Los audios de la “familia de la pornoextorsión” liderada por un preso por homicidio en Chubut

Uno de los audios con las extorsiones de una banda que estafaba hombres en el sur argentino

El Equipo de Cibercrimen de la Fiscalía de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, comandado por el fiscal General, Carlos Richeri, desarticuló en los últimos días a una peligrosa organización que realizaba extorsiones sexuales a hombres en distintas provincias del sur argentino, pero que tenía una particularidad. Todos sus integrantes eran de la misma familia.

Altas fuentes del expediente señalaron a Infobae que la investigación se llevó en apenas tres meses. Todo comenzó en junio pasado después de que un hombre de 61 años, con domicilio en Chubut, recibió una solicitud de amistad en Facebook de una joven con el supuesto nombre de Ailén Soto. Con el correr de los días, pasaron de la cordialidad a algo más personal, al punto de que la mujer le pidió a su nuevo amigo virtual que le mandara fotos de sus partes íntimas. El hombre accedió.

Ella, en retribución, le mandó también imágenes íntimas que aparentaban ser suyas.

Con la confianza ganada, intercambiaron los números de WhatsApp, aunque la mayoría de las conversaciones se mantuvieron por Facebook. Después vino el inesperado giro que aterró a la víctima. En medio del intercambio de mensajes, Ailén le dijo que en diciembre cumpliría los 18 años. La reacción del hombre fue de sorpresa y algo de miedo.

Por eso, de inmediato cortó la comunicación, a pesar de la insistencia de la joven.

Las anotaciones de la banda

El 30 de junio comenzó la extorsión. Ese día, el hombre recibió un llamado telefónico en el que una persona alegaba ser el padre de Ailén. De manera agresiva, le exigió dinero con la excusa de que la falsa menor habría roto objetos electrónicos de la casa luego de ser descubierta intercambiando fotos subidas de tono con él. Incluso, para reforzar su mentira, el estafador le advirtió que esto fue recomendación de su abogado y por eso le exigió el pago de casi 290 mil pesos a cambio de no denunciarlo ante la Justicia.

El hombre le depositó $10.000, pero como los reclamos continuaron los siguientes días, el 4 de julio volvió a transferirle la misma cantidad. Las comunicaciones extorsivas continuaron y el pedido de más dinero no cesó. Fue en ese momento que emplearon una estrategia todavía más audaz. Uno de los delincuentes se hizo pasar por un reconocido abogado penalista local para exigirle otra vez que llegaran a un acuerdo.

En el audio de esa llamada, al que accedió este medio, se escucha cómo el estafador impostó la voz para hacerse pasar por el letrado. Le recitó incluso el número del artículo del Código Penal que estaría infringiendo al intercambiar fotos hot con la menor y le pidió que se comunicara con él para ver si podían llegar a un arreglo.

En otro de los audios se escucha cómo el extorsionador se hace pasar por el padre de la supuesta menor

“Si usted está de acuerdo en llegar a una conciliación con la familia como lo venía haciendo porque me manifestó el señor J.S, gendarme de nuestra localidad, me mencionó que usted ya venía haciendo unos pagos pero usted lo ha bloqueado y no dado más señal de vida con ellos”, le dijo el falso abogado.

El extorsionador no sabía que la víctima había realizado la denuncia.

A este caso se sumaron otras dos denuncias de hombres que dijeron ser víctimas del mismo modus operandi. En uno de los hechos, ocurrido en agosto, un hombre dijo haber recibido el llamado de una persona que se identificó como un gendarme, que comenzó a acusar a la víctima de haber intercambiado fotos íntimas con su hija menor por Facebook, otra vez la misma artimaña. El mecanismo extorsivo fue idéntico: le exigió que pague poco más de 280 mil pesos por los daños de muebles que se produjeron en su casa a raíz de una supuesta discusión familiar al descubrir la situación.

Sorprendido, el hombre dijo que las fotos no eran suyas y cortó la comunicación. Pero la banda de sextorsionadores insistió. A los pocos días, recibió un WhatsApp del falso abogado, en el que nuevamente le pidieron que pagara el dinero por los supuestos daños. El tercer caso, fue casi lo mismo. La diferencia es que el señuelo fue una joven llamada Rocío Antonela Barrientos, que se presentó como una chica oriunda de Puerto Madryn. El resto fue lo mismo. Un llamado del padre y la exigencia violenta para que pagara por los daños materiales que la menor ocasionó tras ser descubierta.

El fin de la banda y el aceitado mecanismo de extorsión

A partir de las escuchas y el seguimiento a los números de teléfono desde el cual se comunicaban, los investigadores del MPF lograron dar con los estafadores y detenerlos. La organización no hizo mayores maniobras por ocultarse y según se observa, hay detalles insólitos que saltaron a la vista de las autoridades.

Lo primero fue el teléfono. Es que gracias al primer caso investigado, se pudo establecer que el celular desde el cual extorsionaban estaba a nombre de una mujer que fue identificada como Zulma Daniela Contreras, de 37 años y con domicilio en Chubut. Luego, el segundo elemento de importancia. Los datos bancarios. El MPF descubrió que el hombre de 61 años había transferido los 20 mil pesos de la estafa a una cuenta cuya titular era una joven de 23, de nombre Agustina Ailén Godoy, con residencia informada en la ciudad de Trelew.

Con sus nombres y basados en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se obtuvo la imagen de las dos mujeres. Pero faltaban más detalles para cerrar el círculo. Los investigadores observaron que en las redes sociales, Godoy se manifestó públicamente como la novia de un hombre identificado como Diego Contreras, quien a su vez en Facebook también expuso un detalle de su vida familiar que fue clave para la investigación: dijo además que era hermano de Zulma, la titular del celular desde el cual estafaban a sus víctimas.

Otro de los intentos de extorsión

Otro dato que llamó la atención del MPF fue de quién se trataba el hombre. Tras una rápida pesquisa, se pudo determinar que era un recluso del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, donde está detenido e imputado por homicidio. “Lo más relevante fue lo parecido de la voz de Diego Contreras -a quien pudimos escuchar en una audiencia de un control de detención-, con el sujeto que extorsionó a las víctimas. Por lo que, a esta altura del proceso, sospechamos que se trata de la misma persona”, señaló un investigador del caso.

Con los elementos obtenidos, finalmente se concretaron los allanamientos con la colaboración del personal de la Policía Federal. Se secuestraron más de 30 celulares, 3 notebooks y otros dispositivos, además de más de 10 tarjetas SIM y tarjetas de prepago.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado sobre la Ruta 3, además de domicilios de Rawson, Trelew y Gaiman y, según los investigadores, llamó la atención el registro que tenían de la ingeniería social e inteligencia realizada a sus víctimas, como así también el registro de los llamados y las observaciones de cada objetivo que tenían.

Todo lo que les incautaron en el procedimiento que llevó adelante la Policía Federal Argentina

La banda operaba con roles definidos. Zulma Contreras y Godoy, sospecha la Justicia, realizaban las tareas de inteligencia previas con los hombres, los contactaban con los perfiles falsos y luego a aquellos que envían fotos los extorsionaban y le pasaban los datos a Diego Contreras para que presionara. Además, mediante un laberinto de cuentas transferían el dinero para dificultar la investigación y asegurar la impunidad. También se encargaba de retirar lo que obtenían de las cuentas o realizar compras.

Las fuentes agregaron que el Equipo de Cibercrimen registró más de 40 denuncias en los últimos 90 días, en Chubut, Santa Cruz y Río Negro, de las que surgen hasta ahora 10 víctimas que en total transfirieron más de $200.000. En todos los casos, intervino el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, debido a que los cuadros de miedo y vulneración de las víctimas eran muy graves.

