“Lo que nos hicieron fue salvaje”, aseguró uno de los jóvenes agredidos por patovicas en un boliche de Pinamar

Así fue la feroz golpiza de patovicas a tres jóvenes en un boliche de Pinamar

Este domingo, tres jóvenes de entre 18 y 24 años recibieron una feroz golpiza por parte del personal de seguridad que trabaja en la discoteca Boutique, de Pinamar. La agresión, que quedó registrada en varios videos, se viralizó con rapidez en las redes sociales y alertó sobre los hechos de violencia que se siguen registrando en las noches de verano; justo en momentos donde se está llevando a cabo el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

En diálogo con La 990 Radio, Federico Forti, una de las víctimas, explicó el motivo que desató la reacción desmedida de los patovicas. “Llegamos al boliche caminando, a la 4 de la mañana. Habíamos comprado las entradas cerca de la medianoche y fuimos con amigos a bailar”, relató.

Pero al presentarse en la entrada, un hombre que controlaba el ingreso les prohibió el acceso. “Nos dijo que podíamos pasar y le pedimos que nos devolvieran el dinero a lo que se negaron. Les volvimos a insistir que si no nos devolvían el dinero que al menos nos dejaran entrar”, remarcó.

Federico hizo hincapié que, en ese momento, “había otras personas con el mismo inconveniente”. Insistió en que tanto él como sus amigos son mayores de edad y que como tenían la entrada comprada, no tenían la necesidad de forzar el ingreso como dijeron los patovicas..

Mientras el joven y sus amigos seguían insistiendo para que los dejaran pasar y acaparaban la atención de todo el personal de seguridad, otro grupo aprovechó la ocasión para correr un vallado e ingresar al boliche sin pagar.

Al advertir esta maniobra, el personal de seguridad corrió a sacarlos y dejaron liberada la entrada principal. “Como vimos que no quedó nadie, entramos caminando tranquilos porque teníamos nuestras entradas”, admitió Federico sin imaginarse lo que sucedería después.

Luego del incidente, la disco Boutique fue clausurada

“De la nada nos atacó la gente de seguridad por atrás. A mí me agarraron del cuello y me empezaron a pegar sin motivo alguno porque no me estaba resistiendo”, contó Federico.

“Me tiraron al piso y cuando me logro levantar me vuelven a pegar. Me abrieron la cabeza en tres lugares. A un amigo casi lo asfixian y a otro que estaba tirado en el piso le abrieron la ceja. La violencia fue total”, se indignó el joven.

Y agregó: “La persona que se ve en el video, que me golpea me incita a seguir peleando cuando yo estaba sentado en el piso, y las personas de seguridad del lugar fueron muy agresivas con mi grupo de amigos, con mi novia y con mi hermana. Incluso, no había personal femenino para contener la situación”.

Una vez que se tranquilizó la situación, con la intervención de efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense, Federico se quedó sentado a un costado del boliche. “La actuación de la Caballeriza dejó mucho que desear. Uno de ellos me pidió que me retirara porque estaba lúcido y no tenía ninguna urgencia, Me dijo que el SAME estaba ocupado con emergencias. Lo tengo todo filmado. Pedía que me revisaran la cabeza porque no me dejaba de sangrar”, relató.

La ambulancia trasladó a tres jóvenes al hospital de Pinamar con lesiones leves

Federico remarcó que sale a bailar de noche desde los 18 años y que nunca había pasado por una situación tan violenta. “Tengo 24 años y nunca vi algo así, que personal de seguridad maltrate a chicos que van a divertirse. Lo que nos hicieron fue salvaje”.

Finalmente, los tres jóvenes heridos fueron trasladados al hospital de Pinamar, donde los médicos constataron, a simple vista, lesiones leves. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5, a cargo del fiscal Walter Mércuri.

Ahora, los investigadores se encuentran analizando lo registrado por las cámaras de vigilancia del boliche para tratar de esclarecer lo sucedido.

En un video grabado con un celular, que circuló por las redes sociales, se puede observar a un grupo de hombres rodeando a las víctimas, dándoles golpes de puño. Una chica, que es amiga de los jóvenes agredidos, intenta detener la golpiza, pero no lo logra. Luego, en otro fragmento de la grabación, se ve llegar a la ambulancia.

Con los recientes cambios introducidos en la Ley de Nocturnidad bonaerense, a mediados de diciembre de 2022, se extendió el ingreso a los boliches desde las 2 a las 4 de la mañana. En tanto, también se modificó el tope de salida, desde las 5 a las 6.

Seguir leyendo: