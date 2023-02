Murió la mujer que se arrojó de un auto en la General Paz tras discutir con su ex y el hombre fue liberado

Evelyn Pereyra junto a su ex novio (captura de Tik Tok de @reneneuma306)

La secuencia que se registró durante la madrugada del sábado pasado sobre la General Paz, a pocos metros del Acceso Oeste, finalmente terminó de manera trágica. Evelyn Yanete Pereyra, -la mujer que se había arrojado de un auto en movimiento tras discutir con su ex pareja, Jhonatan Alfredo Barboza-falleció ayer en el Hospital Piñero. Barboza, que había sido detenido por el hecho, quedó en libertad.

Ahora, los amigos, denuncian que padecía violencia de género, que sobre él pesaba una restricción perimetral que nunca cumplía y le piden a la jueza del caso que revea su decisión.

“Todo comienza el viernes a las 23.30 horas. Ella sale y se va en dirección a la casa, en Monte Grande. Dos horas después llama a compañero diciéndole que la quisieron robar y le pegaron. Él la fue a buscar y la llevó nuevamente al trabajo, en Liniers, donde pidió un Uber para volver a la casa. Cuando llegó me mandó dos audios diciéndome que le habían pegado y me envió una foto con la cara golpeada”, relató a TN Julieta, una amiga de la víctima, quien aseguró que siempre decía que los ataques venían de un supuesto ladrón para no involucrar a su ex.

Evelyn Pereyra tenía 29 años y vivía en Monte Grande

Julieta continuó con su relato: “Le sugerí que se ponga hielo y quedamos en que iba a descansar. Esto fue a las 3.30 de la mañana. Lo que tengo entendido es que él la fue a buscarla las 4 de la mañana. A esa hora me mandó un mensaje que decía ‘te quiero’. No sé si en ese momento ya estaba con él arriba del auto. Horas después ya estaba internada en el hospital”.

“Todas las charlas que teníamos con ella eran así. Nos decía que la había atacado un ladrón o un desconocido”, insistió René, otro amigo de Evelyn.

El hombre aseguró que la mujer ya había pasado por esta misma situación tres meses atrás: “Me llamó una noche y vino a mi casa golpeaba. Pensé que estaba borracha y la llevé a mi cuarto para que descansara. Eran las 11 de la mañana y como veía que no se levantaba, fui y la levanté. Tenía todo el ojo hinchado y la cara raspada. Ahí sí me dijo que él la había golpeado. Ella, por ejemplo, conmigo podía hablar porque el tipo se ponía loco”.

Evelyn había denunciado a su ex por violencia de género y él no podía acercarse a ella

Sus amigos aseguraron que tenían que Evelyn y Jhonatan Alfredo Barboza tenían una relación tóxica. “Iban y volvían constantemente”, recordó Julieta. A pesar que ella cambiaba constantemente su número de celular, él lo conseguía y la seguía llamando y mandando mensajes. “Sabía dónde trabajaba, dónde vivía y la hostigaba constantemente. Incluso la esperaba a la salida del trabajo a pesar de que tenía una perimetral. A mi me dijo que lo iba a dejar definitivamente”, subrayó su amiga.

Cada vez que estaban juntos Evelyn optaba por apagar el celular para que Jhonatan no se enojara. “Me decía ‘no me escribas ahora que voy a estar con Jona’. Es un psicópata, le revisaba el celular y no quería que hablara con nadie”, contó Julieta acerca de su personalidad absorbente. “Después de golpearla la seguía yendo a buscar a la casa. ¿Si eso no es hostigamiento entonces qué es?”, se preguntó indignada.

El caso

El episodio ocurrió el sábado 11 cerca de las 6 de la mañana en el kilómetro 13 de la General Paz, a la altura de la calle Nazarre del barrio porteño de Versalles y en sentido al Río de la Plata.

Luego de varios llamados al 911 que alertaban sobre una mujer que se había arrojado de un Fiat Uno color en movimiento llegaron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 10B. Cruzaron el patrullero sobre el carril donde estaba tendida Evelyn para evitar que la atropellaron pero no pudieron impedir un choque. Un camión Mercedes Benz 710 no logró frenar a tiempo e impactó contra el móvil, sin que se produjeran heridos.

Una ambulancia del SAME trasladó a Evelyn al Hospital de Agudos Vélez Sarsfield, donde ingresó con traumatismo encéfalo craneal y riesgo de vida. Debido a su grave estado fue derivada de urgencia al Hospital Piñero, donde fue operada y finalmente falleció.

En el caso interviene la Unidad Flagrancia Oeste. El acusado fue detenido e imputado por lesiones en contexto de violencia de género. Si bien la fiscal Julieta Viola pidió que quedara preso por tentativa de homicidio, la jueza María Fernanda Botana ordenó que fuera liberado.

Al enterarse de la muerte de la joven, la fiscal volvió a pedir la detención del novio ante la Cámara de Apelaciones.

