Juicio por violencia de género contra Sebastián Villa: este miércoles serán los alegatos

Sebastián Villa está acusado de ejercer violencia de género contra una ex pareja en abril de 2020 (Télam)

Comienzan este miércoles, a las 10.30, los alegatos del juicio contra Sebastián Villa en los tribunales de Lomas de Zamora, ante la jueza Claudia Dávalos del Juzgado Correccional N°2. El futbolista colombiano está acusado por haber ejercido violencia de género y amenazas contra su ex pareja Daniela Cortés.

El hecho puntual que se juzga involucra golpes de puño, presuntamente, efectuados por Villa en una situación que incluyó gritos y amenazas. Un anillo color negro fue clave, ya que el futbolista lo tenía puesto al momento de los supuestos puñetazos y se corresponderían con las marcas que le quedaron en la cara de Daniela. Un informe médico adjuntado al expediente da fe de las lesiones.

Villa habló ante la jueza en la última audiencia y se declaró inocente. “Nunca cometí ninguno de los delitos por los que se me acusan”, dijo. El futbolista utilizó gran parte de su declaración para atacar y hasta denunciar a su ex. Entre otras cosas, dijo que sufrió “episodios violentos por parte de ella” y que tuvo que “usar camisetas de manga larga” para que sus compañeros “no vean lo lastimado que estaba por los golpes que recibía” en su casa.

“Daniela me pedía plata constantemente. Le pagué una operación estética de 14 mil dólares”, fue otra de las frases del delantero. Incluso, la acusó de robo: “Cuando a mí me compró Boca, compré un departamento en Medellín y la familia de Daniela se quedó con ese departamento. De los tres millones que cobré por el pase a Boca, ella se quedó con una parte”.

Daniela Cortés

Para finalizar, hizo una reflexión sobre su vida luego de la denuncia: “Ver a mi mamá llorando es muy duro, no soy una mala persona. Me considero un buen chico, que respeta a las mujeres, y a mi familia. Ahora me gritan cosas en la cancha que no soy. Yo confío en Dios, era muy creyente, la llevaba a Daniela a la iglesia. Todos los días habla con Dios, le pido y le digo que soy una persona inocente”. Su declaración fue posterior al Superclásico.

Este miércoles, por su parte, el primero en alegar será el fiscal de juicio, Sergio Anauati, quien en las últimas audiencias consiguió la venia de la jueza para incorporar por lectura los resultados de los peritajes psicológicos y psiquiátricos realizados a Villa en la segunda causa por la que es investigado en el departamento judicial de Lomas de Zamora, por el delito de abuso sexual.

El defensor Martín Apolo, a su turno, aportó a la perito psicóloga de parte Agustina Santamarina, quien viajó días atrás a Medellín, Colombia, a realizar un peritaje a la denunciante y concluyó que “no se observó” en Cortés signos de que hubiera sufrido violencia de género durante las entrevistas que realizó los días 24 y 25 de abril de manera presencial, durante dos horas y media.

“La mujer presenta una personalidad neurótica con rasgos histriónicos, infantiles y narcisistas que la lleva a establecer vínculos superficiales y pocos duraderos por no entender las necesidades del otro, que puede llegar a manipularlos”, contó la perito de parte en la audiencia.

Parte del material con el que denunció al futbolista

A contramano, la perito oficial María Fernanda Collins, quien realizó el estudio psicológico a Cortés durante la etapa de instrucción de la causa había dicho ante la jueza que no advirtió “fabulación” por parte de la víctima y que presentaba síntomas “de haber vivido una situación traumática”.

La psicóloga señaló que Cortés “presentó síntomas fóbicos”, relacionados al “miedo a estar en un país donde no era el propio, sola, más allá de que si estaba acompañada de otras personas”. Y manifestó: “Es el sentimiento de sentirse sola, desamparada, de haber vivido una situación traumática sin poder organizarse psíquicamente que la pueda sacar de ese lugar”.

Villa está acusado del delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”, en perjuicio de Cortés, quien declaró de manera virtual en la primera audiencia desde su lugar de residencia en Colombia.

En el debate se ventilaron los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

Villa es investigado en Lomas de Zamora también por abuso sexual (Télam)

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se observaron imágenes de la mujer con sangre en la boca, al tiempo que relataba hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien calificó como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico”.

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country “Venado II”, también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de “abuso sexual”.

Este segundo hecho fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía que solicitó la inmediata detención de Villa, lo que fue denegado por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore, quien dispuso profundizar la investigación.

