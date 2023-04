Vio cómo su tío amenazaba a la ex pareja con un arma, quiso intervenir y recibió un tiro en la cabeza

El hospital donde fue internado el joven que intentó mediar en un caso de violencia de género (La Voz)

La ciudad de Córdoba se convirtió este martes en el escenario de un violento hecho en el que un joven de 22 años resultó baleado en la cabeza por su propio tío. El drama se desencadenó cuando la víctima intervino en una fuerte discusión entre su pariente y la ex pareja del hombre, en la que hubo amenazas con arma de fuego.

La víctima del disparo se encuentra internada en el hospital de urgencias del barrio cordobés de Villa Urquiza. Hasta ese centro de salud el joven llegó caminando por su cuenta y a pesar de haber sufrido una herida que le perforó el cráneo.

El episodio ocurrió en horas de la madrugada sobre la calle Campichuelo al 700. La casa de la víctima y de su tío, el agresor, están a pocos metros. Lo cierto es que, en medio de la noche, comenzó una intensa discusión entre el hombre y su ex mujer.

Según informaron fuentes policiales, fueron los gritos desesperados y los reiterados pedidos de auxilio que se escuchaban desde la vereda los que lo llevaron al joven a tomar la decisión de intervenir. Reconocía las voces de los involucrados: era su tío y la mujer que había sido su pareja durante un largo tiempo.

No obstante, al salir de su hogar se encontró con que la situación era más grave de lo que imaginaba. Es que no sólo se trataba de una discusión a los gritos, sino que su pariente también estaba forcejeando con la ex y la amenazaba con arma calibre .22.

Frente a este contexto, el sobrino del agresor no dudó y decidió actuar. En cuestión de minutos, intervino en el conflicto con la intención de calmar a su tío y evitar el ataque, encuadrado en un caso de violencia de género.

Pero el descontrol de la pelea era tal que al agresor disparó: el tiro dio en la cabeza de su sobrino. La bala le atravesó el cráneo. Enseguida, los vecinos de la zona dieron aviso a la Policía.

El joven de 22 años no aguardó a la llegada de los policías y, a pesar de la herida que había sufrido, se dirigió por sus propios medios al Hospital Eva Perón para recibir atención médica. Los médicos constataron que el disparo “ingresó por el parietal izquierdo” y quedó alojado, por lo que, en consecuencia, debió ser intervenido quirúrgicamente.

Según pudo saber Infobae , los médicos lograron extraer el proyectil con éxito y la víctima se encuentra estable pero permanece internado. Mientras tanto, la Policía de Córdoba arribó a la calle Campichuelo en busca del sospechoso, pero ya había escapado a bordo de una moto modelo 110 de color roja.

En tanto, la mujer que fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja fue trasladada al mismo centro de salud en el que está internado el joven para ser asistida.

La mujer relató a los policías que su ex la agredió y que le pegó en la cabeza luego del enfrentamiento con su sobrino. En el caso interviene la fiscalía de violencia familiar. La Policía continúa buscando al agresor que sigue prófugo.

