniela. Soy un buen hijo, un buen hermano. Creo en Dios. Espero que todo salga bien. Soy inocente”, dijo Villa en sus últimas palabras ante la jueza en la jornada previa al veredicto.

Antes, al ser indagado en el proceso, el delantero de Boca Juniors ya había negado todas las acusaciones de Cortés y señaló a ella como la responsable. También la acusó de haberle robado dinero. “Nunca cometí ninguno de los delitos por los que se me acusan”, señaló. Entre otras cosas, dijo que sufrió “episodios violentos por parte de ella” y que tuvo que “usar camisetas de manga larga” para que sus compañeros “no vean lo lastimado que estaba por los golpes que recibía” en su casa.

“Daniela me pedía plata constantemente. Le pagué una operación estética de 14 mil dólares”, fue otra de las frases del delantero. Incluso, la acusó de robo: “Cuando a mí me compró Boca, compré un departamento en Medellín y la familia de Daniela se quedó con ese departamento. De los tres millones que cobré por el pase a Boca, ella se quedó con una parte”.

En aquella ocasión, la defensa del delantero había solicitado que se muestre un video de la intimidad de la pareja, grabado por el propio Villa en la habitación principal de la casa que compartían, donde se ve a Cortés en ropa interior durante una discusión.

El futbolista está acusado de haber golpeado y amenazado su ex pareja Daniela Cortés en abril de 2020 (Télam)

El hecho que se investiga sucedió el 27 de abril de 2020 en una vivienda del country Saint Thomas de Canning. Según la acusación, el futbolista le dijo a Cortés que le iba a arruinar su vida y le dio un golpe de puño en la frente, con un anillo que portaba, para luego tomarla del brazo y posteriormente la arrojó al suelo, pegándole patadas para provocarle distintas lesiones de carácter leve.

En sus alegatos, el fiscal Sergio Anauati afirmó: “Es imprescindible que se valore en esta causa que hubo violencia en todas sus formas hacia la mujer”. Luego, amplió aclarando que Villa le dijo en reiteradas oportunidades a la denunciante que se vaya de la casa o iba a terminar con la vida de ella y de su familia. Además, el fiscal aseguró que se “acreditaron golpes de puño en la frente de la víctima con un anillo que usa el imputado”.

El fiscal realizó un análisis de todas las pruebas y concluyó que, esas evidencias, mostraron una “escalada en la violencia”. Para el fiscal primero “empezaron los celos” y, luego, el delantero de Boca “se ponía cada vez más violento, sobre todo cuando tomaba alcohol”.

“La víctima solo compartió estos actos de violencia con su hermana y su amiga Erika, ya que tenía miedo de lo que Villa pudiera hacerle a su familia en Colombia”, siguió el fiscal en relación a las amenazas que, según declaró Cortes desde el primer día, recibió de parte del futbolista.

En este punto vale aclarar que, en su denuncia, la víctima dijo que durante una de las agresiones Villa tomó su teléfono y la amenazó con llamar a un supuesto sicario en Colombia para que asesine a su familia. Para el fiscal Anauati, esas amenazas quedaron corroboradas.

La audiencia en los tribunales de Lomas de Zamora se programó para las 13 (Télam)

La defensa de Villa está encabezada por el abogado Martín Apolo, quien dijo que el deportista es “una persona extraordinaria”. En su alegato se refirió a los orígenes humildes, del contexto en el que fue criado y que “está sentado en este juicio por ser un jugador de fútbol de alta exposición”.

Luego, el abogado calificó la denuncia como “falsa”: “La palabra de la persona que denuncia no es una prueba acabada. Y este, es uno de esos casos. Ella aprovechó el sesgo de género para realizar esta denuncia. Acá se busca probar algo que no sucedió”.

Apolo continuó con otras consideraciones generales sobre la violencia de género: “La llamada violencia de género es muchas veces tergiversada, y no se tienen en cuenta las pruebas presentadas por el hombre”. Luego hizo mención a la denuncia en particular: “Ese 27 de abril de 2020, Villa le dijo a Cortés que no quería seguir con la relación y fue allí cuando Cortés comenzó a chantajearlo”.

Tras el episodio que denunció Cortés, el futbolista se mudó al country “Venado II”, también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de “abuso sexual”.

En esa causa, el 12 de mayo la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, solicitó su elevación a juicio, por lo que el Juzgado de Garantías interviniente tiene el plazo de 15 días para correr vista a la defensa y definir si da lugar a la petición.

