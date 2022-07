Balearon a un concejal de Avellaneda para robarle el auto: la secuencia criminal antes del ataque

Rubén Sanazi, el concejal baleado

Rubén Sanazi, concejal radical de la localidad bonaerense de Avellaneda e integrante de Juntos por el Cambio, fue víctima de un violento asalto en la entrada de su casa: un delincuente armado lo abordó cuando estaba por ingresar a la vivienda para sacarle su auto y luego de un breve forcejeo con él, fue baleado en una pierna.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, el hecho ocurrió ayer frente al domicilio del edil, ubicado en la calle La Rioja 1400, en la localidad de Piñeyro, cuando Sanazi -de 63 años- estaba por entrar su auto al garaje. Casi sin darse, el hombre, que estaba en compañía de un vecino, fue sorprendido por un delincuente que se bajó de un Ford Fiesta de color bordó y comenzó a amenazarlo .

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por este medio, la intención del ladrón, que estaba acompañado por otros tres cómplices, era llevarse el vehículo del dirigente radical. Sin embargo, Sanazi opuso resistencia, comenzó a luchar con el individuo pese a que estaba armado, hasta de repente recibió el disparo en la pierna derecha. El impacto le causó un orificio de entrada y salida. Al ver que el robo se frustró, el delincuente subió de vuelta al Fiat y huyó con los otros tres sujetos.

Al lugar primero concurrieron efectivos de la Comisaría 2º de Avellaneda, mientras que la víctima fue trasladada hasta el hospital Fiorito donde pudieron asistirlo rápidamente. Sanazi al poco tiempo fue dado de alta. “Fue un hecho al voleo”, dijo el concejal en diálogo con la Agencia Télam. Contó que el delincuente que lo atacó “bajó con un arma” de un auto en el que “había tres más” .

“Eran cerca de las 22 de anoche cuando llegaba a mi casa, porque además de ser concejal soy profesor de Ciencias Políticas y venía de dar clases. Fue ahí que me topé con el delincuente cuando había cerrado el portón donde guardo mi auto. Se bajó uno y me dice que abra el portón para sacar el auto y, como no le hago caso, me dispara directamente”, relató.

El auto en el que se movilizaban los delincuentes

El concejal contó que su vecino lo trasladó al Hospital Fiorito, donde fue asistido y contactado por la Bonaerense, ante quien hizo la denuncia .”Me hicieron una placa y por suerte no fue nada grave porque la bala entró y salió de mi pierna”, detalló el concejal, quien añadió que en la zona “se está viviendo una ola de robos de autos y todos los vecinos están conectados entre sí para tratar de cuidarse”.

Investigadores del caso afirmaron a Infobae que gracias a las cámaras municipales se pudo establecer que el auto en el que huían los delincuentes se trataba de un Ford Fiesta bordó con un sticker con la leyenda “Indio” en la luneta, que cruzó por el puente Vélez Sarsfield en sentido a la ciudad de Buenos Aires. Al poco tiempo, gracias a un rastrillaje de los Grupo Táctico Operativo de las Comisarías 1º, 6º y 7º, hallaron el vehículo abandonado en el interior del barrio Zavaleta.

Se le dio intervención a la policía barrial y a la Fiscalía Correccional Nº 14 de la Capital Federal, que inició actuaciones por “hallazgo automotor”. Fue así que se pudo establecer que el Ford había sido robado tras un raid delictivo que comenzó a las 20:30 de ayer en la zona norte de la localidad bonaerense de La Matanza . Según trascendió, los delincuentes primero robaron un Volkswagen Up verde y luego a punta de pistola, abordaron al dueño del Fiesta y le sacaron el vehículo.

El auto fue hallado en el barrio Zavaleta

En ese momento, dejaron abandonado el Up y menos de dos horas después, llegaron al domicilio de Sanazi. La causa por el robo del auto de color verde quedó en manos de la UFI Nº 1 de La Matanza, que calificó el expediente como robo y hallazgo automotor. Por el momento no hay detenidos.

Respecto al ataque contra el concejal, el expediente quedó en manos de la titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Lanús- Avellaneda, Alejandra Olmos, quien dispuso diversas diligencias, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad municipales para identificar a los asaltantes.

