Crimen del colectivero: aguardan los resultados de tres pericias clave para saber quién disparó

Alex y Daniel Barone, los primeros detenidos del caso

La investigación para esclarecer quién mató al colectivero Pedro Daniel Barrientos el domingo pasado en el barrio Vernazza de Virrey del Pino continúa con nuevas medidas de prueba.

Ayer, el fiscal Gastón Dupláa indagó a Antonio González, alias “Pancho”, acusado de haber robado el 25 de marzo el Fiat Siena que los delincuentes que cometieron el crimen usaron en su fuga, que luego fue hallado incendiado. “Pancho”, de 23 años, el tercer detenido por el caso, se declaró inocente en su indagatoria. Permanecerá detenido.

En la jornada de Viernes Santo, el fiscal se aprestaba a tomarle declaración a un testigo de la defensa. Dupláa, mientras tanto, aguarda los resultados de tres pericias clave: los análisis a los teléfonos incautados en los últimos allanamientos, la pericia balística a la pistola Beretta calibre 40 que se encontró en la escena del crimen -que tenía un pedido de secuestro de una comisaría de El Palomar- y los resultados de los dermotest a los acusados, principalmente Alex y Daniel Barone, que fueron identificados por testigos en el colectivo, aunque todavía no fueron señalados como los tiradores.

En su indagatoria, “Pancho”, de 23 años, negó conocer a los Barone. El policía de la Ciudad que le disparó a los delincuentes y la pasajera que fue la testigo principal del hecho podrían ser convocados a declarar nuevamente de cara a los resultados de las pericias.

Los teléfonos incautados en la investigación por el crimen del colectivero Pedro Daniel Barrientos

El acusado de robar el Fiat Siena fue arrestado el jueves en un complejo habitacional de Ciudad Evita, donde le encontraron un revólver con siete balas y dos handys. El allanamiento, realizado por la DDI de La Matanza, fue parte de una serie de redadas que incluyó otros seis objetivos en zonas como Ciudad Evita y González Catán. Dos mujeres fueron allanadas y se les incautaron los teléfonos.

El rastro que llevó a estas mujeres, según información policial, es un rastro de giros de dinero. Una de las allanadas, por ejemplo, le habría prestado su cuenta a los imputados. Estas dos mujeres no fueron detenidas.

Carlos Bellido, el policía de la Ciudad, ya había declarado ante Dupláa que disparó su arma luego de que los delincuentes le dispararan en el pecho a Barrientos. El policía -que estaba de civil- corrió hasta el estribo y se produjo una serie de disparos. Los peritos levantaron al menos 14 vainas servidas.

El fiscal Dupláa también le tomó declaración a un empleado de maestranza que se dirigía a su trabajo y subió al colectivo dos paradas antes de que mataran a Barrientos. Según relató a Radio Con Vos, un par de sospechosos encapuchados irrumpieron en el transporte público armados y al grito de: “¡Están robados, están robados! ¡Entreguen todo, bolsos y celulares!”.

“Cuando vi las armas, me tiré al piso y me puse las manos en la nuca”, relató el pasajero. Segundos después, oyó los disparos, pero en ese momento no supo qué destino habían tenido. Permaneció en esa posición casi todo el tiempo. Alcanzó a ver el auto que esperaba en la esquina a los ladrones, presuntamente el Fiat Siena robado por “Pancho”, que fue encontrado incendiado en la zona.

El Fiat Siena incendiado y "Pancho" González tras su arresto

En paralelo, la Justicia porteña investiga los incidentes en la protesta del lunes pasado que terminaron con la golpiza a Sergio Berni. Jorge Galiano y Jorge Zerda, los choferes detenidos ayer, fueron liberados tras negarse a declarar en el expediente investigado por el fiscal Carlos Rolero Santurián. Continuarán bajo investigación, acusados de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.

Este lunes, la fiscal Valeria Massaglia indagará al policía que filmado golpeando con un escudo de infantería en la cara a un chofer que se encontraba en la manifestación.

