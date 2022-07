“¿Por qué no te tiras por la ventana?”: el audio de Pachelo y su madre que se escuchó en el juicio por el crimen de María Marta

Audio: la denigrante conversación entre Pachelo y su madre.

La tercera audiencia del juicio que intenta esclarecer el homicidio de María Marta García Belsunce volvió a tener su cuota de sorpresa e impacto. Es que los fiscales que llevan adelante la acusación, encabezados por el fiscal adjunto Patricio Ferrari, reprodujeron una escucha de fines del año 2002 entre Nicolás Pachelo, el principal acusado en este debate oral, y su madre Silvia Ryan. En ese audio el ex vecino del country Carmel, trata a su mamá de “enferma mental” y le dice que “se tire por una ventana”.

Lo dramático de esa escucha judicial es que el 29 de mayo del 2003, cinco meses después de aquella conversación, Silvia Ryan saltó del 11° piso de su departamento sobre Avenida del Libertador y se quitó la vida.

En exclusiva, Infobae accedió al audio presentado hoy como prueba contra Pachelo.

La pieza, producto de una escucha telefónica, se oyó durante la declaración testimonial del policía Ángel Becerra, el ex titular de la Sub DDI de Pilar, quien estuvo a cargo de la investigación del caso en los primeros días. Becerra dio detalles del trabajo de luminol en la casa del country Carmel. Dijo que la escena estaba contaminada porque en el velatorio habían pasado “como 100 personas” y que cuando los forenses le mostraron los proyectiles que le removieron al cadáver María Marta en la autopsia, les preguntó “¿Cómo no se dieron cuenta antes?”.

Pachelo juunto a sus defensores en la sala (Télam)

El ex comisario detalló que, para él, a la víctima le dispararon “desde muy cerca” y que el primer balazo, el que rebotó en el cráneo, la “atontó” y la “dejó indefensa”. Y que el asesino tuvo que ser alguien a quien ella conocía.

También refirió que, durante la búsqueda del “pituto” en la cámara séptica, la alarma del detector de metales sonaba mucho porque se tiraban por el inodoro los papeles metálicos que vienen en atados de cigarrillos. También acotó cómo John Hurtig, medio hermano de María Marta, reconoció el “pituto”.

Fue entonces que Becerra habló sobre las intervenciones telefónicas que se habían realizado en esa época. Dijo que había algunas conversaciones, que en ese momento se escuchaban en vivo, que le habían llamado la atención.

María Marta y Carlos Carrascosa

Ese fue el momento elegido por los fiscales para lanzar el audio que generó la sorpresa de todos los presentes. La conversación es de enero del 2003. Según se pudo reconstruir, Silvia Ryan había hablado con la suegra de Pachelo, madre de Inés Dávalos , y eso hizo enfurecer a su hijo, que la llamó para insultarla.

“¿Vos llamaste a la madre de Inés?”, le pregunta Pachelo a su madre. “¿Como que le dije? Estoy preocupada, que tengo miedo por ustedes”, responde la mujer. Ahí Pachelo comienza a despacharse: “Vos sos un horror, madre. ¿Sabes que sos un ser indeseable? En serio. Llamó la madre de Inés llorando. Vos sos…. ¿Sabes que sos una retrasada mental?”. Silvia Ryan trata de defenderse: “No, tengo miedo. Ándate a vivir a la casa de los padres de Inés”.

Luego, el acusado concluyó: “Por qué no te vas vos a la concha de tu madre y te tirás por la ventana, y me dejás de romper las pelotas, infeliz”.

La madre, efectivamente, murió al quitarse la vida: Silvia Ryan se arrojó desde un piso 11 en Retiro en 2003, dejó escritas tres cartas antes de morir.

El proceso continuará mañana en el Tribunal N°4 de San Isidro con nuevos testigos.

