Video: batalla campal durante un encuentro de jóvenes a la orilla del río en Córdoba

Batalla campal de jóvenes en Córdoba

Una feroz batalla campal se produjo el sábado durante un encuentro multitudinario de jóvenes en la localidad de Alpa Corral, zona de Rio Cuarto, en la provincia de Córdoba.

La violencia fue registrada y viralizada por teléfonos, con un video de unos 45 segundos donde se ve a un grupo de al menos 10 jóvenes trenzándose a golpes de puño y patadas ante la atenta mirada de una multitud.

El hecho sucedió en la playa denominada El Codito, sobre la arena en las orillas del río local. Por causas que se desconocen, la pelea se inició entre cuatro jóvenes y luego se sumaron amigos de los dos protagonistas y hasta otros asistentes que no tenían relación alguna con los que se peleaban en un inicio.

En el video se puede percibir todo tipo de violencia: golpes con puños y patadas, lanzamientos de objetos, discusiones, agarrones, insultos. Asimismo, la pelea no llegó a mayores gracias a la intervención de algunos de los presentes que optaron por separar y poner paños fríos en el asunto.

El caos se produjo en medio de una jornada donde una verdadera multitud de jóvenes se reunió en esa playa de río, sin barbijo y sin atender ningún tipo de protocolos para resguardarse del COVID-19. Córdoba fue una de las provincias más afectadas por el incremento de contagios desde el nuevo brote de la cepa Ómicron de coronavirus en el país.

Se calculó que en un total acudieron a la fiesta unas 40 mil personas

Según comentaron testigos, el encuentro respondió a un evento anual que los jóvenes cordobeses realizan durante los meses de enero en la playa “El Codito”.

El testigo que filmó el cruce indicó en las redes que el problema empezó por una discusión entre dos parejas de amigos y que después se armó una pelea con gente que incluso ni estaba enterada del motivo del inicio de la pelea.v En tanto, algunos de los testigos también indicaron que la Policía provincial estuvo presente en el lugar pero no intervino para separar a los jóvenes. El problema se disipó en cuestión de unos pocos instantes.

Los vecinos de Alpa Corral presentaron después sus quejas por la fiesta realizada. El evento ocurrió entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche y hubo ruido constante, gritos y música. Varios vecinos de la localidad riocuartense después sacaron fotos y grabaron videos en el lugar para reflejar el estado de suciedad en el que había quedado la playa El Codito después de la celebración de los jóvenes, con gran cantidad de basura en la orilla.

Nélida Ortiz, intendenta de Alpa Corral, indicó que el operativo de control contó con la presencia de 70 agentes policiales y un grupo más reducido de inspectores municipales. Se estima que el número de presentes a la fiesta llegó a recibir a 40 mil jóvenes a lo largo de toda la tarde.

La reunión se llevó a cabo en la playa "El Codito", en Alpa Corral

“ Los jóvenes son imposibles de controlar (...) Hemos hecho charlas de concientización pero no respetan. Lo único que pudimos hacer fue contenerlos. Lo positivo es que no hubo nada grave que lamentar”, afirmó la intendenta, en declaraciones a la radio Cadena 3.

Al día siguiente, representantes de la Municipalidad tuvieron que recoger las miles de colillas de cigarrillos y los centenares de botellas de agua y de alcohol vacías que quedaron en la playa.

Los vecinos del lugar ventilaron su frustración en redes sociales: “Qué triste y qué bronca, hay jóvenes y adultos totalmente despreocupados por lo que hacen, no hay respeto, no hay limpieza, dejan su basura tirada como si fuera normal y no es así”, se quejó un vecino llamado Abel R. en Facebook.

