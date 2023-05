Juicio por Lucas González: hoy declara el hombre que vio disparar a los policías de civil y sin identificarse

Lucas González tenía 17 años y murió tras recibir un disparo en la cabeza de parte de tres policías de la brigada porteña en noviembre de 2021

Un testigo que vio cómo los policías de la Ciudad disparaban a matar al auto en el que viajaba el joven Lucas González mientras paseaba a su perro dará su versión de los hechos en el juicio que se le sigue a 14 agentes porteños por el asesinato y encubrimiento del jugador de las inferiores de Barracas Central, en un ataque perpetrado en noviembre de 2021.

Según fuentes judiciales, el testigo presenció la interceptación de los agentes de la brigada a los chicos, que salían de entrenar, desde una distancia de aproximadamente 60 ó 70 metros. El hombre vio a tres personas de civil, más tarde identificadas como policías, salir de un automóvil sin ninguna identificación visible, lo que le hizo pensar que eran ladrones.

El testigo también proporcionó un video a los fiscales, capturado con su propio celular aproximadamente 20 minutos después de escuchar los disparos en el que se puede ver a dos de los amigos de Lucas detenidos y a los policías presentes en la escena.

Gregorio Dalbón y Héctor González, abogado de la familia y padre de la víctima (Télam)

En la audiencia de este martes se espera escuchar los testimonios de otros dos testigos propuestos por los abogados defensores de los tres policías acusados del homicidio. Mientras tanto, el padre de Lucas y su abogado publicaron mensajes ayer recordando a la víctima en el día en que hubiera cumplido 19 años.

En la última jornada del juicio, ocurrida el martes de la semana pasada, el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, admitió que la primera información policial que recibió sobre el incidente indicaba que se trataba de un enfrentamiento armado con un delincuente abatido. Sin embargo, tras analizar las pruebas, descubrió graves irregularidades por parte de los acusados y los puso a disposición de la justicia.

“No se cumplió con la identificación y con el balizamiento que necesita tener una brigada al momento de actuar”, dijo D’Alessandro, de 48 años, y aclaró que no existía ninguna orden de la Justicia para que los integrantes de la Brigada actuasen contra el auto en el que iban Lucas y sus cuatro compañeros de Barracas Central aquella mañana.

El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, declaró la semana pasada como testigo por haber sido el jefe político de los policías asesinos (Adrián Escándar)

D’Alessandro explicó la semana pasada que cuando observó las cámaras de seguridad de la zona detectó todo el recorrido del Nissan Tiida sin identificación en el que iban los tres principales acusados, los agentes Gabriel Issasi, Fabián López y Juan José Nieva, acusados por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”, que les podría valer una pena a reclusión perpetua.

“Se ve el transcurso del vehículo; pasa, se detiene, espera y pasa atrás del vehículo de los chicos cuando estaban en un kiosco”, explicó. D’Alessandro era el jefe político de los tres agentes de la Policía de la Ciudad acusados por el homicidio y de los 11 que enfrentan imputaciones por el encubrimiento, que incluyó plantar un arma en el auto de las víctimas.

“No se cumplió la ley, pero si hay flagrancia, si están identificados, hay que ver el hecho, en este caso no está bien. No había una situación de peligro que lleve a la situación. Vimos irregularidades graves ante un caso gravísimo”, declaró el ex ministro porteño.

El Nissan Tiida en el que iban los tres policías acusados del asesinato: un auto sin identificar

Sobre esas “irregularidades”, detalló: “Cuando (los policías) se bajan no se identifican, no tenían los chalecos puestos, el auto no estaba balizado. Podrían haber modulado, tenemos un anillo digital para que el vehículo fuera localizado más adelante”.

El crimen de Lucas González ocurrió el 17 de noviembre de 2021, cuando él y sus amigos fueron detenidos por tres policías en un automóvil Nissan Tiida. Los jóvenes creyeron que los policías eran ladrones y trataron de escapar, momento en el que los agentes les dispararon.

Lucas recibió un disparo en la cabeza y falleció al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Según la investigación, después de disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, e incluso se encontró un arma “plantada” en el automóvil de las víctimas.

