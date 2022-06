Habló el papá de uno de los agresores del hijo de Valeria Mazza: “Estoy destruido y pido perdón”

El momento en el que los agresores golpean al joven

El papá de F., uno de los jóvenes que agredió en la puerta de un boliche de la ciudad de Rosario a Tiziano Gravier, el hijo de la ex modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier , rompió el silencio luego del salvaje episodio y se mostró afectado por lo ocurrido. En ese sentido, ofreció disculpas en nombre de su familia y aseguró que su hijo no es una persona violenta.

“Primero quiero pedir disculpas. Perdón en nombre de mi hijo, en nombre de mi familia, por el momento que están pasando, a Tiziano, a su papá, a su familia entera”, dijo el hombre durante una entrevista con Radio Boing de Rosario. “Estoy destruido, creeme que estoy destruido. Nosotros no somos así, no es así. Si vos te cruzás con F., vos decís ‘lo quiero como amigo, lo quiero como hijo, lo quiero como hermano’. F. no es así.”, agregó.

Además, sostuvo que su hijo fue el que le dio el primer puñetazo a Gravier. “Nunca se peleó con nadie, juro que nunca. Lo puedo asegurar. No sé por qué hizo esto y él tampoco lo sabe”, agregó. “No sé qué le pasó por la cabeza y no lo justifico porque no hay justificación para lo que hizo. No me queda más que pedir perdón. Y si esto marcará un antes y un después, que sea así. Lamentablemente, le toca a mi hijo y me duele pasar por esto”, se explayó.

Tiziano, de 20 años, fue agredido en la madrugada del domingo en las inmediaciones de un local bailable de la ciudad de Rosario. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, el joven salía del lugar cuando fue interceptado por dos personas que lo golpearon en la cara y le fracturaron la mandíbula. Una lesión porque debió ser intervenido quirúrgicamente.

El hijo de la ex modelo se acercó hasta la puerta del local bailable ubicado en la esquina de las calles Brown y Francia para encontrarse con amigas que estaban en ese lugar, pero al llegar fue atacado por desconocidos, aparentemente por su forma de hablar. Así lo explicó en ese momento el abogado de Tiziano, Germán Pugnaloni, en diálogo con la televisión local, quien además contó que Valeria Mazza está “muy triste” por todo lo que pasó, debido a que la lesión de su hijo “es grave, es una fractura de mandíbula con desplazamiento”.

Tiziano y su madre, la ex modelo Valeria Mazza

A pocos días de la salvaje agresión, dos jóvenes quedaron detenidos como sospechosos de la paliza. Según informaron fuentes de la investigación a Infobae, fueron tres los procedimientos que culminaron con la detención de los sospechosos. Estuvieron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, por solicitud del fiscal de Flagrancia Rodrigo Santana, en la localidad de Funes, ciudad vecina a Rosario.

Los operativos fueron en Calvo al 1.500 y al 2.100; y en Alsina al 1.200, en donde se secuestró material de interés para la causa por lesiones graves dolosas, que prevé una pena en expectativa de 2 años a 5 años de prisión. En el lugar no fueron encontrados los jóvenes buscados, pero luego ambos se presentaron en el Centro de Justicia Penal para ponerse a disposición de la investigación.

Los sospechosos fueron identificados como J.E.M. y F.E.Z., de 26 y 27 años, respectivamente, y quedaron detenidos. Ambos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Fuentes consultadas por este medio indicaron que será hoy y que ambos, tras haberse presentado ante el fiscal, fueron trasladados a la sede de la AIC, ubicada en Lamadrid al 500, en la zona Sur de Rosario.

El padre de F. agregó que se enteró de todo cuando su hijo lo llamó por teléfono. “Me llamó el lunes por la noche diciéndome ‘Le pegué a alguien una trompada y no sé por qué lo hice. No entiendo por qué lo hice, pero me mandé una cagada’”. “Lo primero que hice fue tratar de acompañarlo porque tenía una congoja, estaba muy mal ”, explicó.

“No supe muy bien qué hacer, porque la verdad que uno se encuentra con esto y no es cotidiano. Si bien pasa, creo que pasa todos los fines de semana. Pero a mi hijo nunca le había pasado y pensé que nunca le podía llegar a pasar”, añadió.

Reiteró el pedido de disculpas por el incidente y reconoció que era “lo primero que había que haber hecho desde el primer momento”, pero admitió que “como papá uno no sabe muy bien qué hacer”.

