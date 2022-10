Insólito: aprovechó un choque para robarle el celular a una de las víctimas

El delincuente detenido

Las inmediaciones del Parque Saavedra, en la ciudad de La Plata, fueron el escenario de una insólita situación: ayer lunes, un hombre observó el accidente de tránsito entre dos mujeres, se acercó hasta uno de los vehículos involucrados y mientras las autoridades enfocaba su atención en el hecho, intentó robarle el celular a una de las víctimas del choque. El ladrón finalmente fue detenido.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el increíble episodio ocurrió en la esquina de la calle 12 y la avenida 66, a pocas cuadras del centro de la capital bonaerense. Allí, una mujer a bordo de una moto resultó herida al impactar con una camioneta Ford Eco Sport. Debido a la fuerza del impacto, la víctima tuvo que ser asistida por personal del SAME de La Plata en el lugar del choque, para luego ser trasladada al Hospital Gutiérrez.

Sin embargo, lo que debió ser un accidente de tránsito más, de repente se convirtió en un absurdo hecho de inseguridad cuando un individuo que pasaba por el lugar se aprovechó de la situación, se acercó hasta el lugar del hecho sin que nadie lo advirtiera, abrió la camioneta Eco Sport involucrada en la colisión y robó un teléfono celular, propiedad de la otra protagonista del episodio.

Pero su plan no salió como esperaba y no logró pasar tan inadvertidamente como pretendía. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el robo fue detectado por los agentes de la Guardia Urbana de Prevención Municipal (GUP), quienes habían sido los primeros en llegar a la escena para contener a las víctimas y pedir intervención del SAME.

El robo ocurrió cuando los efectivos reordenaban el tránsito después del accidente y de que la situación ya estaba controlada. En ese momento, advirtieron que el hombre se acercó con una actitud sospechosa al vehículo y sin dudarlo, procedieron a retenerlo. Segundos después, dieron aviso al personal de la Policía de la Provincia.

Cuando los uniformados llegaron, constataron que el sospechoso intentó llevarse el celular que se encontraba dentro de la camioneta, por lo que quedó demorado y se dio intervención a la fiscalía de turno. Al revisarlo, descubrieron que en su mochila tenía una faca casera, varios DNI y al menos cuatro celulares. Contaba, además con algo de dinero y otros documentos.

Los elementos que le incautaron

Otro accidente de tránsito y un robo en la misma escena

Un trágico accidente ocurrió este domingo en Lomas de Zamora, cuando una mujer de 47 años murió al chocar contra un camión mientras intentaba escapar, junto a su marido, de dos motochorros que querían robarles.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la investigación, todo sucedió durante la noche del sábado, cuando la víctima, identificada como Laura Grande, circulaba en un vehículo, acompañada de su esposo, Sergio Parisi, quien iba manejando.

A la altura del barrio Parque Berón, la pareja se percató de que otra moto se había colocado a la par de ellos y uno de los ocupantes del otro rodado sacó un arma de fuego, con la que los comenzó a amenazar.

Ante esta situación, el hombre, de 49 años, quiso escapar del lugar, por lo que comenzó una persecución que finalizó en la intersección de las calles Madrid y Petrelli, donde Parisi perdió el control de su moto, marca Honda, modelo Twister, e impactó contra una camioneta “plancha” del Automóvil Club Argentino.

Por su parte, la mujer se cayó unos metros antes de su asiento y debido a la inercia provocada por la velocidad en la que venían, su cuerpo siguió de largo y terminó golpeando de frente contra un camión que estaba estacionado, lo que le provocó la muerte en el acto.

A los pocos minutos arribaron al lugar varios agentes de la Policía, que habían sido alertados por un supuesto accidente de tránsito, que constataron el fallecimiento de la víctima y solicitaron asistencia para su marido, que sufrió fracturas múltiples y fue trasladado hasta el Hospital Luisa C. de Gandulfo, ubicado sobre la calle Balcarce al 351.

El hombre, que todavía estaba consciente cuando llegaron los uniformados, les explicó que instantes antes del choque dos delincuentes a bordo de una moto intentaron robarles e incluso efectuaron varios disparos. Según pudo averiguar este medio, la pareja es oriunda de Llavallol y tienen dos hijos, de 23 y 19 años.

