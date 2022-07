Se negaron a declarar los detenidos por el crimen al cajero del Banco Nación de La Matanza

German Chavez Torrez, cajero asesinado en 2020

A dos años del crimen ocurrido en una sucursal del Banco Nación de La Matanza, se dio inicio al juicio oral que tiene a 6 personas acusadas de integrar la banda que cometió el delito en enero de 2020. En la primera jornada, cuatro de los seis detenidos se negaron a declarar.

En el inicio del juicio oral por el crimen del cajero Mario Germán Chávez Torrez de 31 años, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio y se tomaron cuatro indagatorias.

Sin embargo, los acusados Norberto Manuel Salinas (30), Alejandra Francisca Carnevale (53), Ayelén Analía González (21) y la integrante de la Policía de la Ciudad, Solange Estefanía Díaz (36) se abstuvieron de declarar.

Ante dicha situación, fuentes judiciales informaron que se pasó a un cuarto intermedio y en los próximos días se definirá la fecha para la reanudación de la indagatoria a los acusados Lucas Fernando Delgado (28) y Sergio Nicolás Poggi (28) quien era novio de Díaz.

El joven fue asesinado tras resistirse a un asalto

El crimen ocurrió el 31 de enero de 2020 cuando una banda de ladrones ingresó con armas al Banco Nación de Isidro Casanova y sustrajeron el dinero de tres cajas de atención al público. En una de ellas se encontraba Chávez Torrez quien se resistió y fue asesinado de un tiro.

De acuerdo a la investigación realizada, Salinas y Delgado están señalados como los coautores del asalto y asesinato del cajero, mientras que el resto enfrentan cargos por encubrimiento, incluida la policía Díaz quién fue excarcelada bajo fianza en 2020.

Dentro del grupo que cometió el delito se encuentran tres prófugos, mientras que un séptimo integrante fue sindicado como autor material del asesinato. Se trata de Alberto Manuel Feijo apodado “Aceite” o “Aceitura”, a quién asesinaron durante un tiroteo a principios de este año.

Por tal motivo, Salinas y Delgado serán juzgados por los delitos de “robo agravado por el empleo de arma de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda, homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae, resistencia a la autoridad, encubrimiento agravado por el ánimo de lucro ­y asociación ilícita, en calidad de coautores penalmente responsables”, mientras que Díaz, Carnevale, González y Poggi enfrentan cargos por “encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por resultar el hecho precedente un delito especialmente grave (homicidio y robo agravado)”.

Por su parte, Trinidad Torrez mamá de la víctima sostuvo antes de iniciar el juicio, que atraviesa diversas sensaciones desencontradas. “Saber que el asesino de mi hijo, Aceite, no respira me pone bien, me da una energía diferente para seguir. Esa es una primera etapa. La segunda es el juicio y espero que les den perpetua a todos”, expresó.

En ese marco, la madre del cajero deseo que los acusados reciban “penas ejemplares”. Más allá del pedido de justicia y condenas efectivas para todos los integrantes de la banda, Torre planteó que “siempre digo lo mismo: mi hijo está muerto y no va a volver con nada. A nosotros su partida nos destruyó y el tiempo se detuvo para siempre”.

Para la justicia, los cuatro acusados de encubrimiento ayudaron a Salinas a huir herido tras el hecho y lo llevaron a la casa de la mamá, donde permaneció escondido hasta que la policía dio con su paradero y lo detuvieron.

Más allá de los testimonios, los registros de las cámaras de seguridad serán claves debido a que no solo identificaron a los delincuentes sino que permitieron definir el tiempo en el que transcurrió el hecho. De acuerdo a los peritos, el asalto y crimen se cometió en 2 minutos mientras que escapar del lugar también implicó dos minutos.

