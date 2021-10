Aberrante: golpeó y abusó de su ex mujer frente a su hija en su cumpleaños y luego la secuestró

El acusado tras ser detenido en La Plata.

C. y G. se habían separado hace años, tiempo antes del nacimiento de su hija, hoy de 4. La relación estaba marcada por la violencia: golpizas, humillaciones, C. convertido en un fantasma de G. que la seguía a donde fuera. G. juega al fútbol con un club local de mujeres. En los partido, podía ver, a veces, a su ex detrás del alambrado. Salía con sus amigas y lo encontraba. No podía explicarse cómo llegaba al bar.

Su hija todavía lo ataba a él, también la distancia. Vivían a 15 cuadras uno del otro en la localidad platense de Los Hornos. La joven de 22 años había pensado en denunciarlo, en gestionar una perimetral. En un punto, retomaron la relación. Luego, tras más violencia, volvieron a romper definitivamente.

Este martes último, C. cumplió 28 años. Su ex pareja no tenía ningún deseo de asistir, pero su hija sí. Le pidió por favor que la llevara al cumpleaños de su papá. Entonces, pidió un remise y fue hasta la casa que el hombre comparte con su familia. Pero la joven no volvió esa noche con los suyos. Lo hizo dos días después, mientras todos se preguntaban qué había pasado, porque G. nunca se quedaba más de lo estrictamente necesario en la casa de su ex.

Ayer jueves, G. llegó tambaleando a la casa familiar, a pie. Su hermano menor, un adolescente, la encontró ensangrentada en la puerta, su cara hinchada, marcas de puños en el mentón y la mandíbula. Apenas hablaba. Así, en el mismo día, denunciaron el hecho en la Comisaría 3° de La Plata de la Policía Bonaerense.

La joven declaró: según información policial a la que accedió Infobae, su ex pareja, en el mismo día de su cumpleaños, la privó de su libertad, la golpeó y luego, según la acusación en su contra, abusó de ella. Finalmente, la encerró durante 48 horas.

Todo frente a su propia hija. Ayer por la tarde, el hombre fue detenido por personal de la misma Comisaría 3°, con una causa a cargo de la UFI N°11.

Su víctima permanece junto a su familia. Su hija, de acuerdo a la familia, todavía no recibió contención psicológica. Aislada en sí misma, cada tanto repite lo que pasó. La joven también hizo su relato a su familia, que ilustra esta nota.

Ambas hablaron de un momento a solas en la habitación del hombre, que aprovechó para su ataque. La madre de su hija había subido para dormir. Así, el hombre se abalanzó sobre ella. Su víctima le rogó, pero no importó. Primero fue un golpe a la cara, otro al mentón, otro a la mandíbula. En un momento, G. -el nombre del acusado es preservado para no exponer la identidad de la menor- perdió el conocimiento

Luego despertó y la encerró, con su hija todavía en la casa. La forzó a orinar en un balde, sin darle de comer. Apenas agua, de a sorbos. Finalmente, aprovechó un descuido: su ex pareja fue al baño y logró escapar. “Dale mami, andate, le dijo su hija”. La familia de su victimario, sentada en el living, la vio pasar. “Avisame cuando llegues a casa”, dijo el hombre. Fue arrestado poco después.

