Córdoba: un adolescente fue baleado por motochorros cuando iba a la escuela

Un menor de 15 años y su mamá fueron atacados por motochorros en Córdoba

Un adolescente de 15 años y su madre fueron víctimas este miércoles de un episodio de inseguridad en la ciudad de Córdoba: dos motochorros los atacaron, golpearon a la mujer y le dispararon al menor para robarles un teléfono celular y una mochila , y luego darse a la fuga. El hecho quedó registrado en un video.

Todo sucedió unos minutos después de las 7 de hoy sobre la calle Cincinnati, en el barrio Santa Isabel Primera Sección. La mujer acompañaba en ese momento a su hijo a una parada de colectivo, cuando de pronto en su camino se cruzaron con una moto con dos ocupantes.

Las imágenes, capturadas por la cámara de seguridad de una vivienda particular, muestran que el rodado aminoró la marcha y uno de los delincuentes se bajó. Al percatarse de la situación, el menor y su mamá trataron de huir en direcciones opuestas.

Sin embargo, la moto se subió a la vereda y le bloqueó el paso al chico, que entonces decidió dar la vuelta. En ese momento, él se topó con el otro ladrón, que ya le había robado a su madre la mochila que llevaba puesta. El motochorro, al verlo acercarse, le disparó. Por fortuna, el proyectil no impactó de lleno y solo le rozó una de sus piernas.

Mientras los delincuentes escapaban a toda velocidad, ambas víctimas pidieron ayuda a los gritos. La mujer también estaba herida: había sido golpeada en una pierna y caminaba con dificultad. Luego de unos segundos, ella se desvaneció en medio de la calle, producto de la conmoción. Vecinos los asistieron y luego una ambulancia los trasladó a un hospital.

“No me siento muy bien”, dijo a la prensa local la madre del joven herido de bala, llamada Pamela, a la salida del centro de salud. La mujer también contó que su hijo estaba bien pero “asustado”.

Los motochorros continúan prófugos y están siendo buscados. Los vecinos de la zona alertaron a los medios que los robos son constantes y convocaron para esta noche una movilización en reclamo de mayor seguridad.

Balearon a un adolescente en Ingeniero Budge

Este ataque se suma a otros contra adolescentes que sucedieron recientemente, varios de ellos en el conurbano bonaerense. Uno de los últimos fue precisamente en la localidad de Ingeniero Budge y la víctima también fue un chico de 15 años al que balearon cuando salió de la escuela y volvía caminando a su casa.

A J. lo atacaron la tarde del miércoles de la semana pasada. Dos motochorros lo abordaron en la esquina de las calles Saladillo y Ginebra, a pocas cuadras de su domicilio, y le dispararon en la pierna para robarle el celular. La bala le afectó la rodilla derecha y debió ser operado.

“Frenó la moto frente a mí. No fue ni un ´hola, dame todo´, nada. Sacó el arma y me apuntó de una”, recordó J. en diálogo con Infobae. La reacción instantánea del menor fue escapar: “Corrí como si no hubiera un mañana. En mi mente decía: ´Corré, te van a tirar´. Lo único que pensé fue en correr. Y ahí escuché los tiros”.

J. arrojó el celular y el delincuente armado se bajó de la moto. “Lo agarró y se fue. Yo me quedé en el piso. Me sentía re mal, como que la pierna se me movía toda. Era horrible. Fueron dos tiros. Uno en la pared y otro en la pierna. Empecé a gritar pidiendo ayuda en el piso”, continuó su relato.

El adolescente fue derivado y siguió su recuperación en el Hospital Bicentenario de Monte Grande. La investigación de su ataque recayó en manos del fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI Nº5 del departamento judicial de Lomas de Zamora. Dos sospechosos fueron detenidos: Nicolás Eduardo López Vera y Guido Ezequiel Cansino, ambos de 19 años.

