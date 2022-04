Detuvieron al hombre de Jujuy acusado de matar a su ex pareja y a su cuñada

El sospechoso tras ser capturado.

Este jueves por la noche, Javier Broi, oriundo de la localidad jujeña de Yuto, el hombre acusado de asesinar a Pamela Ramona Rodríguez, su ex pareja y su hermana, fue detenido en la zona de Apolinario Saravia, provincia de Salta, luego de estar seis días prófugo. La captura fue realizada por la Policía salteña. Entre la localidad de Yuto y Apolinario Saravia hay una distancia de más 160 kilómetros por ruta, sin embargo, los investigadores creen que el hombre recorrió al menos 100 kilómetros por los caminos internos, hasta llegar a esa localidad según señaló el diario El Tribuno. Al caer, estaba desarmado y no opuso resistencia.

Según declaraciones oficiales de la Policía salteña, pretendía refugiarse en la casa de un familiar en esa localidad.

También, una comisión de efectivos de la Brigada de Investigaciones de la fuerza jujeña se dirigieron a la vecina provincia para trasladar de inmediato al detenido a Jujuy y ponerlo a disposición de la Justicia. En los operativos de los últimos días más de 300 efectivos policiales jujeños patrullaron las zonas de Yuto, Vinalito y El Talar.

El doble crimen de las hermanas Pamela de 23 años de edad y Ramona Gorosito de 27, ocurrió durante las últimas horas del pasado viernes, en la localidad jujeña de Yuto, a 160 kilómetros el noreste de San Salvador de Jujuy.

En ese momento, según informó Télam, los investigadores identificaron como principal sospechoso a Broi, ex pareja de una de las hermanas. No fueron las únicas víctimas: la madre de ambas también fue golpeada en la cabeza por Broi.

Pamela y Ramona Gorosito, las víctimas

El fiscal del caso, Julio Lobos, acusó a Broi de los delitos, “femicidio, homicidio simple y lesiones en concurso real”, según informó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA).

En paralelo, también se inició una causa en contra de dos efectivos policiales jujeños por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Broi había sido imputado por “violación de domicilio en contexto de violencia de género”, se ordenó la aprehensión del mismo y además se dispuso una consigna policial en el domicilio donde se hallaba la víctima, quien había llegado de visitas a la casa de su hermana, cuando el acusado fue a intimidarla.

Recibida la orden, la Policía envió un patrullero a la casa, pero no había nadie. Una persona les manifestó que la víctima se había ido a la casa de su madre, ubicada en otro barrio, pero los efectivos no fueron a verificar tal situación, no dispusieron la consigna, y finalmente resultaron asesinadas ambas mujeres.

De acuerdo con el último relevamiento de la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) Jujuy es uno de los distritos con la tasa más alta de femicidios del país. En los últimos cinco años se contabilizaron 1.343 femicidios, de los cuales distinguió en 1.162 los femicidios directos, mientras que 152 fueron catalogados como femicidios vinculados y otros 29 al colectivo travesti-trans.

