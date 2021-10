Una pareja va a juicio por pornoextorsión: cómo engañaron a su víctima

Yanina León fue acusada junto a su pareja por un caso de sextorsión

Saúl Martín Ríos (22) y Yanina Ali León (31), una pareja oriunda de la ciudad chubutense de Puerto Madryn, volverán a sentarse en el banquillos de los acusados otra vez. En las últimas horas fue elevada a juicio una causa que los tiene como imputados por sextorsión y en la que se exponen a duras penas, teniendo en cuenta el delito en cuestión: el fiscal de la causa, Fernando Rivarola, adelantó que solicitará entre 6 y 8 años de prisión.

El caso se remonta a mediados de enero del año pasado. La víctima, un joven de 23 años que viven en la ciudad de Rawson, recibió y aceptó una solicitud de amistad en Facebook de parte de un usuario con el nombre de Daiana Pereira y una foto de perfil de una joven. Era, en realidad, León. Ambos comenzaron a chatear, establecieron una relación y las charlas continuaron por WhatsApp. Allí, mantuvieron conversaciones de seducción que fueron subiendo de tono hasta que pasaron al intercambio de fotos de alto nivel erótico.

Tras conseguir las imágenes, llegó el momento de la intervención de Ríos, quien se encuentra detenido purgando una condena por robo. El delincuente, haciéndose pasar por el padre de Daiana Pereira, llamó a la víctima y le dijo que la madre de la supuesta joven con la que había intercambiado fotos íntimas se había enterado de lo sucedido y, en un momento de enojo, había roto la computadora. Ríos, entonces, lo amenazó para que le depositara $20.000 para la reparación. Le aseguró que si no le entregaba el dinero exigido haría públicas sus fotos por las redes sociales a manera de escrache.

La víctima depositó ese dinero en una cuenta del Banco del Chubut. Pero ante una nueva insistencia con la misma intimidación para que deposite $15.000 más, porque “la computadora no había quedado bien”, prefirió hacer la denuncia en la Fiscalía de Rawson.

Ríos se encuentra purgando una condena por robo

La Unidad Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito del esa provincia reunió una gran cantidad de pruebas durante la investigación, que incluyó testimonios, pericias informáticas, resultados de los allanamientos, y un análisis de cotejo de voces, pericia que fue realizada por personal especializado de la Policía Federal Argentina. Así llegaron a Ríos y León.

Se trata de dos viejos conocidos de la Justicia de Chubut. A fines del año pasado, la mujer fue detenida por el intento de homicidio de su hermano. Junto a su pareja, Alejo Herrera, fueron hasta la casa de la víctima y le dispararon tres veces. “Te voy a matar a tus pendejos”, le gritó León a su hermano, apuntando hacia sus sobrinos de 3 y 4 años que se encontraban en el lugar. Ese expediente todavía está en trámite.

Además, en junio de 2019 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia la condenó a cuatro años de prisión por tráfico de drogas, en el marco de la causa denominada “Conejo Verde”. León integraba una banda narco liderada por dos presos desde la Unidad N°6 de Rawson. En total, hubo 14 condenados. Por último, en mayo de 2015 fue condenada a un año de prisión en suspenso por falso testimonio tras declarar en 2014 en el juicio por el homicidio de Franco Ampuy.

Ríos, por su parte, está preso por robo y, desde hace poco más de un año, se encuentra alojado en la Comisaría 4° de Comodoro Rivadavia. Ahora, está imputado por extorsión en carácter de autor y el fiscal Rivarola anticipó que pedirá 8 años de cárcel. En tanto, para León, acusada del mismo delito pero en carácter de partícipe necesario, la fiscalía solicitará una pena de 6 años de prisión. “De manera supletoria, se anticipó que también se baraja la posibilidad de que se los impute del delito de chantaje”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

La mujer tuvo varias causas judiciales

Otros casos recientes

Según datos de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), los delitos de sextorsión vienen en constante aumento desde hace cinco años. En 2016 se registraron 49 hechos. En cambio, el año pasado hubo 151 denuncias en todo el país, lo que significa un incremento del 208%.

Puntualmente en Chubut, el año pasado se descubrió uno de los casos más llamativos. Presos del Instituto Penitenciario Provincial, que se encuentra ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 3, entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, utilizaban los nombres de conocidos abogados penalistas, jueces y fiscales generales de la provincia, para concretar los engaños y chantajes en los que cayeron al menos un centenar de víctimas.

También se contactaban con ellos a través de Facebook y, tras conseguir imágenes íntimas, los amenazaban con que debían depositarles en cuentas bancarias sumas de entre 100 y 200 mil pesos a cambio de no viralizar sus fotos.

Más cerca en el tiempo, en la provincia sureña trascendió el nombre de Elba Soledad González, de 29 años, alías “La Pochola”. Ella fue detenida a fines de junio pasado, tras intentar extorsionar a un hombre al que le pidió 100 mil pesos a cambio de no publicar las fotos íntimas que presuntamente este le había mandado.

Elba González fue detenida a fines de junio

González actuó en complicidad de un hombre que se hizo pasar por abogado y se comunicó con la víctima para exigirle dinero. El falso letrado lo amenazó diciéndole que si no entregaba el dinero lo iban a detener. “Me solicitó la plata para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, aseguró el denunciante.

Minutos después, el extorsionador volvió a llamar a la víctima y le dio instrucciones para realizar la entrega del dinero. Para entonces, la denuncia estaba hecha. Así, pactó un encuentro en el barrio Procrear de Madryn. Allí entró en acción “La Pochola”, quien fue a buscar el dinero pero terminó siendo detenida por oficiales de la División de Investigaciones de la Policía que la esperaban en el lugar de encubierto.

“La Pochola” no tiene antecedentes, salvo una causa por resistencia. Su novio, por otra parte, está preso por homicidio y fue señalado como uno de los que estuvo involucrado en la extorsión, junto a otros reclusos y un policía.

Desde la Fiscalía de Puerto Madryn advirtieron por estos hechos y recomendaron tener “sentido común” para evitar caer en la extorsión o estafa. “Es el consejo más obvio, pero si te contacta una mujer de perfil atractivo, que creó el usuario hace pocos días, no la conocés y con la cual no tenés amigos en común, y, sumado a esto, te pide fotos íntimas, deberías sospechar”.

“Entablar un contacto de índole sexual, enviado fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook, genera que sea probable que te engañen”, explicaron y subrayaron la importancia de realizar la denuncia.

