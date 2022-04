“Me tiene cansada, va a lograr que me separe”, la confesión de Nora Dalmasso que reveló una testigo

Este jueves se llevó a cabo la novena audiencia del juicio por el crimen de Nora Dalmasso

El juicio por el crimen de Nora Dalmasso continuó este jueves con la declaración de una testigo que recordó que la semana previa al crimen, en noviembre del 2006, vio a la víctima llorando y que le dijo que su marido Marcelo Macarrón la tenía “cansada” y que barajaba la posibilidad de “separarse” por desacuerdos económicos . Justamente, ese fue el motivo por el cual el último fiscal que investigó el caso llevó al viudo a juicio, acusado de haberla mandado a matar.

La afirmación la hizo Francisca “Paca” Andrada, empleada desde hace más de 30 años en la casa de los padres de Dalmasso. La mujer ratificó así en la audiencia judicial lo que ya había declarado en la instrucción del caso, cuando aseguró que encontró a Nora llorando por cuestiones de pareja en la casa de sus padres la semana previa al asesinato.

“Como la vi mal, le pregunté qué le pasaba y ella me respondió: ‘Este hijo de puta me tiene cansada, lo que va a lograr es que me voy a separar’” , en referencia a Macarrón, explicó Andrada durante la investigación. La testigo también dijo que, posteriormente, escuchó a Nora decirle a su padre: “Marcelo me tiene cansada, porque lo que me pagan en la cochería es una miseria”.

Para el fiscal Luis Pizarro, que elevó la causa a juicio oral, “la cuestión económica” fue “un factor central en la desavenencia” entre Nora y Macarrón y que, al momento del crimen, existía “una situación de crisis matrimonial”.

Más testigos

Durante la audiencia de este jueves, la novena del juicio por jurados que se lleva a cabo en los tribunales de Río Cuarto, también dio su testimonio Sandra López, cuñada de Nora, quien entre sollozos recordó que el padre de la víctima, Enrique Dalmasso, en 2010 “murió sin saber quién mató a su hija”.

“Murió con ese dolor” , lamentó López y reprochó la investigación del caso, al sostener que “ensuciaron a toda la familia” y que “los que tenían que hacer Justicia nada hicieron”.

En su caso, dijo que nunca vio actos de conflictos ni de violencia entre el matrimonio de Nora y Macarrón. Y definió a la víctima como una “muy buena madre, que se preocupaba muchos por sus hijos”. “Eran compinches con mi marido (Juan Dalmasso)”, agregó.

Para la fiscalía, Marcelo Macarrón "instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales” (Mario Sar)

A su turno para declarar, Patria Ángela Funes, psicopedagoga y amiga de la víctima, subrayó de igual modo que al matrimonio siempre lo vio “normal, bien” y pidió que se haga “Justicia por Nora”.

Antes de que comience la jornada, en declaraciones a los periodistas que aguardaban en el ingreso a Tribunales, Facundo Macarrón, hijo de la víctima y del acusado, cuestionó a Paula Fitte de Ruiz y María del Carmen Pelleritti, dos de las amigas de Nora que declararon y apuntaron contra el viudo.

El joven aseguró que Márquez y Fitte “no eran amigas” de su madre y que “lo único que buscan es defender a su amigo Michel Rohrer”, el empresario al que él y su hermana Valentina apuntan como principal sospechoso.

“Tanto María como ‘Poly’ Ruiz son enviadas de Rohrer para defender su honor, eran amigas circunstanciales nada mas”, señaló Facundo y agregó: “Las verdaderas amigas de mi madre no están en el proceso”.

En los últimos días, los testimonios de allegados del matrimonio y fundamentalmente de las amigas de la víctima volvieron a sembrar dudas en torno al autor material del asesinato, las motivaciones del crimen y la personalidad de Macarrón, que está acusado de ser el instigador del asesinato y podría ser condenado a perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal.

Ayer, al declarar en el juicio, Pelleritti apuntó a Macarrón al considerar que junto a su primer abogado, Daniel Lacase, fueron quienes se beneficiaron con lo ocurrido. Aseguró que el viudo sacaba rédito de la muerte de su amiga por, en un eventual divorcio, “no compartir el 50% de los bienes”. Luego se refirió al letrado, afirmó que Nora “le tenía terror” e hizo una dura acusación contra él: “Si aparezco muerta, busquen a Lacase”.

Facundo Macarrón cuestionó a dos de las amigas de Nora que declararon y apuntaron contra al viudo (Mario Sar)

Por su parte, “Poly’ Ruiz defendió la semana pasada a Rohrer, negó saber sobre un vínculo entre Nora y el empresario y expresó sus sospechas sobre Macarrón: “¿Por qué Marcelo tuvo que ir a buscar más allá y por qué no buscó a sus amigos después de la aparición del cuerpo de Nora sin vida?”.

La acusación sostiene que, sin establecer una fecha con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales”.

