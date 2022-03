Juicio por el crimen de Nora Dalmasso: hoy declarará un familiar y otros tres testigos

Continúa el juicio por el crimen de Nora Dalmasso, la mujer asesinada en 2006

Este miércoles, una prima lejana de Nora Dalmasso, la mujer asesinada el 26 de noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, será uno de los cuatro testigos que declararán en la sexta audiencia del juicio . El mismo tiene al esposo de la víctima, Marcelo Macarrón, como único acusado como presunto instigador del crimen.

Margarita Riera de Dalmasso, de acuerdo a la requisitoria fiscal de elevación a juicio, declaró en la instrucción de la causa que era “amiga de Nora desde los 17 años” y que la víctima tenía algunos “malestares que no eran para nada trascendentes” en el matrimonio, y que “si no estaba bien en su relación matrimonial no lo detectó”.

El tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1ra. Nominación de Río Cuarto y el jurado popular comenzará a las 9 con la ronda de testigos que, además de Margarita, contará con el testimonio de los policías José Palma y Sergio Ariel Liendo, quienes intervinieron en el escenario del crimen con la recolección de pruebas.

A causa de contradicciones en sus declaraciones previas, no se descarta que ambos efectivos sean sometidos a un careo.

Según informó la agencia Télam, también fue citado un escribano de apellido Foglino.

Marcelo Macarrón es el único acusado como presunto instigador del crimen (NA)

En la jornada de ayer, declaró Juan, el hermano de la victima y aseguró que la Justicia y la Policía investigaron hipótesis “equivocadas, de manera superficial y con errores” durante todo el proceso, que llevó 15 años desde el crimen. Abonó la teroría de la defensa, al apuntar al empresario Miguel Rohrer.

En su exposición Dalmasso consideró dijo que “desde el principio de la investigación se tomó un mal camino con la teoría del suicidio” y, desde entonces, “todos los caminos fueron equivocados”, ya que hubo “mucha prueba y error”.

Sostuvo que muchas de las fotografías tomadas de las marcas que su hermana tenía en varias partes del cuerpo “no fueron analizadas en profundidad” y que “se minimizaron las pruebas y la escena del crimen”.

Además cuestionó que “no se investigó a (Daniel) Lacasse”, el primer abogado que representó a Macarrón, aunque no dio más detalles al respecto.

Al ser preguntado por el fiscal del juicio, Julio Rivero, sobre si sabe de qué se acusa a Macarrón, Dalmasso respondió que “sí” y luego dijo que no tiene ninguna prueba que pueda aportar al respecto para llegar a la verdad de lo ocurrido. Además, contó que le preguntó a su cuñado y creyó en su inocencia.

Este martes declarón Juan Dalmasso. Los hijos de Nora detrás (Mario R. Sar)

Otro de los testigos que declaró fue Jorge Grassi, primo de Nora, quien dijo que se enteró por su esposa sobre la muerte y que inmediatamente se trasladó hasta la vivienda de la víctima.

Al ingresar, el hombre contó que observó el cuerpo de Nora en la cama de la habitación de la planta alta. Asimismo, dijo que “había una buena relación de familia” con el matrimonio entre la mujer y Macarrón.

También declaró Malenka Gavazza, esposa de Grassi, otra de las personas que ingresó a la vivienda cuando el cuerpo aún permanecía ahí.

Explicó que recién cuando llegó al lugar se enteró de que Macarrón se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este y contó que fue ella la que se comunicó con el viudo para relatarle lo sucedido

”Era un matrimonio normal. No conocí conflictos entre ellos”, expresó ante la consulta del abogado Marcelo Brito, defensor de Macarrón.

Marcelo Macarrón y Nora Dalmasso

La quinta jornada del juicio concluyó con Silvia Magallanes, entonces pareja del abogado Daniel Lacasse, el representante legal de Macarrón en la primera etapa de la instrucción de la causa. Ayer fue mencionado como sospechoso por el hermano de Nora Dalmasso.

La ex pareja del letrado dijo que, al pasar en auto por la casa de Nora, vio a muchos policías y allí se encontró con Malenka Gavazza, quien le contó que Nora estaba muerta. Esta testigo relató que inmediatamente llamó a su entonces pareja Lacasse, que en ese momento se encontraba con Macarrón en Punta del Este, y le pidió que lo contacte con el viudo para informarle de la situación.

