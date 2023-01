Detuvieron a un hombre acusado de abusar de cinco menores durante año nuevo en Misiones

Un hombre de 35 años fue detenido acusado de abusar de cinco menores en un camping de Misiones

Un hombre de 35 años fue detenido bajo la acusación de haber cometido abusos sexuales contra cinco menores de edad, en un camping de la localidad misionera de Leandro N. Alem. La denuncia fue realizada por los padres de los niños.

El hecho ocurrió en el camping del Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (Suetra), de Leandro N. Alem, durante la jornada del domingo 1 de enero donde familias enteras eligieron el lugar para recibir el año nuevo.

Según la denuncia policial, el acusado - cuyo nombre aún no trascendió oficialmente pero es conocido por las familias de las víctimas - fue detenido por “exhibiciones obscenas y abuso sexual simple”, precisaron los agentes a cargo del caso.

La detención se produjo en las últimas horas del martes 3 de enero, luego de la denuncia radicada el domingo por la noche por “cuatro padres de las 5 menores de entre 7 y 11 años que fueron las acosadas”, informó Télam.

En diálogo con medios locales, familiares de las víctimas señalaron que “es una situación muy difícil, todo el tiempo pasa, pero cuando te toca a vos en carne propia es muy difícil. Yo no sabía qué hacer, por eso no conté nada, me dijo (refiriéndose a su hija)”, manifestó la madre de una de las víctimas al portal de noticias Alem News.

Por su parte, otro de los familiares manifestó: “la verdad que no tengo palabras para decir lo que paso, las nenas no quisieron decir nada, un primito, la llamó a la mamá y le contó, y bueno ahí se desató el caos. Mi hermanita se largó en llanto y ahí supimos que había abusado de ella y de otras primitas”, aseveró el hermano de otra de las víctimas.

La detención del acusado fue ordenada por el juez de Instrucción, Horacio Alarcón

La madre de una de las víctimas expresó al portal Misiones on line: “Que hacés cuando tu nena de nueve años viene y te dice mami perdóname pero yo no sabía que hacer por eso no conté nada, que llore desperada, cuando vos le diste la confianza a esa persona, porque es una persona conocida de la familia, del entorno de las amistades”.

Luego relató que habló con el abusador de las niñas: “Cuando le llamé el tipo me atiende, durmió feliz en su cama, en paz, tranquilo; me dijo que no, que no era así, que yo estaba equivocada, ¿cómo charlas con una persona así?, yo no puedo, para mirarle a la cara a alguien que le esté jodiendo la vida, y decirle perdóname por ahí fue el alcohol, son excusas baratas”.

Finalmente, señaló al portal de noticias local que se enteró de lo ocurrido en la noche, porque la nena se fue con el padre a la pileta, “yo me enteré a la noche, casi a las 21, que él llegó a la casa y me dice tenemos que hablar urgente, cuando me cuenta lo que pasó, me agarró una desesperación, mi idea era salir y cruzarme con el tipo, ella me cuenta que el le agarró sus manos y le puso en sus partes, entonces ¿cómo le digo?, ¿cómo le explico?, la verdad que esto me supera”.

Según la declaración de los padres, el acusado obligaba a las menores a que lo vieran desnudo y a tocar sus partes íntimas.

En el caso interviene el juez de Instrucción, Horacio Alarcón, quien ordenó la detención del acusado y que fuera trasladado a la comisaría de la localidad de Caá Yarí y se solicitó que el viernes sea llevado hasta el Juzgado para prestar declaración indagatoria.

Seguir leyendo: