Violento asalto en Gerli: llegaban a la casa, les apuntaron con una ametralladora y se llevaron el auto

Así fue el asalto con una ametralladora en Gerli

Una mujer de 84 años, junto a un amigo, fueron víctimas de un violento asalto cuando llegaban a una casa en la localidad bonaerense de Gerli . Allí, una banda de al menos cuatro delincuentes abordó a la pareja cuando estaba por bajarse del auto, uno de ellos le apuntó con una ametralladora y luego escaparon con el vehículo de las víctimas.

El salvaje robo ocurrió anoche poco antes de las 22 horas, en la entrada de una casa ubicada en la esquina de las calles República Argentina y Río de Janeiro. Según contó Daniel, el hijo de la jubilada, su madre estaba por entrar a la casa luego de visitar a una hermana, cuando de repente fue sorprendida por los ladrones.

De acuerdo con lo que se observa en el video de una cámara de seguridad que captó el momento justo del hecho, dos de los delincuentes fueron contra el conductor del auto, mientras que otro se dirigió directo a la mujer de 84 años. En el video se ve primero cómo las víctimas arribaron a bordo de un auto negro, subieron a la vereda y segundos después se ubicó detrás suyo el vehículo en el que se movilizaba la banda . El hijo de la mujer dijo en diálogo con Canal 9 que los ladrones circulaban a bordo de un Ford Fiesta.

Completamente acorralados, tanto el dueño del auto como la jubilada no tuvieron tiempo de reacción. Uno de los delincuentes se paró frente al vehículo, les apuntó con la ametralladora y los amenazó para que se bajaran. Un cómplice abrió la puerta trasera izquierda, tomó a la mujer del brazo y la obligó a descender. Otro hizo lo mismo con el conductor. En el medio, gritos y más amenazas.

En ningún momento la pareja opuso resistencia, algo que facilitó el golpe de la banda. Ya con las víctimas reducidas, dos de los ladrones se subieron de vuelta al Ford Fiesta, donde esperaba el cuarto delincuente, mientras que el restante se subió al vehículo de color negro, lo puso en marcha y se lo llevó . En las imágenes llega a verse que al principio tuvo problemas para arrancar, aunque en segundos pudo solucionar el inconveniente y logró huir.

“Se había descompuesto mi tía y mi mamá la quiso pasar a ver. Un amigo de ella la pasó a buscar. Estaban llegando, frenó otro coche y se bajaron. Lo que me llamó la atención es que había uno con una ametralladora”, contó Daniel, quien además reveló que todos los ladrones estaban fuertemente armados. “Había otro con una Itaca y otro con un revólver”, señaló.

En ese sentido, el hijo de la mujer mayor -que se encontraba dentro de la casa y escuchó todo- describió el estado en el que se encontraban los ladrones. “Estaban nerviosos, subían y bajaban. Volvieron. Amenazaron a un chico de reparto que pasaba en una moto. De hecho, no podían dar marcha atrás porque tenía el freno de mano.”, reveló. Sobre el hecho, Daniel dijo que además del auto, la banda se llevó los celulares y otras pertenencias. “ Sólo le dejaron un bolsito con ropa ”, agregó.

Al ser pregunta sobre el estado de su mamá, el hombre señaló que pese al susto, “está tranquila”. “Todavía no hablé con ella. Fue muy violento, con las armas y la verdad nos asustamos bastante. No sabía que había llegado mi madre”, relató Daniel. La reacción de la familia fue de pánico mientras escuchaba todo. “Nos tiramos al piso dentro de la casa porque no sabíamos qué podía pasar. No se les entendía lo que se decían”, finalizó. Por el momento, el auto robado no apareció.

