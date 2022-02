Una menor esperaba junto a su mascota en la puerta de una veterinaria y un motochorro le robó el celular

Un motochorro le arrebató el teléfono a un niña en la puerta de una veterinaria

La nena estaba junto a su mascota en la puerta de una veterinaria de la ciudad de Córdoba. Arrodillada sobre la vereda, esperaba a ser atendida mientras jugaba con su celular. D e pronto, un motochorro la sorprendió por detrás y le arrebató el teléfono . El robo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Todo sucedió en la calle Juan B. Justo 3.680, unos minutos después de las 12 del martes. Las imágenes muestran a la menor aguardando su turno en la puerta del local y toda la secuencia del arrebato. El dueño de la veterinaria contó que, mientras trabajaba, escuchó el grito de la víctima y salió a fijarse lo que había sucedido. “Primero pensé que lo habían puteado (al motochorro) porque se había subido a la vereda, pero después me di cuenta de que había sido un robo” , dijo a ElDoceTV.

“Fueron dos segundos. La chica estaba esperando ser atendida. Había tres personas esperando afuera. Yo estaba adentro con otra gente cuando escuché el grito. Ella estaba mal y llorando”, agregó el veterinario.

El robo fue filmado por una cámara de la zona. “La moto no tenía patente. La cara (del delincuente) no se ve, tenía puesto el casco. También tenía puesta la campera de un sindicato . Más que eso no se ve”, lamentó el hombre.

Por otro lado, aseguró escuchar “varios problemas de inseguridad” en el barrio y contó que “siempre andan con miedo”. Por eso, advirtió a quienes transiten por allí: “Tengan cuidado, no anden con el teléfono en la mano en la calle. Aprovechan que hay varios accesos para subirse a la vereda”.

Hace unos días sucedió un episodio similar en el partido bonaerense de Merlo. Allí, un motochorro le robó el celular a una niña de 8 años mientras ella estaba en la vereda junto a su abuela. Al igual que lo ocurrido en Córdoba, el hecho también fue captado por una cámara de seguridad.

Ese robo fue el sábado pasado alrededor de las 18. En ese momento, la víctima, Isabella, se encontraba con su abuela jugando con un auto. En esas circunstancias, pasó el delincuente a bordo de una moto y en cuestión de segundos le quitó el celular a la nena.

“Estábamos acá en la vereda de casa. Isa iba a salir con mi mamá y mi papá a dar una vuelta en el auto y en ese momento pasó una moto, pegó la vuelta en la entrada de al lado y le arrebató el celular”, relató la madre de la víctima a Telefé.

Según contó la mujer, el padre de la pequeña le había regalado el teléfono unos días antes del robo. “Recuerdo que sentí algo muy feo cuando me lo sacaron del bolsillo. Me fui para adentro llorando porque me sentía muy mal” , dijo Isabella.

