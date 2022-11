Bahía Blanca: un jurado popular declaró culpable a un remisero por el abuso de una menor

Un jurado popular declaró culpable a un remisero acusado de abusar de una menor en Bahía Blanca

Este jueves en la ciudad de Bahía Blanca, un jurado popular declaró culpable a un remisero de 59 años acusado de haber abusado de una menor a la que la trasladaba habitualmente hacia un establecimiento educativo de esa ciudad. La victima lo denunció años después, ya siendo mayor de edad, y relató que los hechos se produjeron entre los años 2008 y 2011.

Guillermo Lionel Vallejos fue declarado culpable por los doce integrantes del jurado en el marco del debate judicial, en un proceso que estuvo a cargo del juez Julián Saldías, titular del Tribunal en lo Criminal 3 de Bahía Blanca.

De acuerdo a la investigación realizada por la fiscal de Delitos Sexuales, Marina Lara, se corroboró que, cómo expresó la víctima, los hechos se produjeron entre 2008 y 2011, cuando la entonces niña contaba entre 12 y 14 años. El crudo testimonio arrojó que “los abusos se llevaban a cabo en el vehículo cuando el hombre trasladaba a la menor a un establecimiento educativo de Bahía Blanca”, según las fuentes con acceso al expediente judicial.

Luego de que los jurados lo declararan culpable, en los próximos días se deberá llevar a cabo la audiencia en la cual las partes solicitarán una pena, para que luego el juez Saldías emita el respectivo fallo, según informó Télam.

La denuncia fue realizada por la propia víctima en octubre de 2019, en la sede de la Comisaría de la Mujer y Familia de Bahía Blanca, por lo que comenzó la investigación a cargo de Lara.

Luego de distintos testimonios y pericias, la fiscal solicitó la detención del remisero a la jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, quien ordenó que el ahora condenado se privado arrestado en marzo del año pasado. La causa fue caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la situación de guarda”.

Ahora en los próximos días se deberá llevar a cabo la audiencia de cesura en la cual las partes solicitarán una pena, luego el juez Julián Saldías emitirá su fallo

Siendo mayor de edad, quien padeció la agresión sexual, cuyos datos se mantienen en reserva, había contado a través de las redes sociales los hechos que le sucedieron cuando se movilizaba en aquel momento junto con el remisero que terminó siendo su victimario. Lo hizo tras la detención del hombre. En un sentido testimonio, la joven, quien hoy tiene 25 años, expresó en las plataformas virtuales las situaciones que tuvo que atravesar.

“Hoy digo con 24 años con un nudo en la panza y los ojos llenos de lágrimas que me alegro de no haber sido Una menos”. “Voy a contar lo que me hizo este hombre que se llama Guillermo Vallejos durante años durante mi infancia y adolescencia. Me cuesta mucho hablar todavía después de más de 10 años, me animé a denunciarlo, no lo hacía por miedo”, había señalado en las redes sociales.

En ese sentido, la joven dijo que “cuando tenia 11 años me llevaba a la escuela con otros chicos, él era el ´remis trucho de Villa Delfina´, siempre me decía que me siente en el asiento delantero (yo por ignorancia no sabía porqué)”.

“Al principio todo era normal, al menos para mi inocencia de esa edad. Luego empezó a hacerme ´regalitos´, me daba golosinas, chocolates y me decía que no diga nada que él hacía”, se desahogó.

