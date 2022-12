Perotti repudió el ataque narco a un multimedio en Rosario

Balearon Televisión Litoral en Santa Fe

Tras un nuevo y violento episodio en la ciudad de Rosario, en el que un sicario disparó contra la entrada de un medio de comunicación y dejó un mafioso mensaje, el gobernador de Sante Fe, Omar Perotti, se pronunció públicamente para repudiar el hecho y brindar apoyo a la policía local.

“Estamos en contra y repudiamos cualquiera acción que intente generar un freno a la difusión y comunicación de cualquier hecho que muestre la realidad”, dijo Perotti al participar del acto de cierre de fin de año de la Asociación Empresaria en Rosario y referirse al ataque que sufrió el frente de la empresa de Televisión Litoral (TVL) de esa ciudad.

El reloj marcaba las primeras horas del lunes cuando un hombre, que no fue identificado, se bajó de un auto con un casco puesto y con el papel intimidatorio en las manos. El mismo estaba dirigido a jefes narcos condenados, fiscales y policías. ”Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y AIC (Agencia de Investigación Criminal) porque vamos a matar a un policía todos los días, dejen de batir la cana y dejen de confinar a los pibes en pabellones chicos, dejalos subir a los pabellones, con la mafia no se jode”, decía el papel que dejó el sicario.

Acto seguido lo dejó sobre el logo de Canal 3 (donde funcionan además Radio 2, FM Vida, Frecuencia Plus y Rosario3) y, después de desenfundar el arma, disparó contra el frente del lugar. Aquella vaina no pudo ser encontrada posteriormente por los peritos de la Agencia de Investigación Criminal. Inmediatamente, el sujeto se subió en un Volkswagen Up gris que lo había trasladado hasta el lugar y huyó.

A raíz de la situación, el gobernador santafesino aseguró: “Al único que le sirve el silencio es al delito”. Al tiempo que también repudió las amenazas y acciones. Por otra parte, Perotti también buscó respaldar a los efectivos: “A la Policía que ha sido amenazada, al servidor que toma su carrera policial en el marco de la ley, pleno y total respaldo a esa acción”.

Pero sin abstraerse de la realidad, el mandatario provincial también reconoció otro aspecto negativo: “Hay números en la seguridad dolorosos, como son los de las víctimas, pero hay otros números que hablan a las claras del accionar: el mayor nivel de detenciones, de operativos, secuestros de armas y estupefacientes”.

Otra de las amenazas del narcotráfico en Rosario

Mientras tanto, los investigadores intentan dar con los autores del hecho. Es en ese análisis donde llama la atención el lugar elegido para realizar la amenaza, aunque hay un reciente antecedente que muestra que Televisión Litoral no fue el único lugar que eligieron para hacer conocer ese mensaje.

El sábado pasado a las 21, dos gatilleros en moto realizaron ocho tiros contra el depósito del Centro Cultural Güemes, situado en Ovidio Lagos y Güemes, en el corazón de barrio Pichincha, uno de los más convocantes de Rosario por su oferta gastronómica y cultural. Y antes de las detonaciones, colocaron un papel que decía “Dejen de verduguear a la familia de los presos de Piñero. L.M.”. Se presume que las siglas L.M. se referencian con “La mafia”.

Por su parte, frente a los hechos, el el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un comunicado en el que condenó el ataque y manifestó su preocupación por el hecho. “Fopea advierte nuevamente por la escalada de violencia en Rosario y recuerda que hace dos meses también el crimen organizado había dejado una bandera con amenazas contra la prensa en la sede de Telefé Rosario”, concluyó parte del documento.

Aquella bandera que colgaba sobre las instalaciones de ese medio decía: “A todos los medios de Rosario. Dejen ensuciar y condenar a los pibes con la lengua que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con el Noba (el cantante de la cumbia 420 que murió en un siniestro vial)”.

Fue a raíz de esa amenaza que la policía detuvo a Rodrigo Alejandro Valor, de 22 años, quien quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Se presume que realizó la amenaza por estar vinculado con la presunta organización de Uriel Luciano Cantero, hijo del asesinado líder de Los Monos Claudio Ariel “Pájaro” Cantero.

