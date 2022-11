Facundo Macarrón será querellante en la nueva investigación por el crimen de Nora Dalmasso

Facundo Macarrón es abogado y se constituyó como querellante para que se reabara la investigación por el crimen de su mamá (Mario Sar)

A principios de julio pasado, un jurado popular absolvió por unanimidad a Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso, que era investigado como supuesto autor intelectual del crimen de su esposa, asesinada a sus 51 años en noviembre de 2006 en su casa de la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Ahora, Facundo Macarrón (33), su hijo, se constituyó como parte querellante en la causa que se tramita para una nueva investigación por el crimen de su mamá.

Lo hizo junto con la abogada Mariángeles Mussolini, quien fue designada como apoderada del nuevo proceso, que ahora quedó en manos ahora del fiscal Pablo Jávega, el sexto en tomar la causa.

El fiscal Jávega está designando un equipo especial de trabajo para “evaluar las líneas de acción”, señaló a la agencia Télam, luego de que el viernes pasado se cumplieran 16 años del asesinato. “No tenemos mucho para decir, sobre todo en estas fechas que para nosotros son durísimas, porque nos trae de lleno a una tragedia que nos sigue marcando y que no está resuelta”.

Facundo junto a sus padres Marcelo Macarrón y Nora Dalmasso

Facundo, que es abogado, trabaja en la Cancillería y que tenía 19 años cuando asesinaron a su mamá, resaltó que en esta nueva etapa investigativa confían “en que la Justicia pueda recuperar el curso de la investigación” y que se pueda “finalmente saber la verdad”. “Lo necesitamos como familia y como sociedad para poder sanar”, remarcó.

La semana pasada, el fiscal Jávega había manifestado que recientemente recibió el voluminoso expediente y que está dedicado al armado de una dotación de colaboradores para el “análisis y sistematización” de la causa. “Se tiene que revisar si hay vectores de investigación vigentes y con acción penal disponible. Atento al volumen del expediente va a insumir tiempo de consideración”, explicó.

El principal aspecto que deberá resolver ahora Jávega es si corresponde realizar una nueva investigación, ya que el artículo 61 del Código Penal establece que “la acción penal prescribirá a los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua”.

El 14 de marzo de este año se había iniciado un juicio en contra de Marcelo Macarrón por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal. Sin embargo, al final del proceso, el 5 de julio, el tribunal técnico de la Cámara del Crimen de Río Cuarto y un jurado popular, habían resuelto hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dictar el sobreseimiento de todos los cargos.

Marcelo Macarrón, tras ser absuelto como instigador del crimen de su esposa

El cuerpo sin vida de Nora fue encontrado el 26 noviembre de 2006 en su vivienda de Villa del Golf, en la ciudad de Río Cuarto, y según las pericias murió asfixiada mediante estrangulamiento.

A lo largo del proceso, en el que pasaron los fiscales Javier Di Santo, Fernando Moine, Marcelo Hidalgo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quien cerró la instrucción y la elevó a juicio, hubo varios sospechosos.

Durante la investigación fueron imputados el pintor Gastón Zárate, considerado “perejil” por sus vecinos que hasta marcharon para defender su inocencia, el hijo de la víctima Facundo Macarrón, el abogado Rafael Magnasco, quienes progresivamente fueron sobreseídos de las acusaciones.

Finalmente, el viudo Macarrón cómo el único que llegó como acusado al juicio en calidad de instigador del crimen, aunque terminó absuelto. Al momento del crimen, Macarrón se encontraba participando en un torneo de golf en Punta del Este (Uruguay), según se probó en el juicio.

“Si me llevaron a juicio sin pruebas, reconocido por mi acusador, pensé que podían ser capaces de condenarme. Recuerdo que Facundo dijo algo que me partió el alma: que si me metían preso quedaba huérfano, sin padre ni madre”, dijo recientemente el viudo de Dalmasso en una entrevista con Infobae.

“Tenía mis sospechas [de quien la mató]. A veces certezas. Y por momentos sospecho y hasta estoy seguro de quién fue el asesino. Pero me di cuenta que debe actuar la Justicia. Y a veces uno puede dar nombres pero no está bien porque es manchar a tal o cual persona. Y eso lo debe hacer la Justicia”, manifestó.

Con información de Télam

