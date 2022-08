Qué pasará con los dos menores que balearon a Joaquín

Joaquín, el nene que fue baleado en la cara en un intento de robo, fue dado de alta

El fiscal que investiga el ataque a Joaquín (12) en Ciudad Evita, partido de La Matanza, durante un intento de robo en las próximas horas pedirá ante la Justicia de Garantías la detención formal de los dos adolescentes de 16 y 17 años que están alojados en un centro de menores de La Plata. Los sospechosos están acusados de haber intentado matar al nene, pero su situación podría agravarse: ¿qué penas enfrentan?

Los dos adolescentes fueron detenidos el sábado pasado por la Policía Bonaerense en el barrio Villegas, cerca de donde ocurrió el ataque a Joaquín, quien recibió un disparo en la cara y este martes recibió el alta. Al ser menores, la causa quedó a cargo de la UFI N°2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Matanza, a cargo de Emilio Spatafora, quien los acusó de los delitos de homicidio agravado por empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

“El mínimo que le cabe al delito que actualmente se les imputa es de 10 años y 6 meses, aproximadamente, para un hecho consumado. Al ser tentado, el mínimo supera los 5 años”, explicaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, y ampliaron: “Al ser menores de edad los imputados, lo particular es que, en el supuesto de que el tribunal de juicio les aplique una pena, puede ser reducida por el juez”.

Por lo pronto, este miércoles el fiscal Spatafora en una audiencia oral frente al Juez de Garantías, Gustavo Indovino, pedirá que a los dos sospechosos se les aplique la prisión preventiva. Pero no sólo eso. Fuentes consultadas por este medio dijeron que “es posible que, una vez que se puedan ratificar testimonios y Joaquín vuelva a declarar, se agrave la calificación de los delitos para los menores”.

Si así fuera, que el fiscal decida agravarles la acusación, los dos adolescentes quedarían acusados de homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito, en tentativa y en concurso con el intento de robo agravado. Un delito que prevé una pena mucho mayor.

El lugar donde balearon a Joaquín en Ciudad Evita

Mientras tanto, esté mediodía, Joaquín fue dado de alta en el Hospital Italiano de San Justo y brindó las primeras declaraciones tras el ataque. Acompañado por Natalia, su madre, dijo en diálogo con TN: “Hace poquito salí de la operación y estoy bastante bien”. No obstante, advirtió: “Estuve a milímetros de perder la visión. Me podrían haber matado”.

El dramático episodio que vivió Joaquín ocurrió el miércoles pasado, cuando el chico de 12 regresaba a su casa después de haber ido al colegio. En ese contexto, fue interceptado por dos delincuentes para robarle la mochila en la que llevaba los útiles y que le dispararon en la cara. Tras el ataque, el chico fue asistido en un primer momento por Jésica , empleada de una pollería de la zona:”Salí y lo vi que se apoyó contra una pared y empezó a perder sangre por la boca”. Al notar la gravedad, la mujer utilizó su delantal para detener el sangrado.

Natalia se enteró por teléfono de lo que le había pasado a Joaquín. “Hoy estoy viviendo con la mitad de mi corazón. Siento un dolor en el pecho desde ese día que él me llamó. Sé que me va a costar, pero yo soy grande y me voy a recuperar. Todo lo que me quede por hacer, será por él”, dijo este miércoles tras retirar a su hijo del hospital con el alta.

“Le hicieron estudios y todo está perfecto. Ahora resta que se recupere del ojo, pero con paciencia”, cerró la mujer.





SEGUIR LEYENDO