La policía encontró a Belén Maida, la joven de Almagro que estuvo un mes desaparecida

Belén en un mural de la UNA, la universidad a la que asistía

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontraron este jueves a Belén Maida, la joven de 26 años que había sido vista por última vez hace un mes en el barrio porteño de Almagro. La declaración de una amiga fue clave para hallarla en una habitación de Constitución.

La División de Personas Extraviadas llevó a cabo el operativo este viernes por la noche en Santiago del Estero al 1400, en el mencionado barrio de la Capital Federal.

Personal policial llegó a esta dirección a partir del testimonio de una amiga que afirmó haber visto a Belén ingresar al mencionado inmueble. “Con esta información y la comprobación que podría estar adentro, se allanó el lugar y se la encontró”, confirmó la fuerza de seguridad porteña a Infobae. Maida fue hallada en la habitación de una propiedad.

Estudiante de la carrera de Folklore en la Universidad Nacional de las Artes, estaba desaparecida desde el 12 de abril. Según relataron testigos, había sido vista por última vez en el barrio de Almagro, luego de abandonar la residencia en la que vivía su ex pareja. La última persona que la vio había sido su hermano cuando aquél día la acompañó a tomar el colectivo para volver a su domicilio particular.

La denuncia por la búsqueda del paradero de la mujer fue radicada por sus familiares en la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad, el pasado 26 de abril, casi 15 días después de su desaparición.

Desde el círculo íntimo de Belén habían asegurado que la joven no tenía línea de celular y que el contacto con ella era escaso. Además, revelaron que “tenía problemas con las drogas” y que, de acuerdo a lo que relató su hermano Emmanuel en diálogo con América TV, era “la primera vez que desaparece tanto tiempo”.

“En la mañana que yo la vi habíamos quedado para que la trataran por el tema de las drogas. Yo sospechaba que estaba consumiendo cocaína, el último día que la vi me lo admitió. Me pidió si la podíamos ayudar”, había dicho por su parte, Fabián, su ex novio, al citado medio.

Según contó el hombre, Maida le había pedido ayuda para comenzar a recuperarse de su presunto consumo problemático. En los días previos a su desaparición, habían quedado en encontrarse en el hotel en el que él vivía: “Yo llegué más tarde. Ella llegó a las diez, y la encontró la encargada, que la echó. Belén tenía prohibida la entrada, la habían echado hace unos meses de acá”, había manifestado.

Fuentes fiscales indicaron a Infobae que desde hace aproximadamente un año la joven había pedido auxilio económico a sus allegados, con quienes tiene una relación casi nula y a quienes visitaba esporádicamente. También, indicaron que Belén había dejado de cursar la licenciatura en Tango que estudiaba en la UNA.

Una de las principales hipótesis que manejaban los investigadores era que la mujer podría encontrarse en situación de calle.

El pasado martes compañeros de la facultad realizaron una movilización frente a la Fiscalía para pedir “respuestas urgentes” por el paradero de la joven.

Marcelo Maida, padre de Belén, había declarado en comunicación con TN que recibió la información de que la joven se encontraba en una casa tomada en Constitución: “Nos comentaron que la habían visto de perfil, con la capucha de un buzo sobre su cabeza”.

En efecto, fue hallada en una habitación de una casa de Constitución. Interviene en la causa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del fiscal Lucio Eduardo Herrera.

