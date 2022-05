Motochorros asesinaron a una mujer en Tortuguitas cuando volvía de su trabajo: hay un detenido

Una cámara de seguridad captó a los motochorros que asesinaron a Clarisa Farías antes del crimen

Este fin de semana, una mujer de 41 años fue asesinada con dos disparos en la cabeza por dos motochorros que intentaron asaltarla cuando volvía a su casa en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y por el crimen ya hay un detenido.

El violento hecho ocurrió el domingo cuando la víctima, Clarisa Alejandra Farías, madre de una nena de 15 años, volvía caminando de su trabajo en un geriátrico de Hurlingham rumbo a su casa de la localidad de Tortuguitas.

Luego de bajar del colectivo, mientras caminaba por calle Lima al 800, Clarisa fue sorprendida por dos motochorros armados que la interceptaron para robarle. En ese momento, la mujer intentó defenderse y los delincuentes reaccionaron disparándole dos veces en la cabeza. Luego escaparon, pero parte de su recorrido fue registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Clarisa Farías, la víctima: tenía 41 años y era madre de una nena de 15

Clarisa fue trasladada de urgencia al hospital Abate de Pablo Nogués donde fue operada. Sin embargo, a las pocas horas falleció a raíz de la gravedad de las heridas.

El crimen es investigado por el fiscal Gustavo Carracedo, de la UFI N°20 de Malvinas Argentinas -en conjunto con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín- que en las últimas horas solicitó al juez de Garantías N° 3 de San Martín, Mariano Gramático una orden de allanamiento.

En ese procedimiento se concretó la detención de un hombre que tenía en su poder un arma que sería presuntamente el arma homicida, además de un casco, la moto y la vestimenta con la que fue visto en la cámara.

“Se está investigando si fue el autor de los disparos. Mañana será indagado por el delito de homicidio en ocasión de robo”, dijo a la agencia Télam un vocero judicial, que adelantó que también se continúan con los trabajos para dar con el segundo sospechoso.

La mujer fue aborda por la calle Lima al 800 cuando volvía de trabajar

“Nos informó la Policía que había un detenido. Vive acá nomás, a unas 10 cuadras de acá. Ojalá que se haga Justicia y que no entre por una puerta y salga por la otra”, dijo esta mañana Martín, el cuñado de la víctima. “Acá una señora que vio todo dijo que ella se quedó aferrada a su mochila. Ella siempre decía que si la asaltaban no iba a resistirse pero seguramente se asustó”.

Familiares y amigos despidieron a Clarisa con mensajes y pedidos de justicia a través de sus redes sociales.

“La verdad no puedo creer, todavía no caigo que esto te haya pasado a vos. Una chica trabajadora, responsable, que hacía y lo daba todo por su hija día a día. Enterarme de esto es un dolor que no se quita tan fácil, me pongo a pensar y todavía pienso y no entiendo nada se te va a extrañar mucho Clarisa. Que se haga justicia”, escribió una amiga de la víctima.

“Justicia, dejaron a una familia destrozada, a una nena de 15 años sin su mamá, no conocí mina más buena y laburadora. Vivía por su hija (…) ¿por qué? Por qué nos hicieron esto...”, publicó otra allegada en su muro de la red social Facebook, acompañado por una imagen de Clarisa.

