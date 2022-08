Un hombre golpeó con un rifle y le gatilló a su expareja frente a su hijo de 5 años

Un hombre golpeó e intentó matar a su expareja

Un hombre intentó matar a su expareja en la localidad de Junín de los Andes, Neuquén. El agresor no solo golpeó a la mujer sino que le gatilló con un rifle en la sien, pero el proyectil no salió. Tras la denuncia realizada, fuentes judiciales confirmaron que el sujeto deberá cumplir al menos 60 días de prisión preventiva.

El caso ocurrió el domingo 31 de julio entre las 14:30 y 15 horas en una vivienda donde el imputado vivía con su expareja, con quién tiene un hijo en común. Según trascendió, el intento de femicidio ocurrió luego de una fuerte discusión, de la que el menor de edad fue testigo.

Este martes se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos donde las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), Inés Gerez y Elizabeth Pellicer pidieron que el agresor identificado por las siglas P.D.L.C.F., quedara detenido con prisión preventiva por tentativa de femicidio.

Tras la formulación realizada, el juez de la causa concedió el pedido de las fiscales y dictó prisión preventiva por el plazo de 60 días para el hombre acusado de intentar matar a su expareja. Además, estableció un plazo de investigación de cuatro meses. De acuerdo a lo informado, la medida fue tomada en razón del riesgo existente para la integridad de la víctima y su círculo familiar.

El caso conmocionó a toda la localidad de Junín de los Andes debido a que el intento de femicidio se produjo delante del hijo de la pareja. Fuentes judiciales indicaron que el acusado mantuvo una fuerte discusión con la víctima y en momento un determinado buscó una valija y de allí sacó el rifle.

Poder Judicial en Junín de los Andes. Foto: MPF

Con el arma en mano le apuntó para intentar matarla pero al gatillar el proyectil no salió y la mujer logró sobrevivir. Frente a dicha situación, el agresor la atacó a golpes de puño y en medio del forcejeo ella logró escapar de la casa junto a su hijo.

Según informó la agencia Télam, luego de algunas horas, la víctima volvió a su casa y su expareja volvió a agredirla. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la mujer ingresó a la propiedad y encontró una serie de carteles pegados con insultos hacia ella.

Al ver los papeles, ella intentó quitarlos pero él no se lo permitió y le empezó a exigir la devolución de una suma de dinero. Al no disponer del dinero, el hombre la amenazó con matarla.

Un día después de haber recibido las agresiones de parte de P.D.L.C.F, la mujer acudió a la Policía y radicó la denuncia en su contra. Por tal motivo, efectivos policiales realizaron un operativo donde lograron detenerlo y secuestrar distintos elementos de interés para la investigación. De esa manera quedó a disposición de la fiscalía hasta este martes que se llevó a cabo la audiencia por el intento de femicidio.

Tras la detención del agresor, las fiscales del caso pidieron la imputación por los delitos de “femicidio calificado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género en grado de tentativa, amenazas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género”.

A la acusación, también se le sumó la imputación por “tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización”. El juez consideró que debido al peligro que representa para la víctima y su familia, el agresor debía permanecer detenido por el plazo de aproximadamente dos meses, mientras se avanza en la investigación del caso.

Durante la audiencia, las fiscales sostuvieron que el agresor mantuvo la intención de matar a su expareja pero no lo logró “por razones ajenas a su voluntad”. En ese momento, su pequeño hijo se encontraba presente y entre llantos le pidió que se detuviera pero él no accedió. Si bien fue testigo del violento episodio, el menor no resultó con lesiones.

