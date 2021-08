“Nos van a cuidar mucho a todos”: el dolor de los amigos de Serena y Federico, los jóvenes que murieron en el accidente de San Pedro

Federico Laurino y Serena Muñoz, de 17 años, murieron este domingo a la madrugada en un trágico accidente en la ciudad de San pedro

Este domingo a la madrugada, dos adolescentes murieron y otros tres resultaron gravemente heridos cuando el auto en el que circulaban por la costanera de la ciudad bonaerense de San Pedro impactó de frente contra un árbol.

Serena Muñoz, que de acuerdo a los primeros datos de la investigación iba al volante del Mini Cooper blanco, y Federico Laurino, que viajaba en el asiento del acompañante, ambos de 17 años de edad, perdieron la vida en el lugar.

Los tres jóvenes que iban en el asiento trasero fueron hospitalizados y uno de ellos, de 16 años, sufrió una amputación del brazo derecho a la altura del hombro, tras la cual fue derivado al Sanatorio Güemes de la Capital Federal. Los otros dos, de 16 y 18, permanecen internados en el Sanatorio COOPSER de San Pedro con traumatismos de cráneo y fracturas en las extremidades.

Así quedó el Mini Cooper en el que viajaban los jóvenes, que impactó de frente contra un árbol

En la ciudad de San Pedro -de casi 60 mil habitantes- se multiplicaron los mensajes de despedida para Serena y Federico y las condolencias hacia sus familiares y amigos.

“La verdad es que no sé como seguir, todavía no caigo. Estoy esperando que me digan que es una joda, tantos momentos compartidos, tantas risas, no puedo entender porque todo es tan injusto”, escribió en sus redes sociales Gaspar, amigo de los dos jóvenes fallecidos junto a una serie de fotos en festejos y reuniones con los dos y un grupo numeroso de amigos. “Espero que estén tranquilos allá arriba, yo sé que nos van a cuidar mucho a todos. Los voy a llevar en mi corazón toda la vida y espero que nos volvamos a encontrar. Los amo”.

Federico cursaba su último año de colegio en la Escuela Normal de San Pedro, que decretó duelo para este lunes en todos sus niveles por su fallecimiento. En su tiempo libre jugaba al fútbol, primero en el Club Mitre de San Pedro y más tarde en Paraná Fútbol Club.

Federico Laurino cursaba su último año de colegio y jugaba al fútbol en Paraná Fútbol Club

Desde esa institución, también le dedicaron un sentido mensaje y condolencias para su familia. “Este domingo amanecimos con una noticia que nunca queremos recibir, una tragedia que enluta a la ciudad. En ella se nos fue un niño, un joven que vimos crecer dentro y fuera de la cancha. No tenemos palabras para expresar el dolor que sentimos en la familia albirroja por las pérdidas sufridas y en particular por la de nuestro Fede”, escribieron.

“La vida pega estos golpes para los que nadie está preparado, queremos abrazar fuertemente a las familias que atraviesan este tremendo dolor y rezar por la recuperación del resto de los jóvenes”, continuaba el mensaje, firmado por compañeros, directivos, empleados, profes y padres del club. “Siempre te recordaremos, querido Fede”.

“Anoche viniste a casa, loco. El próximo finde quería escuchar un ‘Fede se pone la 10’ e ir con los chicos. Estamos todos acá sin poder creerlo todavía. Pero te vamos a recordar por la buena onda que siempre nos diste a nosotros”, le dedicó también en un mensaje otro amigo del joven en su cuenta de Twitter.

Serena Muñoz estudiaba danzas y se desempeñaba como patinadora desde los 4 años

Serena, por otro lado, que era hija de un reconocido empresario de viajes de la ciudad, también cursaba su último año de secundaria pero en el instituto Nuestra Señora del Socorro.

Sus amigas más cercanas, que la acompañaron en su fiesta de 15 en 2019 e hicieron junto a ella un viaje a Disney, la despidieron en una cuenta de Instagram del grupo: “Sin saber para donde arrancar y cómo seguir, esperando tus señales para que nos guíes cómo tenemos que hacer”, le escribieron. “Cuidanos siempre amiga, te amamos y te vamos a extrañar toda la vida”.

En su tiempo libre, Serena tomaba clases de danza y se desempeñaba como patinadora del Club Mitre desde los 4 años . “Hoy nos despertamos con una lamentable noticia, que nos moviliza a todos los que formamos parte del Gimnasio MD”, publicó en Facebook Marcela Dominguez, directora de la escuela donde se formaba Serena.

Los tres jóvenes que iban en el asiento trasero resultaron gravemente heridos y continúan internados: a uno de ellos debieron amputarle el brazo

“A través de estas líneas invitamos a ponernos en oración por la familia que atraviesa tremendo dolor y por todos los jóvenes y familias involucrados en esta tragedia”, agregó. “Tan fina, dulce, respetuosa, linda, una bella persona. Cuanta tristeza”, comentó otra usuaria.

La Asociación Gaucha de Patín de Zona Norte también despidió a la joven patinadora, que en 2018 consiguió tres medallas de Oro, Plata y Bronce en el Campeonato Internacional de Uruguay . “Acompañamos en este momento de gran dolor a la familia de Serena Muñoz por la irreparable pérdida, patinadora de nuestra Asociación por muchos años. Descansá en paz, Serena!”.

La investigación del accidente quedó ahora en manos del fiscal José María Guadagnoli, a cargo de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial San Nicolás.

