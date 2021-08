Un hombre estuvo desaparecido 43 días y hallaron su cadáver a metros de la casa de ex esposa

Lugar del hallazgo

En las últimas horas, la Policía de Córdoba encontró el cadáver de un hombre que estuvo desaparecido durante 43 días, en un galpón lindante a la casa de su ex pareja, en el barrio Escobar de la capital cordobesa. Se trata de Eduardo Saad, un comerciante de 77 años, dedicado a la compra y venta de chatarra.

El último rastro con vida que se tuvo fue el 30 de junio pasado, cuando estacionó su camioneta Volkswagen Saveiro frente a la casa de su ex mujer. Luego no se supo más nada. Por estas horas, el fiscal del caso, Horacio Vásquez, espera el resultado de la autopsia para determinar qué ocurrió con Saad.

“Por donde estaba el cadáver pudo haber sido un crimen, un accidente o un suicidio”, aseguraron a Infobae los detectives del caso. De esta manera, el cuerpo de Saad fue encontrado dentro del galpón en un lugar de difícil acceso, entre medio de bolsas con metales pesados y cáscaras de lata viejas. Se sospecha que el hombre utilizaba el lugar, ubicado en Las Playas al 1300, como depósito.

“Por el momento, todas las hipótesis están abiertas. No descartamos ninguna. Hasta que no esté el resultado final de la autopsia no vamos a proceder sobre ninguna línea investigativa” , informó un investigador a este medio. Los detectives llegaron hasta ese lugar luego de que los vecinos del barrio denunciaran que había un olor nauseabundo que salía del galpón. Una vez adentro, dieron con el cadáver de Saad.

Eduardo Saad, el hombre que estuvo desaparecido durante 43 y hoy fue encontrado sin vida

La investigación para dar con el paradero del comerciante de 77 años comenzó a los pocos días de su desaparición, después la denuncia de su actual pareja. “En su departamento dejó el celular cargándose, toda su documentación, toda su ropa, todo indica que pensaba volver a su domicilio”, había dicho una de las hijas a la prensa local. De esta manera, el fiscal Vázquez dio inició a la búsqueda.

En un principio se rastrilló la zona del río Suquía, con un operativo que incluyó buzos tácticos. Luego se puso el foco en su afición por el juego y se le tomó declaración a sus conocidos para saber si el hombre contaba con alguna deuda importante y su desaparición estaba vinculada a un ajuste de cuentas por ese motivo. Sin embargo, todos los resultados fueron negativos.

Hasta que los detectives volvieron al lugar donde todo comenzó: frente al domicilio de la ex pareja, donde dejó estacionada su camioneta Saverio. Allí comenzaron a buscarlo hasta que en las últimas horas los vecinos del lugar alertaron a las autoridades por el insoportable olor.

La Policía junto a los bomberos en el lugar donde se encontró el cuerpo de Saad

Según indicaron fuentes del caso, Saad mantenía una relación conflictiva con su ex pareja. Estaban separados hace 10 años, pero los problemas continuaban. Por el momento, la mujer no fue llamada a declarar. El fiscal Vázquez está a la espera del resuelto de la autopsia para determinar las causales de la muerte. Hasta el momento, tampoco existe ningún imputado en la causa.

Al inicio de la investigación su ex mujer declaró y dijo que ella no lo había visto aquel día. Que se fue al médico y que cuando regresó se topó con la camioneta allí estacionada, pero que Eduardo no estaba. Cuando pasaron las horas y no regresaba, apuntó, ella se preocupó y le avisó a los hijos que tienen en común, Inés y Javier, publicó el diario La Voz de Córdoba.

