Juicio al viudo de Nora Dalmasso: “Fijate qué pudo haber pasado”, le dijo Macarrón a uno de los primeros en llegar a la escena del crimen

Este miércoles se llevó a cabo la 16ª audiencia de juicio por el crimen de Nora Dalmasso

El cardiólogo Guillermo Auchástegui fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen de Nora Dalmasso aquel noviembre de 2006. Residía a unos 200 metros de la casa de la familia Macarrón y, a partir del pedido de una vecina, fue hasta allí para constatar el estado de la víctima. Este miércoles, tras declarar en el juicio al viudo en los Tribunales de Río Cuarto, Córdoba, contó qué vio y reveló un diálogo que tuvo con el imputado.

A la salida de tribunales, Auchástegui describió que el cuerpo de la víctima estaba cubierto con una sábana en las piernas, pero sus partes íntimas se encontraban descubiertas. Según su mirada, se encontró con “una muerte, al menos, violenta” que lo impactó al tratarse de una persona amiga .

Respecto de esto último, unos minutos antes había manifestado ante el jurado popular y el tribunal técnico de enjuiciamiento que desde hace más de 40 años es amigo de Macarrón, y que también era amigo de Nora.

El cardiólogo luego dio a conocer que, tras constatar el fallecimiento de Nora, llamó por teléfono con Macarrón -que en ese entonces se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este, Uruguay- para comunicarle la noticia. “Lamentablemente, está muerta. No tenemos idea de lo que pasó acá. Por favor, vengan con cuidado. Ya ocurrió una tragedia, que no ocurran dos”, le dijo y recordó que el viudo “estaba muy shockeado”, y le pidió que averiguara qué había sucedido: “Me acuerdo que me dijo: ‘Pancho, fijate qué es lo que pudo haber pasado. Investigá'”.

También, rememoró que, una vez que descubrieron el cuerpo de Nora, convocó a uno de los médicos forenses de confianza: Guillermo Mazzuchelli. “Hablo para que venga él también porque parecía que el tema era bastante grande”, explicó ante la prensa local.

Durante su testimonio en calidad de testigo, el fiscal Julio Rivero preguntó a Auchástegui si conocía de alguna relación extramatrimonial de Nora, a lo que él respondió que sabía de un “rumor de que Nora salía con (el abogado Rafael) Magnasco”, asesor del secretario de Seguridad provincial, Alberto Bertea, en la fecha del crimen.

Macarrón está acusado por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal

Otro de los testimonios de este miércoles fue de Ricardo Araujo, entonces colaborador del empresario rural Miguel Rohrer, quien afirmó que el día del homicidio de la esposa de Macarrón, estaba en Buenos Aires y que, incluso, ambos se juntaron para comer un asado.

También declaró Guillermo Gonella que, al igual que Araujo, se refirió a que Rohrer se encontraba en Buenos Aires a la fecha del asesinato de Nora, tal como fue acreditado durante la instrucción de la causa. Es que Rohrer está apuntado por los hijos de Macarrón (Facundo y Valentina) como sospechoso de tener vínculos o conocimientos sobre el asesinato.

Además, prestó testimonio el abogado Enrique Zabala, quien en su momento defendió al pintor Gastón Zárate, que fue imputado sin pruebas suficientes por el crimen. En su caso, Zabala reprochó la investigación y señaló que existió una “contaminación de pruebas” y un sesgo “clasista” en las hipótesis que orientaron la instrucción de la causa.

El letrado lamentó que no se haya llegado al esclarecimiento con los elementos que, generalmente, no tienen otras investigaciones, como el de contar con los mejores equipos científicos y la mejor tecnología, y consideró que el error pudo estar en “tratar de determinar el móvil (criminal) y no en determinar el autor”.

También dijo que el proceso de investigación fue “prejuicioso y clasista” porque estuvo apuntando a “determinado estrato social”, como el caso de Zárate, el pintor al que pretendieron inculparlo por el asesinato y que fue apodado “El Perejil”.

El pintor Gastón Zárate, apodado "El Perejil", en el juicio por el crimen de Nora Dalmasso (Télam)

Al ser consultado sobre la acusación a Macarrón, el abogado dijo que “es difícil probar que alguien es autor intelectual, porque es difícil probar un convenio criminal con alguien”, por lo tanto c onsideró que esta imputación “no va a alcanzar” para una sentencia condenatoria.

“Me da la sensación que este homicidio no fue espontaneo, es decir que, no es que fueron caminando la vieron por la calle y dijeron vamos a violarla y matarla” , sostuvo y añadió que, a su entender, “no era un ataque sexual”.

Macarrón está acusado por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal, una figura que contempla como pena la prisión perpetua. Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, el viudo instigó el crimen de su esposa motivado por conflictos matrimoniales y acordó con otras personas -aún no identificadas- su asesinato.

Para los acusadores, el acusado tuvo la intención de “obtener una ventaja, probablemente política y/o económica del estrépito de la eventual muerte”.

Lo cierto es que en noviembre de 2006, al menos una persona ingresó en la casa de la familia, situada en el barrio Villa Golf, de Río Cuarto, donde atacó a Nora y “la abordó una vez que se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda”.

De acuerdo con la investigación, el atacante la mató utilizando “el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación” y luego “ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona”.

El crimen fue cometido en noviembre de 2006

En una reciente entrevista con Infobae, el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, volvió a respaldar la inocencia de su padre: “Mi mamá amaba a mi viejo. Mi papá habla, al día de hoy, de mi mamá como su mujer, porque obviamente no pudo hacer el duelo y porque fue la mujer de toda su vida. Pero en los últimos años se rodearon de gente que les hizo mal. Si mi mamá viviera, estaría muy enojada con todo lo que se dice”, aseguró.

En las últimas audiencias, la familia Macarrón señaló como el posible asesino de Nora a Rohrer, que según Facundo “habría tenido una relación” amorosa con su madre y “tendría que estar hoy en el banquillo de los acusados”.





