Condenaron a 7 años de prisión al productor de modas acusado de abuso sexual en Salta

Pablo Rangeón fue condenado a 7 años de prisión

El productor de moda Pablo Rangeón fue condenado este lunes a siete años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de al menos seis jóvenes a las que engañaba para luego violarlas y golpearlas. Su abogado defensor adelantó que apelará el fallo y buscará la absolución.

La condena fue determinada por los jueces de la Sala V del Tribunal de Juicio de Salta Gabriela Romero Nayar, Pablo Farah y Mónica Faber, en un fallo unánime, quienes consideraron a Rangeón como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de seis de las víctimas que lo denunciaron. No obstante, fue absuelto en otros cinco casos por el beneficio de la duda. Los magistrados ordenaron el traslado del productor de moda a la Unidad Carcelaria 1 de la capital salteña.

Antes de la condena, Rangeón se declaró “inocente”, reclamó “justicia” y se “encomendó a Dios”. “No hay pruebas convincentes y objetivas que demuestren que yo haya abusado de ninguna de las mujeres que me han denunciado”, manifestó el hombre de 46 años.

No obstante, negó sentir “resentimiento” contra las denunciantes y dijo que con una de ellas ha mantenido una relación afectiva pero acusó un “ensañamiento” contra él “que no viene de ahora, sino de 2015, cuando no aceptó que finalice la relación que teníamos”.

Rangeón afirmó que las denuncias se hicieron “con mendacidades, intencionalidad, algún interés, una de despecho, otra por venganza, odio, enojo”, y acotó que “acá hubo dos expedientes, el de la prensa y el de la justicia”.

En declaraciones a El Tribuno, Fernando Díaz, abogado del productor de moda, destacó la importancia que “se haya demostrado que no hay pruebas por las otras cinco denunciantes” y adelantó que apelará el fallo “para demostrar que es inocente y que no cometió delitos”. “Va a salir absuelto, tenemos esa esperanza”.

Por su parte, la abogada de la querella, Sandra Domene, calificó de “vergonzosa” la sentencia y señaló que “es gravísimo haber obviado la denuncia de una menor”. “No se si la pena hubiera sido la misma si una de las víctimas hubiera sido la hija de un político” , opinó y aseguró que “acá todas las chicas que denunciaron son vulnerables. Será por eso el tipo de condena”.

Las víctimas de Rangeón tenían entre 17 y 25 años

En el fallo, el tribunal dispuso que se le realice el correspondiente examen médico y la extracción de material genético al imputado, para su inscripción en el banco de datos correspondiente.

A la vez, los jueces hicieron lugar a la demanda civil presentada por una de las denunciantes y condenaron al productor de moda a abonarle la suma de $1.500.000, en concepto de daño moral y psicológico, más los intereses. Debido a la absolución por el beneficio de la duda en relación a los otros ilícitos, los jueces rechazaron las demandas civiles interpuestas por las otras cinco denunciantes.

Además se dejó a criterio de la fiscalía la intervención por la posible comisión del delito de falso testimonio de una de las testigos que compareció en el juicio.

La primera denuncia contra Rangeón se conoció a través de redes sociales en marzo del año pasado. Una chica público en su Instagram que había sido empleada suya durante 7 años en los que vivió todo tipo de acosos, maltratos y abusos.

Luego, ante la justicia, la joven contó que en el tiempo en que tuvo la relación laboral, Rangeón la abusó sexualmente en reiteradas oportunidades, le quebró dos dedos de la mano y la utilizó para captar otras mujeres: “Me mandaba a dejar su tarjeta personal en boliches para invitar a más jóvenes a que se sumen a la escuela de modelaje para después hacer lo mismo de siempre. Llevarlas a boliches, drogarlas y abusarlas”.

A este testimonio se le sumaron varios más. Todas las denunciantes fueron evaluadas por psicólogas puestas por la fiscalía. En casi todos los casos las profesionales coinciden en que las jóvenes sufren actualmente “estrés postraumático a causa de todo el sometimiento”. Además, en uno de esos informes se detalla que las chicas “presentan como síntomas insomnio, permanente sensación de pánico y sensación frecuentemente de sentirse al borde del colapso. Estos síntomas son compatibles con haber vivenciado una situación de abuso”.

La escuela de moda de Rangeón se llamaba "Inspirarte" y estaba en pleno centro salteño

En este marco, en marzo del año pasado se ordenó su detención. Sin embargo, a mediados de 2021 la jueza de garantías Claudia Puertas decidió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Rangeón se mantuvo en su casa hasta que a finales de junio un tribunal superior decidió corregir la decisión de la magistrada y volvió a ordenar que el hombre sea llevado a la cárcel.

El proceso oral y público comenzó el pasado 11 de julio, y durante las ocho audiencias prestaron testimonio las víctimas, el acusado y 46 testigos y peritos que intervinieron en la causa.

Por el Ministerio Público intervino el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) 4, Pablo Rivero, quien el viernes pasado, durante sus alegatos, solicitó la pena de 16 años de prisión por los seis hechos de abuso sexual por los que llegó a juicio.

La defensa del imputado estuvo a cargo de Luciano Romano y Fernando Díaz Zabalaga, quienes pidieron la absolución lisa y llana de Rangeón y, de manera subsidiaria, la absolución por el beneficio de la duda.

Con información de Agencia Télam.





SEGUIR LEYENDO: