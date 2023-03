Quién es la mujer que fue asesinada en una comisaría en José C. Paz después de robarle el arma a un policía

La Comisaría Nº2 de José C. Paz, lugar de la tragedia

Momentos de tensión y dramatismo se vivieron ayer dentro de una de las oficinas de la comisaría 2ª de la localidad bonaerense de José C. Paz. El motivo: una mujer que había sido detenida fue asesinada a tiros por un efectivo, tras robar un arma que estaba arriba de un escritorio y amenazar a los policías. Si bien todavía falta esclarecer con certeza qué paso, con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles de la causa.

Uno de ellos es la identidad de la presunta ladrona abatida. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, se trata de María Micaela C., una joven de 19 años que había sido aprehendida después de ingresar a una casa ubicada en la calle Santiago Luis Copello, entre Quito y Guadalajara, para robarle algunas de las pertenencias a una mujer de 49.

De acuerdo con la denuncia elevada por la víctima del asalto, la joven ladrona estaba vestida con corpiño y short corto, ingresó a su domicilio y le sustrajo varias de sus cosas, para luego darse a la fuga. Con esos datos, los efectivos de la seccional Nº2 de José C. Paz rastrillaron la zona y lograron aprehender a la sospechosa. No les llevó mucho tiempo ni mayores dificultades. La supuesta delincuente estaba a unos 100 metros de la vivienda que había asaltado.

El único detalle que destacaron las fuentes es que cuando se la interrogó durante la detención, además de decir que su nombre era María Micaela C., que tenía 19 años y que estaba indocumentada, se mostró hostil y agresiva.

Antes de llevarla hasta la sede policial, los efectivos la trasladaron al Hospital Domingo Mercante para realizarle un chequeo médico. Allí mantuvo la actitud y luego la trasladaron hasta la Comisaría -ubicada en Fray Butler 2199- donde finalmente se desataría la tragedia.

Tal como informó Infobae ayer, mientras se estaba haciendo el papeleo de rutina para el ingreso de la sospechosa a la seccional, la joven se soltó de las esposas, se dirigió a una de las oficinas, tomó un arma que estaba arriba de un escritorio y amenazó al oficial que estaba complementando las actuaciones. Fue en ese contexto, siempre según las fuentes, que el efectivo al verse amenazado tomó su arma reglamentaria marca Bersa Thunder, calibre 9mm, la baleó y la mató de un disparo en el pecho.

Se trata de un oficial jefe del Grupo Táctico Operativo de esa dependencia, quien por estas horas -según dijeron fuentes judiciales a este medio- se encuentra aprehendido, a la espera de ser indagado por la fiscal Lorena Carpovich, titular de la UFI N 21 de Malvinas Argentinas, quien estuvo ayer desde horas de la tarde en el lugar para recabar información y reconstruir lo ocurrido.

Apenas la joven cayó, se convocó a los médicos del SAME, quienes apenas pudieron constatar la muerte de la víctima. El disparo fue certero y no dio tiempo para más. De acuerdo con lo que trascendió, el arma que había tomado María Micaela pertenecía a un sargento que estaba por salir a hacer un allanamiento por otra causa. Al verse involucrada una fuerza de seguridad en un episodio todavía no esclarecido, la fiscal convocó a a peritos de la Gendarmería Nacional para que se encarguen de los peritajes en la comisaría.

Las dos armas fueron secuestradas y el oficial que disparó fue imputado por el momento del delito de homicidio. Otras fuentes consultadas ampliaron que, a priori, “mientras le tomaban declaración a la víctima del robo, la sospechosa, esposada, le decía que la iba a matar”.

“No se sabe cómo se sacó las esposas y fue a encarar a la víctima para pegarle. En ese contexto, se encontró con el arma, la agarró, le apuntó a la denunciante y ahí fue cuando un policía le efectuó un disparo”, explicaron.

En cuanto a la investigación, desde el Ministerio Público Fiscal, señalaron que Carpovich maneja el caso con total hermetismo y que durante la jornada de hoy va a recolectar más testimonios para esclarecer qué fue lo que pasó. “Por lo que se sabe, fue sólo uno el que le disparó. Le van a hacer la autopsia al cuerpo”, señalaron a Infobae esta mañana.

