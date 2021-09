Brutal robo a jubilados en La Plata: “¿Con esta casa cómo no tenés alarma, tarada?”

El matrimonio de jubilados fue sorprendido mientras dormía el domingo por la noche

El domingo a la noche, mientras en Argentina continuaba el escrutinio de votos de las PASO, una pareja de jubilados de la ciudad de La Plata fue víctima de un brutal asalto. Al menos tres delincuentes armados sorprendieron al matrimonio mientras dormía, lo golpearon y destrozaron su casa a martillazos buscando dólares. Antes de irse, uno de los ladrones les dijo: “¿Con esta casa cómo no tenés alarma, tarada?”.

Todo comenzó cerca de las 21.40 del 12 de septiembre pasado, cuando la mujer escuchó ruidos en la cocina de su casa, ubicada en la avenida 131, entre 64 y 65, del barrio de Los Hornos. Su esposo, un hombre de 75 años, se levantó y salió de la habitación para ver qué ocurría pero, en ese momento, fue interceptado por uno de los delincuentes que lo sujetó para que otro cómplice le diera un culatazo, que le provocó una herida profunda en la cabeza.

Una vez que redujeron a la pareja, según relataron las víctimas a la prensa local, los ladrones recorrieron la casa con un martillo tiernizador de carnes, con el que empezaron a golpear con violencia los techos y las paredes de las habitaciones: buscaban dólares que supuestamente había en la propiedad pese a que la pareja les aseguraba que no tenía.

“Me rompieron todo: el techo de yeso, los colchones, los plafones y las macetas. Pensaban que teníamos dólares. Me preguntaban por los dólares, que no tengo, no sé de qué color son”, aseguró la mujer y recordó que al irse uno de los ladrones le dijo : “¿Con esta casa cómo no tenés alarma, tarada?”.

Al no encontrar los dólares, tras dos horas y media de terror, los delincuentes tomaron lo que encontraron y escaparon en un Peugeot 308 que pertenecía a la pareja: se llevaron joyas y 50 mil pesos en efectivo el matrimonio había ahorrado para una operación.

Antes de irse, de acuerdo al relato de la pareja al diario El Día, uno de los delincuentes se apiadó de las víctimas: mientras sus cómplices juntaban las cosas para huir, el ladrón se acercó al hombre, que estaba herido, y con el agua que había en una pava comenzó a lavarle la herida.

Otro matrimonio de jubilados asaltado en Córdoba: tres delincuentes los maniataron, golpearon y picanearon (El Doce)

Tras el ataque, el matrimonio dio aviso al 911 y los agentes de la Policía Bonaerense en la zona se acercaron al lugar, donde constataron los daños y comprobaron que los delincuentes habían ingresado también a un local de ropa lindero: robaron todo el dinero que había quedado en la caja registradora.

También solicitaron atención médica para el hombre que recibió un culatazo en la cabeza y emitieron una alerta para dar con los autores del asalto, que continúan prófugos, y el vehículo robado. La investigación del hecho quedó ahora en manos del fiscal Fernando Padován, a cargo de la UFI N°12 de La Plata.

En Córdoba

Este fin de semana, otro matrimonio pero de la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba, fue víctima de un brutal episodio de violencia e inseguridad en su casa del barrio Villa Edén. Ocurrió el sábado cerca del mediodía mientras Marta Mena, de 69 años, limpiaba su casa y Alfredo Valzacchi, de 70, recién llegaba del trabajo, cuando los sorprendieron tres delincuentes armados que ingresaron a su casa y revisaron todo por más de una hora.

En ese lapso, los asaltantes desplegaron una crueldad salvaje: los golpearon, usaron picanas eléctricas y los amenazaron de muerte con armas de fuego.

“Todavía estamos conmocionados, nerviosos. Fue como una película de terror. Es impensado que en una ciudad turística y tranquila, a las 12 del mediodía, tuviéramos que pasar por algo tan violento y tan feo”, dijo Marta a El Doce. Tras la golpiza, los delincuentes los maniataron y escaparon, al igual que en Los Hornos, con un botín de 50 mil pesos y su auto.

SEGUIR LEYENDO